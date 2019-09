Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont arra hívja fel a figyelmet, hamarosan három területen is nehéz meccsek várnak Orbán pártjára.","shortLead":"Nem is olyan kényelmetlen pozíció a Fidesznek az Európai Néppárt felfüggesztett tagjának lenni. A HVG cikke viszont...","id":"20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e282ab31-4206-49ca-9ca6-e0fba1d9512e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b1009f-0364-4ee7-a1c0-8745f10f4e26","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Haromszor_verhetik_ezt_Orban_Viktornak_vissza","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:35","title":"Háromszor verhetik ezt Orbán Viktoron vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"94 repülőgép dolgozóit szeretnék átcsábítani.","shortLead":"94 repülőgép dolgozóit szeretnék átcsábítani.","id":"20190925_A_Wizz_Air_gyorsan_lecsapna_a_Thomas_Cook_csodje_utan_a_pilotakra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"848b3d93-176b-43b6-ac24-c066c5c1aaaa","keywords":null,"link":"/kkv/20190925_A_Wizz_Air_gyorsan_lecsapna_a_Thomas_Cook_csodje_utan_a_pilotakra","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:57","title":"A Wizz Air gyorsan lecsapna a Thomas Cook csődje után a pilótákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Eltűnik a sarkvidéki jég, óriási mennyiségű szén-dioxid fog a légkörbe szivárogni az olvadó talajból, európai országok kerülnek víz alá, az ivóvizünket is fenyegeti a tengervíz és nem győzzük majd az emléktáblákat állítani a gleccsereknek, ha az emissziót nem szorítjuk vissza radikálisan és azonnal. Kijött az ENSZ új klímajelentése, amit 195 ország kormánya fogadott el. ","shortLead":"Eltűnik a sarkvidéki jég, óriási mennyiségű szén-dioxid fog a légkörbe szivárogni az olvadó talajból, európai országok...","id":"20190925_Nem_fogunk_raismerni_a_bolygonkra_ha_ezt_igy_folytatjuk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a987818-b2aa-49ff-8d9f-df12bc40adaa","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Nem_fogunk_raismerni_a_bolygonkra_ha_ezt_igy_folytatjuk","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:47","title":"Kijött az ENSZ-klímajelentés: Rá sem fogunk ismerni a bolygónkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2fb25ef-6636-4481-bf1e-6f0c65547e0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Hírlap és a Szabad Föld fotórovatának egykori vezetője 63 éves korában, hosszú betegség után szerda hajnalban hunyt el.","shortLead":"A Magyar Hírlap és a Szabad Föld fotórovatának egykori vezetője 63 éves korában, hosszú betegség után szerda hajnalban...","id":"20190925_Meghalt_Habik_Csaba_fotografus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2fb25ef-6636-4481-bf1e-6f0c65547e0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e61ecd-8e41-498a-81d2-a5d03a77abe1","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Meghalt_Habik_Csaba_fotografus","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:30","title":"Meghalt Habik Csaba fotográfus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Beatrix hercegnő férjhez megy. ","shortLead":"Beatrix hercegnő férjhez megy. ","id":"20190926_Ujabb_kiralyi_eskuvore_keszulhetnek_a_britek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=862781de-12de-4bfe-919e-1f3d6072a8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895472ff-ecf4-4a52-9c3f-8b957dfe5da8","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Ujabb_kiralyi_eskuvore_keszulhetnek_a_britek","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:42","title":"Újabb királyi esküvőre készülhetnek a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvannyolc baleseti sebész helyezte kilátásba rendkívüli felmondását a Népszava szerint, ha a kormány nem teljesíti a korábbi ígéreteit.","shortLead":"Hatvannyolc baleseti sebész helyezte kilátásba rendkívüli felmondását a Népszava szerint, ha a kormány nem teljesíti...","id":"20190927_ultimatum_traumatologusok_baleseti_ellatas_egeszsegugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96405c2b-6711-4e48-b0d6-852662db959e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035475d5-655b-461b-a2d1-d691b4bfa78b","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_ultimatum_traumatologusok_baleseti_ellatas_egeszsegugy","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:40","title":"Leállhat a baleseti ellátás, ultimátumot adtak a traumatológusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","shortLead":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","id":"20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab923c8-28aa-49a3-96d2-2cab50d52779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:03","title":"Mostantól ez a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190925_Igy_keszul_Will_Smith_ai_budapesti_koncertjere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=970c43d3-8520-439c-a97f-bb3b89046b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a499374-e04d-4c74-abae-5bf5bdc355bf","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Igy_keszul_Will_Smith_ai_budapesti_koncertjere","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:10","title":"Így készül Will Smith a budapesti koncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]