Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három embert hallgattak ki gyanúsítottként állatkínzás miatt. ","shortLead":"Három embert hallgattak ki gyanúsítottként állatkínzás miatt. ","id":"20190925_Ut_melle_kitett_kutyak_miatt_indult_eljaras_Kaposvaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bd9b4f6-f385-4ce1-a3dd-cec2456d06c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd4c5e52-c5cf-4491-a46b-27cf95a6bdef","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Ut_melle_kitett_kutyak_miatt_indult_eljaras_Kaposvaron","timestamp":"2019. szeptember. 25. 18:27","title":"Út mellé kitett kutyák miatt indult eljárás Kaposváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Eltűnik a sarkvidéki jég, óriási mennyiségű szén-dioxid fog a légkörbe szivárogni az olvadó talajból, európai országok kerülnek víz alá, az ivóvizünket is fenyegeti a tengervíz és nem győzzük majd az emléktáblákat állítani a gleccsereknek, ha az emissziót nem szorítjuk vissza radikálisan és azonnal. Kijött az ENSZ új klímajelentése, amit 195 ország kormánya fogadott el. ","shortLead":"Eltűnik a sarkvidéki jég, óriási mennyiségű szén-dioxid fog a légkörbe szivárogni az olvadó talajból, európai országok...","id":"20190925_Nem_fogunk_raismerni_a_bolygonkra_ha_ezt_igy_folytatjuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a987818-b2aa-49ff-8d9f-df12bc40adaa","keywords":null,"link":"/elet/20190925_Nem_fogunk_raismerni_a_bolygonkra_ha_ezt_igy_folytatjuk","timestamp":"2019. szeptember. 25. 11:47","title":"Kijött az ENSZ-klímajelentés: Rá sem fogunk ismerni a bolygónkra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle szempontból is értékesek.","shortLead":"Az ötvenes nők köszönik szépen, nem kérnek még a passzív nyugdíjas évekből. Gyakran mellőzöttek, pedig többféle...","id":"remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e407f622-770f-4958-99f9-bf3d9a1091c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd3aeaa2-4ddb-40c5-84e3-106ad65d3ad7","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20170223_Nok_50_felett","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Nők 50 felett: sokan vannak és élvezni akarják az életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"cd42846e-a5c8-4d98-bff2-b679f367dab4","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egér út és a Balatoni út kereszteződésében történt a baleset.","shortLead":"Az Egér út és a Balatoni út kereszteződésében történt a baleset.","id":"20190927_Osszeutkozott_egy_busz_es_harom_auto_Budapesten_az_Eger_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d764f9fa-c115-4896-9c68-5c95bb79dd5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Osszeutkozott_egy_busz_es_harom_auto_Budapesten_az_Eger_uton","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:55","title":"Összeütközött egy busz és három autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jöhet a vádemelés a Markó utcai fogolyszökés ügyében, 15 bűncselekménnyel gyanúsítják a férfit.","shortLead":"Jöhet a vádemelés a Markó utcai fogolyszökés ügyében, 15 bűncselekménnyel gyanúsítják a férfit.","id":"20190925_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_Marko_utcabol_megszokott_rab_akit_a_rendorok_tobbszor_meglottek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=995c7eaa-4c19-4188-b283-6842e7326bf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194975b8-46f0-4997-99fe-b963e8a30067","keywords":null,"link":"/itthon/20190925_Akar_eletfogytiglant_is_kaphat_a_Marko_utcabol_megszokott_rab_akit_a_rendorok_tobbszor_meglottek","timestamp":"2019. szeptember. 25. 13:10","title":"Akár életfogytiglant is kaphat a Markó utcából megszökött rab, akit a rendőrök többször meglőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Radioaktív hulladékot szállító járművet akart venni egy állami cég, de rosszul írta ki a közbeszerzést. Mivel a jelentkező cégek nem fordultak a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz, kénytelen volt ezt maga megtenni.","shortLead":"Radioaktív hulladékot szállító járművet akart venni egy állami cég, de rosszul írta ki a közbeszerzést. Mivel...","id":"20190927_Mennyit_eszik_szazon_Az_allami_radioaktivhulladekkezelo_megsemmisittette_sajat_kozbeszerzeset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7080e6ee-ec8e-46e9-abe4-80913843755c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5eafd62-ef69-4c71-b5b7-63623bca5d07","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_Mennyit_eszik_szazon_Az_allami_radioaktivhulladekkezelo_megsemmisittette_sajat_kozbeszerzeset","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:45","title":"Mennyit eszik százon? Az állami radioaktívhulladék-kezelő megsemmisíttette saját közbeszerzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ritka felfedezést tettek fekete lyukakat tanulmányozó szakértők: egy messzi rendszerben három objektum is egymás felé halad.","shortLead":"Ritka felfedezést tettek fekete lyukakat tanulmányozó szakértők: egy messzi rendszerben három objektum is egymás felé...","id":"20190927_szupermassziv_fekete_lyukak_utkozes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577b608c-8839-49c3-9fdd-a42621dca0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff9bb9f1-08f0-4f55-b0ea-056258bb422c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_szupermassziv_fekete_lyukak_utkozes","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:42","title":"Egymás felé száguld három fekete lyuk, össze fognak ütközni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többek közt orosz hackerektől indult tartalmak terjesztésével is foglalkozott az a Facebook-oldal, amit Donald Trump amerikai elnök támogatására indítottak ismeretlenek. Az oldal már nem él, a közösségi oldal zárolta.","shortLead":"Többek közt orosz hackerektől indult tartalmak terjesztésével is foglalkozott az a Facebook-oldal, amit Donald Trump...","id":"20190926_alhir_orosz_hackerek_donald_trump_facebook","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dcf3cf6-97c3-467a-954b-8135c013497e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_alhir_orosz_hackerek_donald_trump_facebook","timestamp":"2019. szeptember. 26. 07:33","title":"Trumpot fényező ukrán oldalakat törölt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]