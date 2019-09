Életveszélyes manőverrel előztek türelmetlen autósok az M7-esen

Veszélyes manővereket vett videóra egy autós hétfőn Kőröshegynél, az M7-es autópályán. Egy kamion előzött egy másikat – szabálytalanul –, a mögöttük feltorlódó autósok közül pedig többen is jobbról, a leállósávban kerülték ki őket.

Az RTL Klub Híradójának nyilatkozó oktató szerint ez nem csak szabálytalan, de életveszélyes is, hiszen a sofőr úgy kezd jobbról előzni, hogy nem láthatja szabad-e az út. A videóra vett esettől néhány kilométerre például egy vészvillogót használó teherautó állt a leállósávban, így könnyen tragédia is történhetett is volna

Az autópályák leállósávját csak vészhelyzetben vagy műszaki hiba esetén lehet használni, aki azért halad ott, mert például dugó van, az súlyos büntetésre számíthat.