[{"available":true,"c_guid":"3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dübörög a kampány, Sára Botond is jól tudja.","shortLead":"Dübörög a kampány, Sára Botond is jól tudja.","id":"20190923_jozsefvaros_idosek_nyugdijasok_8000_forint_sara_botond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a1091b3-3d1c-4197-b9b8-d2aeac404034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfef47f-76e0-4476-8494-915b136d9512","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_jozsefvaros_idosek_nyugdijasok_8000_forint_sara_botond","timestamp":"2019. szeptember. 23. 18:38","title":"Józsefváros emeli a tétet: ott 8000 forintot fizetnek az időseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94428e83-3f4b-4aa4-9d14-a3a63eade5d6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egyelőre csak ezekhez használják az ehhez szükséges technológiát, noha az már 20 éves ismert.","shortLead":"Egyelőre csak ezekhez használják az ehhez szükséges technológiát, noha az már 20 éves ismert.","id":"201938_biztonsagosabb_autokulcs_ultraszeles_lehetosegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94428e83-3f4b-4aa4-9d14-a3a63eade5d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d20657c-8df6-40a8-b17c-9e8f6be16a0b","keywords":null,"link":"/360/201938_biztonsagosabb_autokulcs_ultraszeles_lehetosegek","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:00","title":"300 autóból csak 4 típus bizonyult ellophatatlannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762df45b-1870-43f8-b82b-9aa837a8858a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kérdés azért vetődhetett fel, mert egy autós igencsak meglepődött, amikor az alábbi jelenetet látta egy kansasi autópályán.","shortLead":"A kérdés azért vetődhetett fel, mert egy autós igencsak meglepődött, amikor az alábbi jelenetet látta egy kansasi...","id":"20190924_Video_Amerikaban_teljesen_legalis_igy_szallitni_gyerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=762df45b-1870-43f8-b82b-9aa837a8858a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb669f69-ae2a-40c7-b69b-215b978715d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_Video_Amerikaban_teljesen_legalis_igy_szallitni_gyerekeket","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:27","title":"Videó: Amerikában teljesen legális így szállítani gyerekeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542f16f3-12a2-47dc-82c3-1aa188f0f8ef","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Még 135 ezer turista vár arra, hogy hazatérhessen.","shortLead":"Még 135 ezer turista vár arra, hogy hazatérhessen.","id":"20190924_thomas_cook_csod_hazautazas_utasok_turistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=542f16f3-12a2-47dc-82c3-1aa188f0f8ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2f218b-8bc9-4617-bfee-427173747120","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_thomas_cook_csod_hazautazas_utasok_turistak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 13:19","title":"13 nap alatt tudják hazajuttatni a Thomas Cook külföldön rekedt brit utasait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a4d6199-564e-4f41-87d2-f2e8c2a4c4b8","c_author":"Németh András","category":"360","description":"130 ezer katona gyakorolta Oroszország középső és nyugati részén a terrorizmus elleni harcot. Az oroszok és szövetségeseik minden évben tartanak hasonló hadgyakorlatokat, de a szakértők szerint ezek egyre jobban hasonlítanak az országok közötti háborúkra. A szimulációk szerint az USA nem járna jól egy ilyen konfliktusban. ","shortLead":"130 ezer katona gyakorolta Oroszország középső és nyugati részén a terrorizmus elleni harcot. Az oroszok és...","id":"20190923_oroszkinai_hadgyakorlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a4d6199-564e-4f41-87d2-f2e8c2a4c4b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e52ee5-d0c2-45c4-b692-c310a53772e7","keywords":null,"link":"/360/20190923_oroszkinai_hadgyakorlat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:20","title":"Háborúra hasonlít az orosz–kínai hadgyakorlat, és az amerikaiak vesztésre állnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da42358e-7b57-42d9-916a-187ab93cfc22","c_author":"HVG","category":"360","description":"Legalább kétszer egy héten izomerősítő gyakorlatokat kellene végeznie mindenkinek – áll a brit egészségügyi szolgálat, az NHS új iránymutatásában, amit első ízben frissítettek 2011 óta. ","shortLead":"Legalább kétszer egy héten izomerősítő gyakorlatokat kellene végeznie mindenkinek – áll a brit egészségügyi szolgálat...","id":"201938_mindennapi_izomerosites_mozgasformabontas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=da42358e-7b57-42d9-916a-187ab93cfc22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2799d157-4d34-4f56-867a-afdcba063248","keywords":null,"link":"/360/201938_mindennapi_izomerosites_mozgasformabontas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 09:30","title":"Másképp is lehet edzeni, ha tovább akar élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délen és nyugaton lehet némi eső, de inkább a napsütés lesz jellemző és a 20 fok feletti hőmérséklet.","shortLead":"Délen és nyugaton lehet némi eső, de inkább a napsütés lesz jellemző és a 20 fok feletti hőmérséklet.","id":"20190924_Kedden_ujra_kisut_a_nap_delutan_mar_szinte_nyar_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65fbcfa7-b746-4ec8-aa91-c1a84f47700f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebb28e7-9463-4860-8656-7b179e97223c","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Kedden_ujra_kisut_a_nap_delutan_mar_szinte_nyar_lesz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 05:04","title":"Kedden újra kisüt a nap, délután már szinte nyár lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585f850f-064d-4359-92d7-684ba6158a5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség ezen kívül fehér port és tablettákat is lefoglalt.","shortLead":"A rendőrség ezen kívül fehér port és tablettákat is lefoglalt.","id":"20190923_Negy_kilo_fuvet_talaltak_egy_VIII_keruleti_lakasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=585f850f-064d-4359-92d7-684ba6158a5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a20d47bd-5cc3-4e9a-a879-d6f9c748e4b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Negy_kilo_fuvet_talaltak_egy_VIII_keruleti_lakasban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:14","title":"Négy kiló füvet találtak egy VIII. kerületi lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]