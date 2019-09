Skate-parkot avatott Tállai András Mezőkövesden

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46822066-a5c9-48f7-86e5-161ca5ee622a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg az idős férfi és a fia az intézményben voltak, pénzt és ékszereket vittek el a betörők.","shortLead":"Amíg az idős férfi és a fia az intézményben voltak, pénzt és ékszereket vittek el a betörők.","id":"20190927_Korhazba_kuldte_a_lakokat_hogy_be_tudjon_torni_a_hazukba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46822066-a5c9-48f7-86e5-161ca5ee622a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648cbd07-9972-41c7-90d1-d1d0490f171a","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_Korhazba_kuldte_a_lakokat_hogy_be_tudjon_torni_a_hazukba","timestamp":"2019. szeptember. 27. 15:30","title":"Kórházba küldte a lakókat, hogy be tudjon törni a házukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Deutsche Welle segítségével lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan ismerjük fel a manipulált felvételeket az interneten.","shortLead":"A Deutsche Welle segítségével lépésről lépésre megmutatjuk, hogyan ismerjük fel a manipulált felvételeket az interneten.","id":"20190927_Hogyan_eljuk_tul_az_online_vilagot_kamuvideok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7448be9-9185-4137-ad9b-ca6f8f9d4343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b58846-d82e-4e43-a511-8aa0f017d321","keywords":null,"link":"/360/20190927_Hogyan_eljuk_tul_az_online_vilagot_kamuvideok","timestamp":"2019. szeptember. 27. 19:00","title":"Hogyan ismerjünk fel egy kamuvideót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60edc37-2973-4aff-9483-bbf878c50560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érzelmes látogatás vár rá Angolában.","shortLead":"Érzelmes látogatás vár rá Angolában.","id":"20190927_Harry_herceg_az_anyja_Diana_hercegno_nyomdokaiba_lep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c60edc37-2973-4aff-9483-bbf878c50560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cc7d869-df5b-473c-8786-99f8558cc4b2","keywords":null,"link":"/elet/20190927_Harry_herceg_az_anyja_Diana_hercegno_nyomdokaiba_lep","timestamp":"2019. szeptember. 27. 09:14","title":"Harry herceg az anyja, Diana hercegnő nyomdokaiba lép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfbd445-74fb-4809-bc15-10cd51307948","c_author":"Hont András","category":"360","description":"A nagy narancssárga tengerben apróbb-nagyobb szigetek az ellenzéki politikusok által vezetett települések. A helyhatósági választáson több ilyen szigetet is elboríthat a tenger. A kimenetelt a kampányt jellemző országos adok-kapok is befolyásolhatja.","shortLead":"A nagy narancssárga tengerben apróbb-nagyobb szigetek az ellenzéki politikusok által vezetett települések...","id":"201939__helyi_csataterek__ellenzeki_vesztesegek__balegyenes__szigeti_veszedelem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ddfbd445-74fb-4809-bc15-10cd51307948&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9c39f3-88eb-4527-ace1-0805c18efff0","keywords":null,"link":"/360/201939__helyi_csataterek__ellenzeki_vesztesegek__balegyenes__szigeti_veszedelem","timestamp":"2019. szeptember. 27. 11:30","title":"Össztüzet vezényel az ellenzék a választáson, de van, ahol a Fidesz indít rakétákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ac91726-2d1b-4fef-b0ec-3c468267433c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy volt csecsen katonát ölt meg Berlinben egy férfi, aki mögött profi hátország biztosította a szükséges dokumentumokat, majd, miután elfogták, törölték az adatbázisokból. A bérgyilkos keresztül-kasul járta a schengeni rendszert.



