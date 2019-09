Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A józsefvárosi önkormányzat még mindig \"illegális áramvételezésről\" beszél, Pikó szerint nem lehet csak úgy áramot lopni egy rendőrségi pontról.","shortLead":"A józsefvárosi önkormányzat még mindig \"illegális áramvételezésről\" beszél, Pikó szerint nem lehet csak úgy áramot...","id":"20190924_Piko_Az_onkormanyzat_azt_feltetelezi_mintha_odasunnyogtunk_volna_es_loptuk_volna_az_aramot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfaeb78b-5b95-4a95-9b90-526a377c58eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_Piko_Az_onkormanyzat_azt_feltetelezi_mintha_odasunnyogtunk_volna_es_loptuk_volna_az_aramot","timestamp":"2019. szeptember. 24. 07:28","title":"Pikó: Az önkormányzat azt feltételezi, mintha odasunnyogtunk volna, és loptuk volna az áramot.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál Fővárosi Terület (ACT) törvényhozása – közölték hivatalos források.","shortLead":"Elfogadta a kannabisz saját fogyasztást szolgáló birtoklását és termesztését engedélyező tervezetet szerdán az Ausztrál...","id":"20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da9135f0-91eb-45db-a8b7-f36abf4e825a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fced08-754d-40a3-ab93-d8f14862bf4d","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Legalizaltak_a_marihuanat_az_ausztral_fovarosban","timestamp":"2019. szeptember. 25. 15:53","title":"Legalizálják a marihuánát az ausztrál fővárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2ac2aed-41c0-4020-bba1-6a7abc1aaca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs S-Klasséból mára kevés példány maradt fenn ennyire jó állapotban.","shortLead":"A második generációs S-Klasséból mára kevés példány maradt fenn ennyire jó állapotban.","id":"20190924_valodi_idogep_ez_az_eladasra_kinalt_37_esztendos_mercedes_sosztaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2ac2aed-41c0-4020-bba1-6a7abc1aaca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9224787-59f7-4987-856b-36687bdde592","keywords":null,"link":"/cegauto/20190924_valodi_idogep_ez_az_eladasra_kinalt_37_esztendos_mercedes_sosztaly","timestamp":"2019. szeptember. 24. 06:41","title":"Valódi időgép ez az eladásra kínált 37 esztendős Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31574ea-46f6-40cb-9430-d254cc332fce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Centiken múlt, hogy a zebrán óvatosan átkelő gyereket elüsse a busz.","shortLead":"Centiken múlt, hogy a zebrán óvatosan átkelő gyereket elüsse a busz.","id":"20190925_Vizsgalat_indult_a_Kobanyan_majdnem_gyereket_gazolo_buszos_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31574ea-46f6-40cb-9430-d254cc332fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91902b7d-3fd5-4e3f-8f45-d870e12b9e1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190925_Vizsgalat_indult_a_Kobanyan_majdnem_gyereket_gazolo_buszos_ellen","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:41","title":"Vizsgálat indult a Kőbányán majdnem gyereket gázoló buszos ügyében – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező részvényeiket kinyomtatják. Így tulajdonképpen nyom nélkül lehet adni-venni őket, egy ilyen tranzakcióhoz ugyanis nagyjából elég annyi, hogy az értékpapírokon átírják a tulajdonos nevét. Kutakodtunk és kiderült, a változtatás nemcsak a TV2-t érinti, mivel az Abraham Goldmann a tévének műsorokat gyártó IKO Holdingban, valamint a csatorna műsoridejét értékesítő Atmediában is tulajdonos, így ezekre a cégekre ugyanúgy érvényes a megállapítás. ","shortLead":"A TV2-t birtokló cégnél, az Abraham Goldmann Zrt.-nél arról határoztak, az eddig csak elektronikusan létező...","id":"20190925_Nemcsak_a_TV2_a_nagy_penzeket_hozo_IKO_es_atmedia_tulajdonviszonyai_is_atlathatatlanabba_valnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de34800d-a514-4a92-96dc-ba408072ef04","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_Nemcsak_a_TV2_a_nagy_penzeket_hozo_IKO_es_atmedia_tulajdonviszonyai_is_atlathatatlanabba_valnak","timestamp":"2019. szeptember. 25. 14:06","title":"Nemcsak a TV2, a nagy pénzeket hozó IKO és Atmedia tulajdonviszonyai is átláthatatlanabbá válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ec0a32-89cd-4098-9904-c3f818652fbc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Demi Moore az új, Inside Out című memoárjában ír arról, hogy 15 éves korában megerőszakolták. Most egy tévéműsorban is beszélt az esetről. ","shortLead":"Demi Moore az új, Inside Out című memoárjában ír arról, hogy 15 éves korában megerőszakolták. Most egy tévéműsorban is...","id":"20190924_Demi_Moore_memoar_konyv_nemi_eroszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85ec0a32-89cd-4098-9904-c3f818652fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318fd51e-4bbb-4d97-a0a7-79a80b8e05f5","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Demi_Moore_memoar_konyv_nemi_eroszak","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:20","title":"„Milyen érzés, mikor a saját anyád ad el 500 dollárért?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Elkészült a BMW-gyárnak helyet adó terület infrastruktúra-fejlesztése, a cég megvette a leendő gyár helyét. Az építkezés tavasszal kezdődik.","shortLead":"Elkészült a BMW-gyárnak helyet adó terület infrastruktúra-fejlesztése, a cég megvette a leendő gyár helyét...","id":"20190924_A_BMW_atvette_a_kormany_szazmilliardos_ajandekat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a17633-f139-48cc-bbf3-1e38c71fcf66","keywords":null,"link":"/kkv/20190924_A_BMW_atvette_a_kormany_szazmilliardos_ajandekat","timestamp":"2019. szeptember. 24. 16:26","title":"A BMW átvette a kormány százmilliárdos ajándékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit parlament felfüggesztése. ","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint a bírák nem hoztak helyes döntést, amikor úgy döntöttek, törvénysértő volt a brit...","id":"20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6dd160f-efa7-49af-8ace-1445887725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98477801-2d1a-4bd4-bc27-183924592250","keywords":null,"link":"/vilag/20190924_brit_parlament_ulesszak_boris_johnson_legfelsobb_birosag","timestamp":"2019. szeptember. 24. 15:34","title":"Boris Johnson nem ért egyet a Legfelsőbb Bíróság határozatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]