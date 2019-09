Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lendületet adott az egyes országoknak az újabb cselekvésre a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és ösztönözte a további vállalásokat – értékelte a konferenciát Áder János. ","shortLead":"Lendületet adott az egyes országoknak az újabb cselekvésre a globális felmelegedés elleni küzdelemben, és ösztönözte...","id":"20190926_ader_janos_koztarsasagi_elnok_new_york_ensz_klimacsucs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=291c6e9b-74d5-4c07-a21c-9cd41f4787aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95821854-4a31-4420-a828-e5fb2194ed80","keywords":null,"link":"/vilag/20190926_ader_janos_koztarsasagi_elnok_new_york_ensz_klimacsucs","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:27","title":"Áder elmondta, mit gondol a New York-i klímacsúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e9fb82-8898-43c3-baae-740f00d61414","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Nézzük például Zalaegerszeget.","shortLead":"Nézzük például Zalaegerszeget.","id":"20190926_cegledi_igazi_bohocjeloltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e9fb82-8898-43c3-baae-740f00d61414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f504eb73-c882-4760-a947-fd58bcd00c56","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_cegledi_igazi_bohocjeloltek","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:50","title":"Ceglédi: Az igazi bohócjelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44ad90c-61f2-41d0-af4f-93de3bdd7373","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Még a kiszabott pénzbírságot is csökkentette az UEFA fegyelmi testülete. A mi ügyünkben hallgatnak.","shortLead":"Még a kiszabott pénzbírságot is csökkentette az UEFA fegyelmi testülete. A mi ügyünkben hallgatnak.","id":"20190926_Sikerrel_fellebbeztek_a_szlovakok_megsem_lesz_zartkapus_a_Wales_elleni_meccsuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a44ad90c-61f2-41d0-af4f-93de3bdd7373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c30facc-18ba-4103-8073-323bcd4ff6d2","keywords":null,"link":"/sport/20190926_Sikerrel_fellebbeztek_a_szlovakok_megsem_lesz_zartkapus_a_Wales_elleni_meccsuk","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:44","title":"Sikerrel fellebbeztek a szlovákok, mégsem lesz zárt kapus a Wales elleni meccsük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Boston Consulting Group kutatása szerint a magyar dolgozók számára a tíz legfontosabb pontból hat a munkahelyi légkörhöz, a közérzethez kapcsolódik, ezek pedig meghatározó kapcsolatban vannak a fluktuációval is. Nemcsak a vállalatok ismerték fel, mennyi pénzt takaríthatnak meg a dolgozók megtartásával, hanem innovatív vállalkozások is épültek a probléma kezelésére.","shortLead":"A Boston Consulting Group kutatása szerint a magyar dolgozók számára a tíz legfontosabb pontból hat a munkahelyi...","id":"20190926_Fizetnenek_is_csak_hogy_jo_helyen_dolgozhassanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=967895b8-d392-47ec-b8dd-c2d434520066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc8e82e-09dc-4a61-a5f1-9ef3070f93d1","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190926_Fizetnenek_is_csak_hogy_jo_helyen_dolgozhassanak","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:15","title":"Fizetnének is, csak hogy jó helyen dolgozhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A ráckevei vonalat is összekötnék a csepeli vonallal, és a Kálvin térig vezetnék. Új szerelvényeket is ígérnek.","shortLead":"A ráckevei vonalat is összekötnék a csepeli vonallal, és a Kálvin térig vezetnék. Új szerelvényeket is ígérnek.","id":"20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd8287e0-e4d1-45c3-a65d-4a4e84be94f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12d28e55-1767-4745-8fce-e571a28c54d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Felujitjak_a_csepeli_HEVet_sot_a_fold_alatt_lesz_a_vonal_vege_a_Kalvin_teren","timestamp":"2019. szeptember. 27. 12:44","title":"Felújítják a csepeli HÉV-et, a Kálvin térig járnak majd a szerelvények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki akarják lőni, azt is elmondta, miért. A baloldalt pedig focis hasonlattal középpályáshoz hasonlította. „Harcolni kell, egyre erősebbek vagyunk” – mondta.","shortLead":"Hosszú kihagyás után adott rádióinterjút a miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában. Trócsányi Lászlót ki...","id":"20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a1f2c51-5763-480b-a3d1-ea0fa38e27f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Orban_Viktor_Karacsonyrol_Lassan_megsajnalom","timestamp":"2019. szeptember. 27. 07:59","title":"Orbán Viktor Karácsonyról: Lassan megsajnálom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint nem okozott volna az MTVA működésében aránytalan sérelmet, ha a képviselők beolvassák 8-10 percben a követeléseiket.","shortLead":"A bíróság szerint nem okozott volna az MTVA működésében aránytalan sérelmet, ha a képviselők beolvassák 8-10 percben...","id":"20190927_MTVA_orszaggyulesi_kepviselok_birtokvedelmi_hatarozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98fe2a9-a2a6-46fb-874a-ab4e1829ce74","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_MTVA_orszaggyulesi_kepviselok_birtokvedelmi_hatarozat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:21","title":"Elbukta a pert az MTVA, nem kérhették Kunhalmiék kidobását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába vitték tőzsdére a cég részvényét, annak értéke folyamatosan csökken.","shortLead":"Hiába vitték tőzsdére a cég részvényét, annak értéke folyamatosan csökken.","id":"20190926_Defektet_kapott_az_Uber","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a810d6-e09f-4a5c-a7bf-ad0d38d3543e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55c34300-1c32-4a12-94ee-0b1a9e795a88","keywords":null,"link":"/kkv/20190926_Defektet_kapott_az_Uber","timestamp":"2019. szeptember. 26. 15:08","title":"Defektet kapott az Uber","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]