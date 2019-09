Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","shortLead":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","id":"20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe08345d-3f07-4b5d-bd29-446910eb35f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:18","title":"Négy betűt avatott fel Pécs fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a69acb30-1711-4b75-a17e-d0db4b044c0e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Valószínűleg már az első napon megszületett a dohai atlétikai világbajnokság legsportszerűbb pillanata.","shortLead":"Valószínűleg már az első napon megszületett a dohai atlétikai világbajnokság legsportszerűbb pillanata.","id":"20190927_futo_atletika_vilagbajnoksag_doha_rivalis_segitseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a69acb30-1711-4b75-a17e-d0db4b044c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545d4085-634c-47be-8152-687978dd2f3e","keywords":null,"link":"/elet/20190927_futo_atletika_vilagbajnoksag_doha_rivalis_segitseg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 21:48","title":"Bevonszolta riválisát a célba a futó a vb-n, fair play-díjat kaphat érte – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akár nyugta nélkül is, de vigyék vissza a gépet.","shortLead":"Akár nyugta nélkül is, de vigyék vissza a gépet.","id":"20190928_Kavefozot_hiv_vissza_a_Lidl_aramutest_okozhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8718ea5-c6c9-4b3f-8dd2-32a50151d249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0adf26-f8b2-44e5-a4d5-352e3aaeff2c","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Kavefozot_hiv_vissza_a_Lidl_aramutest_okozhat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:47","title":"Kávéfőzőt hív vissza a Lidl, áramütést okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság szerint nem okozott volna az MTVA működésében aránytalan sérelmet, ha a képviselők beolvassák 8-10 percben a követeléseiket.","shortLead":"A bíróság szerint nem okozott volna az MTVA működésében aránytalan sérelmet, ha a képviselők beolvassák 8-10 percben...","id":"20190927_MTVA_orszaggyulesi_kepviselok_birtokvedelmi_hatarozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98fe2a9-a2a6-46fb-874a-ab4e1829ce74","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_MTVA_orszaggyulesi_kepviselok_birtokvedelmi_hatarozat","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:21","title":"Elbukta a pert az MTVA, nem kérhették Kunhalmiék kidobását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0c83f7-221b-42c6-8493-0b8db4d1384b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Nem csalás, nem ámítás, ezt a Toyotát tényleg pár perc alatt fel lehet tölteni. És bár villannyal megy az autó, mégsem árammal kell táplálni, hanem valami sokkal izgalmasabb anyaggal, amiből a végén aztán víz lesz.","shortLead":"Nem csalás, nem ámítás, ezt a Toyotát tényleg pár perc alatt fel lehet tölteni. És bár villannyal megy az autó, mégsem...","id":"20190928_toyota_mirai_hidrogen_uzemanyagcellas_auto_teszt_menetproba_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe0c83f7-221b-42c6-8493-0b8db4d1384b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ddd34a6-f05b-4481-a25b-8f386a728f67","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_toyota_mirai_hidrogen_uzemanyagcellas_auto_teszt_menetproba_budapest","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:05","title":"3 perc alatt feltölthető villanymotoros autót teszteltünk Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány álláspontja szerint a kémkedés államellenes bűntett, és ezért nem tekinthető semmisnek, még ha ellenzéki megfontolásból is történt.



","shortLead":"A kormány álláspontja szerint a kémkedés államellenes bűntett, és ezért nem tekinthető semmisnek, még ha ellenzéki...","id":"20190927_Nem_varhatnak_karpotlast_vagy_rehabilitaciot_a_kormanytol_a_mult_rendszerben_a_NATOnak_kemkedo_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3f69b3-4d45-4643-834e-09135a5a70bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd4f88b-8fc4-4268-9dae-e8a5b7df4d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Nem_varhatnak_karpotlast_vagy_rehabilitaciot_a_kormanytol_a_mult_rendszerben_a_NATOnak_kemkedo_magyarok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 18:48","title":"Nem várhatnak kárpótlást vagy rehabilitációt a kormánytól a múlt rendszerben a NATO-nak kémkedő magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418e18b1-2ae6-484f-8efd-c7710bd2e588","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy busz és három személyautó ütközött össze a XI. kerületben.","shortLead":"Egy busz és három személyautó ütközött össze a XI. kerületben.","id":"20190927_Kepek_erkeztek_a_sulyos_Eger_uti_balesetrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=418e18b1-2ae6-484f-8efd-c7710bd2e588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2588db1-ae5d-4e79-9808-773adc756b0f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Kepek_erkeztek_a_sulyos_Eger_uti_balesetrol","timestamp":"2019. szeptember. 27. 13:28","title":"Képek érkeztek a súlyos Egér úti balesetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első panaszok csak benzines autósoktól érkeztek, ezért a gázolajoszlopot nem zárták le. Pedig akkor ott benzin folyt dízel helyett.","shortLead":"Az első panaszok csak benzines autósoktól érkeztek, ezért a gázolajoszlopot nem zárták le. Pedig akkor ott benzin folyt...","id":"20190927_Plusz_egy_napig_tankoltak_felre_dizelt_az_autosok_a_Shell_kutnal_mert_a_cegnel_az_hittek_csak_a_benzint_csereltek_fel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365349ae-4f99-4fbc-bef7-8656c998cdf8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190927_Plusz_egy_napig_tankoltak_felre_dizelt_az_autosok_a_Shell_kutnal_mert_a_cegnel_az_hittek_csak_a_benzint_csereltek_fel","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:31","title":"Plusz egy napig tankoltak félre a dízelautósok a Shell kútnál, mert a cégnél azt hitték, csak a benzint cserélték fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]