[{"available":true,"c_guid":"c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","shortLead":"A DxOMark legfrissebb tesztje alapján ismét a Huawei gyártmánya lett a kamerás mobilok királya.","id":"20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c50cf031-bd84-4373-88a1-6bd6b2b5ffad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab923c8-28aa-49a3-96d2-2cab50d52779","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_huawei_mate_30_pro_okostelefon_kamera_dxomark","timestamp":"2019. szeptember. 26. 18:03","title":"Mostantól ez a világ legjobb kamerás mobilja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várakozáson felüli a kereslet az iPhone 11 iránt. Ez egyrészt nagyon jó hír az Apple-nek, de banki elemzők a hátulütőjére is figyelmeztetnek.","shortLead":"Várakozáson felüli a kereslet az iPhone 11 iránt. Ez egyrészt nagyon jó hír az Apple-nek, de banki elemzők...","id":"20190926_apple_iphone11_ertekesitesi_siker_iphone_ar_csokkenese_asp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae4f42b-0b21-42a5-8186-e5b82c0c396d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_apple_iphone11_ertekesitesi_siker_iphone_ar_csokkenese_asp","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:03","title":"Viszik, mint a cukrot az iPhone 11-et, és ez gond lehet az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Juul Labs életében nem csak az új vezérigazgató jelenti a változást – a vállalat visszavonja összes amerikai hirdetését.","shortLead":"A Juul Labs életében nem csak az új vezérigazgató jelenti a változást – a vállalat visszavonja összes amerikai...","id":"20190926_elektromos_cigaretta_e_cigi_juul_labs_kevin_burns","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186d902b-c90f-45f8-9e8a-8a0fdeca2505","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_elektromos_cigaretta_e_cigi_juul_labs_kevin_burns","timestamp":"2019. szeptember. 26. 19:03","title":"Lemondott a legnépszerűbb e-cigaretta-gyártó vezére, visszavonják a reklámjaikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd131c-6fad-45e6-8a81-cdd2049eb15d","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A magas vérnyomás a legelterjedtebb szív- és érrendszeri megbetegedés világszerte. Arról, hogy hogyan előzhető meg a betegség, mire kell ügyelni, hogy időben felismerjük a tüneteket, valamint miért fontos a folyamatos szűrés, Dr. Simonyi Gábort, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház Anyagcsere Központjának vezető főorvosát kérdeztük.\r

","shortLead":"A magas vérnyomás a legelterjedtebb szív- és érrendszeri megbetegedés világszerte. Arról, hogy hogyan előzhető meg...","id":"sedacurforte_20190927_magasvernyomas_hypertonia_orvos_szakerto_betegseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd131c-6fad-45e6-8a81-cdd2049eb15d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61166e7c-9bf3-44f5-bb67-243ef9fd6d3a","keywords":null,"link":"/brandchannel/sedacurforte_20190927_magasvernyomas_hypertonia_orvos_szakerto_betegseg","timestamp":"2019. szeptember. 27. 17:30","title":"A \"néma gyilkos\" lesben áll: ne várja meg, míg felmegy a vérnyomása!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"2f420051-1fe6-449a-b72c-7a1149986a44","c_partnertag":"sedacurforte"},{"available":true,"c_guid":"83a8c805-9b51-4010-8f70-f521a003e3b5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Megyeri Szabolcs, Zugló főkertésze igyekszik megfelelni a zöldgondolatnak, de úgy véli, a városi lét egyre környezetkárosítóbb. ","shortLead":"Megyeri Szabolcs, Zugló főkertésze igyekszik megfelelni a zöldgondolatnak, de úgy véli, a városi lét egyre...","id":"20190926_Megyeri_Szabolcs_kertesz_blogger_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83a8c805-9b51-4010-8f70-f521a003e3b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b960fda1-01a9-49d5-9ff3-e6c4f6f35af0","keywords":null,"link":"/elet/20190926_Megyeri_Szabolcs_kertesz_blogger_klimavaltozas","timestamp":"2019. szeptember. 26. 13:58","title":"„A klímaváltozás igazságot szolgáltat, ami nem bírja, annak mennie kell”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli fülhallgatójával. A cél egyértelmű: az Apple AirPods dominanciájának megtörése.","shortLead":"A konkurens termékekénél alacsonyabb árképzéssel lép piacra az Amazon a saját fejlesztésű, vezeték nélküli...","id":"20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c60eae5-30fa-47f7-873e-0be0a93e64b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29a8803d-0ba4-4f7b-856b-20bad96b76dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190926_amazon_echo_buds_puget_olcso_vezetek_nelkuli_fulhallgato_alexa_asszisztens","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:03","title":"Nagy tudású, de olcsóbb vezeték nélküli fülest készített az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65e9fb82-8898-43c3-baae-740f00d61414","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Nézzük például Zalaegerszeget.","shortLead":"Nézzük például Zalaegerszeget.","id":"20190926_cegledi_igazi_bohocjeloltek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=65e9fb82-8898-43c3-baae-740f00d61414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f504eb73-c882-4760-a947-fd58bcd00c56","keywords":null,"link":"/itthon/20190926_cegledi_igazi_bohocjeloltek","timestamp":"2019. szeptember. 26. 17:50","title":"Ceglédi: Az igazi bohócjelöltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","shortLead":"Az MTI ki is adott róla fotókat. Hatot.","id":"20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b63d927-ec25-4399-88f1-39b9809e37b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe08345d-3f07-4b5d-bd29-446910eb35f1","keywords":null,"link":"/itthon/20190927_pecs_felirat_pava_zsolt","timestamp":"2019. szeptember. 27. 05:18","title":"Négy betűt avatott fel Pécs fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]