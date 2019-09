Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3a82ef2-3ed4-4ff5-9b2b-7045e459f27a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók rekonstruálták a Hold távoli oldalán a világon elsőként landoló Csang'o-4 űrszonda leereszkedését.","shortLead":"Kínai kutatók rekonstruálták a Hold távoli oldalán a világon elsőként landoló Csang'o-4 űrszonda leereszkedését.","id":"20190926_csango_4_kinai_urszonda_landolas_helye_a_holdon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3a82ef2-3ed4-4ff5-9b2b-7045e459f27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7913d7d0-7055-4e54-a242-fe45a7d2304f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_csango_4_kinai_urszonda_landolas_helye_a_holdon","timestamp":"2019. szeptember. 26. 12:33","title":"Végre pontosan tudjuk, hova szállt le a Hold \"sötét oldalán\" a kínaiak űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e9cce94-fa47-4fbd-9061-98e30c139b39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól jöhet a látássérültek számára az okos fehérbot.","shortLead":"Jól jöhet a látássérültek számára az okos fehérbot.","id":"20190927_okos_feherbot_latasserultek_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e9cce94-fa47-4fbd-9061-98e30c139b39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00909204-471e-4c64-a7cd-e5942115eac4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190927_okos_feherbot_latasserultek_szamara","timestamp":"2019. szeptember. 27. 14:03","title":"Ez csak egy bot, de milliók örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Valami nagyon furcsa történik az autógyártásban Magyarországon és világszerte is. Sorra érkeznek a hírek arról, hogy válságot várnak az iparág szereplői, eközben a környékünkön új gyárak nyílnak, és az újonnan forgalomba állt autók száma is nő. Mi történik?","shortLead":"Valami nagyon furcsa történik az autógyártásban Magyarországon és világszerte is. Sorra érkeznek a hírek arról...","id":"20190927_Egyre_nagyobb_a_baj_az_autoiparban_de_miert_nem_erezzuk_ezt_meg_Magyarorszagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeec1c99-bdd7-42e7-b736-7a76decbc2a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_Egyre_nagyobb_a_baj_az_autoiparban_de_miert_nem_erezzuk_ezt_meg_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 06:30","title":"Egyre nagyobb a baj az autóiparban, és ezt mi sem fogjuk megúszni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mivel a miniszter betegségnek nevezte az Asperger-szindrómát, megsértette az autistákat, ezért a független képviselő írásbeli kérdésben arról érdeklődik, Gulyás elnézést kér-e.","shortLead":"Mivel a miniszter betegségnek nevezte az Asperger-szindrómát, megsértette az autistákat, ezért a független képviselő...","id":"20190927_Szel_Bernadett_Gulyas_minden_autistat_verig_sertett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bd033b8-c72c-44fa-bff5-cb369ea77998","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Szel_Bernadett_Gulyas_minden_autistat_verig_sertett","timestamp":"2019. szeptember. 27. 16:37","title":"Szél Bernadett: Gulyás minden autistát vérig sértett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1dde2e-97ff-43ad-9ad9-952d2407ca25","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190927_Magyartalan_es_kepzavaros_szlogennel_reklamozza_a_Fidesz_Tarlost_a_Facebookon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c1dde2e-97ff-43ad-9ad9-952d2407ca25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375a3943-87da-4d90-a67d-81a4565bc2ac","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Magyartalan_es_kepzavaros_szlogennel_reklamozza_a_Fidesz_Tarlost_a_Facebookon","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:35","title":"Magyartalan és képzavaros szlogennel reklámozza a Fidesz Tarlóst a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc255ed4-8af3-4938-97c7-116e9fcc2108","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szándékosan építették az Andok törésvonalaira a inkák a 2450 méter magasan egy alig megközelíthető hegynyergen elterülő városukat, a Machu Picchut.","shortLead":"Szándékosan építették az Andok törésvonalaira a inkák a 2450 méter magasan egy alig megközelíthető hegynyergen elterülő...","id":"20190928_inkak_machu_picchu_andok_toresvonala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc255ed4-8af3-4938-97c7-116e9fcc2108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3176bb68-99f4-41ec-b910-6e06950a184a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_inkak_machu_picchu_andok_toresvonala","timestamp":"2019. szeptember. 28. 08:03","title":"Fény derült az inkák 570 éves titkára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az előírt határidőig nyolc ajánlat érkezett a Lánchíd, a Széchenyi István tér és a budai váralagút felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárásban.","shortLead":"Az előírt határidőig nyolc ajánlat érkezett a Lánchíd, a Széchenyi István tér és a budai váralagút felújítására...","id":"20190927_lanchid_varalagut_felujitas_kozbeszerzes_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7936aa8-0ebe-4fdb-93fc-191a8c3c0939","keywords":null,"link":"/kkv/20190927_lanchid_varalagut_felujitas_kozbeszerzes_bkk","timestamp":"2019. szeptember. 27. 22:03","title":"Lánchíd-felújítás: a legolcsóbb ajánlat is drágább 24 milliárdnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az év első hét hónapjában a születések száma 2,2 százalékkal kevesebb, a halálozásoké 0,8 százalékkal több volt, mint egy évvel korábban. Ennek következtében a természetes fogyás 6,6 százalékkal, 1697 fővel nőtt 2018 január–júliusához képest.","shortLead":"Az év első hét hónapjában a születések száma 2,2 százalékkal kevesebb, a halálozásoké 0,8 százalékkal több volt, mint...","id":"20190926_Nem_tudjak_meg_csak_lassitani_sem_a_termeszetes_fogyast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9dd0028-63ea-4b24-af91-2a17d69c255f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190926_Nem_tudjak_meg_csak_lassitani_sem_a_termeszetes_fogyast","timestamp":"2019. szeptember. 26. 09:28","title":"Nem tudják még csak lassítani sem a természetes fogyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]