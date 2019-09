Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"107cc7d8-762e-4277-8498-3d5aaf3bbc6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A saját kertjében találtak rá Aivar Rehe holttestére.","shortLead":"A saját kertjében találtak rá Aivar Rehe holttestére.","id":"20190925_Holtan_talaltak_az_orosz_penz_tisztara_mosasaval_vadolt_bankvezert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=107cc7d8-762e-4277-8498-3d5aaf3bbc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc73193-3fb4-4e6f-95ec-0f9e2e421f99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Holtan_talaltak_az_orosz_penz_tisztara_mosasaval_vadolt_bankvezert","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:43","title":"Holtan találták az orosz pénz tisztára mosásával vádolt bankvezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Mennyire hozza zavarba a kormánypárti érzelmű választókat, ha két fideszes jelöltet találnak a szavazólapon? És melyikre voksolnak majd: a pártközpont akaratát szimbolizáló pártlogós jelöltre vagy arra, aki ezzel szembeszállva szeretne változást? Az október 13-i önkormányzati választásnak egyebek mellett ez is nagy kérdése lesz, minden korábbinál több helyen indulnak ugyanis egymással szemben az addig azonos oldalon ülők.\r

\r

","shortLead":"Mennyire hozza zavarba a kormánypárti érzelmű választókat, ha két fideszes jelöltet találnak a szavazólapon? És...","id":"20190924_Fideszes_belviszalyok_onkormanyzati_valasztas_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1588f1-79aa-4681-b348-f70ec42c0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0c6543f-dfac-493c-8dbe-facbf5cf229d","keywords":null,"link":"/360/20190924_Fideszes_belviszalyok_onkormanyzati_valasztas_2019","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:00","title":"Fideszes fideszesnek farkasa: miért lett ennyi lázadó, saját pártja ellen induló kormánypárti jelölt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra erősen hasonlító módszerrel próbálta megzavarni az ellenzék főpolgármester-jelöltjének sajtótájékoztatóját. Az illetőt egyelőre nem sikerült megtalálni, de az már biztosnak tűnik, hogy a letakart lajstromszám miatt a rendőrség előtt kell felelnie. A Fidelitas azt mondja, nincs köze az akcióhoz, Tarlós István pedig azt állítja: ő nem rendelt ilyet. ","shortLead":"Az internet népe és a fél magyar sajtó is a nyomában van annak a motorcsónaktulajdonosnak, aki vasárnap a Fidelitaséra...","id":"20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b1f8008-4a04-4493-8847-1deec65aad7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d536fdb4-ea64-4fc1-8193-2a2215b13be2","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Tagadja_a_Fidelitas_hogy_ok_zavartak_meg_Karacsony_vasarnapi_programbemutatojat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 19:22","title":"Tarlós: Nem kezdek egyből sipákolni, amikor az én rendezvényeimet zavarják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53b86459-dce1-4a4c-b34b-782daca045a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az erdőtüzek miatt vérvörössé vált a hétvégén az ég Indonézia egy részén. ","shortLead":"Az erdőtüzek miatt vérvörössé vált a hétvégén az ég Indonézia egy részén. ","id":"20190923_egbolt_indonezia_vervoros_erdotuz_rayleigh_szoras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53b86459-dce1-4a4c-b34b-782daca045a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef3cddf-d67e-48a4-b4e8-baa0e79e2f1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_egbolt_indonezia_vervoros_erdotuz_rayleigh_szoras","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:03","title":"Olyan vörös lett az ég Indonéziában, hogy nem nagyon találni rá szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rekordot döntött 2018-ban a nukleáris szektor áramtermelése, de a flotta elöregedett, és kevés új reaktor épül. A megújulók jönnek föl mind kapacitásban, mind termelésben. Az atomerőművek drágák, a megépítésük időigényes, a klímakatasztrófa elkerüléséhez viszont minél olcsóbban, minél gyorsabban és minél jobban csökkenteni kell a károsanyag-kibocsátást.","shortLead":"Rekordot döntött 2018-ban a nukleáris szektor áramtermelése, de a flotta elöregedett, és kevés új reaktor épül...","id":"20190925_Sose_voltak_meg_ilyen_oregek_a_vilag_atomreaktorai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6610fdb0-fec7-4647-b1b4-2d12d133de22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0add630d-0580-49c7-8510-a94acaabd8c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190925_Sose_voltak_meg_ilyen_oregek_a_vilag_atomreaktorai","timestamp":"2019. szeptember. 25. 05:45","title":"Sosem volt még ilyen magas az atomreaktorok átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google végre elérhetővé tett a Gmailben a sötét mód használatát. Az új megjelenést fokozatosan aktiválják a felhasználóknál.","shortLead":"A Google végre elérhetővé tett a Gmailben a sötét mód használatát. Az új megjelenést fokozatosan aktiválják...","id":"20190924_gmail_sotet_mod_android_ios_dark_mod_ejszakai_mod_fekete_hatter_bekapcsolasa_a_gmailben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ec4e1e-563f-40e6-86e3-af6522327d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_gmail_sotet_mod_android_ios_dark_mod_ejszakai_mod_fekete_hatter_bekapcsolasa_a_gmailben","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:33","title":"Gmailt használ? Frissítsen rá a telefonján, talán már ön is megkapta az új kinézetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Olyan egészségügyi kockázatoknak is kitettek a legnépesebb kisebbség tagjai, amelyeknek a jelek szerint genetikai háttere van. Érdemes volna további kutatásokat végezni, ám az etnikai nyilvántartás tilalma miatt ez nagyon nehézkes – mondja Ádány Róza professzor, a Debreceni Egyetem népegészségügyi kutatóintézetének vezetője.","shortLead":"Olyan egészségügyi kockázatoknak is kitettek a legnépesebb kisebbség tagjai, amelyeknek a jelek szerint genetikai...","id":"20190924_Alig_tudni_valamit_a_romak_betegsegeirol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f4c5e5-fe2a-4750-91c6-447cd50288ff","keywords":null,"link":"/360/20190924_Alig_tudni_valamit_a_romak_betegsegeirol","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:30","title":"Más betegségek gyötörhetik a romákat, de nem könnyű kutatni az okokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálatot a kormány kezdeményezte.","shortLead":"A vizsgálatot a kormány kezdeményezte.","id":"20190925_szeged_botka_laszlo_asz_vizsgalat_uszoda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0c120c3-cfea-4214-b027-bfa9c8214b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1814e134-5274-4f26-b364-6fb206b2b382","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_szeged_botka_laszlo_asz_vizsgalat_uszoda","timestamp":"2019. szeptember. 25. 08:15","title":"A kampány kellős közepén ÁSZ-vizsgálat indul Szegeden egy uszoda miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]