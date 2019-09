Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Marshall-szigetek 99 százaléka tenger.","shortLead":"A Marshall-szigetek 99 százaléka tenger.","id":"20190928_Diplomaciai_kapcsolatot_letesitett_a_magyar_kormany_a_Marshallszigetekkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e11ce7c5-cbce-48a1-ac87-5551c3db6a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fc9b11-5635-46cf-a9f6-af8f06cf36de","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Diplomaciai_kapcsolatot_letesitett_a_magyar_kormany_a_Marshallszigetekkel","timestamp":"2019. szeptember. 28. 09:42","title":"Diplomáciai kapcsolatot létesített a magyar kormány a Marshall-szigetekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17ab05f-b162-44fb-9c07-a8943465c6ab","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"A hazai szállodáktól származó statisztikák szerint kétszer annyit költ naponta egy konferencia-turista, mint egy magánutazó. Emellett több mint harmadával nőtt tavaly a nemzetközi konferenciák száma Magyarországon.","shortLead":"A hazai szállodáktól származó statisztikák szerint kétszer annyit költ naponta egy konferencia-turista, mint...","id":"201939__konferenciaturizmus__dupla_haszon__sajatos_igenyek__a_futopadtol_az_atjatszoallomasig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b17ab05f-b162-44fb-9c07-a8943465c6ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bc33c3-208e-4ed8-8605-01542f73cd20","keywords":null,"link":"/360/201939__konferenciaturizmus__dupla_haszon__sajatos_igenyek__a_futopadtol_az_atjatszoallomasig","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:00","title":"Budapesten szárnyal, de már vidéken is felszálló pályán a konferenciaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Száz éven belül elérhető az önellátás szintje az élelmiszerekből a Marson – állítják amerikai kutatók egy provokatív új tanulmányban, amelyben azt vizsgálták, milyen technológiai stratégiák és források szükségesek, hogy egy egymillió fős populáció a vörös bolygón minimálisan el tudja látni magát élelemmel.","shortLead":"Száz éven belül elérhető az önellátás szintje az élelmiszerekből a Marson – állítják amerikai kutatók egy provokatív új...","id":"20190928_mars_elelmiszer_onellatas_eves_a_marson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cc240b7-9e21-48fc-8a71-b64936e240d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08334bbe-074e-436b-8dff-db9ab6ff10e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_mars_elelmiszer_onellatas_eves_a_marson","timestamp":"2019. szeptember. 28. 14:03","title":"100 éven belül megnyílhatnak az első abc-k a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A globális felmelegedést kísérően növekszik az erdőtüzek száma, egyre aggasztóbb, hány helyen van egyszerre tűz a Földön. Aki kételkedne ebben, az vessen egy pillantást az alábbi interaktív térképre.","shortLead":"A globális felmelegedést kísérően növekszik az erdőtüzek száma, egyre aggasztóbb, hány helyen van egyszerre tűz...","id":"20190928_interaktiv_terkep_erdotuzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=000198a3-56d2-4035-a094-f0372303216a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da8a165-9fe0-4d4a-8223-d8ff4dbe2915","keywords":null,"link":"/tudomany/20190928_interaktiv_terkep_erdotuzek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 12:03","title":"Meglepődik, ha ránéz erre a térképre: ennyi helyen égnek az erdők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megszökött és a hegyekbe vetette magát az állat, amikor a vágóhídra vitték volna. Tíz nappal később elütötte egy teherautó.\r

\r

","shortLead":"Megszökött és a hegyekbe vetette magát az állat, amikor a vágóhídra vitték volna. Tíz nappal később elütötte...","id":"20190928_Tiz_nap_haladekot_kapott_az_elettol_Meteor_a_szabadsagszereto_jak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb0b734-e573-498c-871d-b52a016eed0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa0ea25-64ea-48be-ae55-3385a6485fdc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190928_Tiz_nap_haladekot_kapott_az_elettol_Meteor_a_szabadsagszereto_jak","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:50","title":"Tíz nap haladékot kapott az élettől Meteor, a szabadságszerető jak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem csak ön nem találta el őket.","shortLead":"Nem csak ön nem találta el őket.","id":"20190928_Tobbsegben_a_primszamok_az_otos_lotton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b712dd4c-a191-4b4b-b2e6-61b03620b1bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_Tobbsegben_a_primszamok_az_otos_lotton","timestamp":"2019. szeptember. 28. 20:39","title":"Többségben a prímszámok az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a40fde5e-8ac7-4bf5-9642-936c2173ddd5","c_author":"HVG","category":"360","description":"A mobilos játékokkal nemcsak „kockulni” lehet, hanem alkalmasak az agy pillanatnyi állapotának felmérésére is. Ezt egy angol mérnökökből és orvosokból álló kutatócsapat jelentette be a Londonban rendezett UbiComp nemzetközi komputertechnológiai konferencián.","shortLead":"A mobilos játékokkal nemcsak „kockulni” lehet, hanem alkalmasak az agy pillanatnyi állapotának felmérésére is. Ezt...","id":"201939_telefonos_jatekok_diagnozisa_dr_tetris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a40fde5e-8ac7-4bf5-9642-936c2173ddd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8edf1f0-31f5-4d18-b7b1-82d2ae4d7c7a","keywords":null,"link":"/360/201939_telefonos_jatekok_diagnozisa_dr_tetris","timestamp":"2019. szeptember. 28. 14:00","title":"Sok mindent észrevehetnek az orvosok abból, hogy ki hogyan tetriszezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2313177-ead3-4709-b398-76730132a95f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben 22-27 fok lesz. ","shortLead":"Napközben 22-27 fok lesz. ","id":"20190930_Szeles_idovel_erkezik_ma_egy_hidegfront","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2313177-ead3-4709-b398-76730132a95f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfcf6ab1-93a2-4c47-ae47-ac70a552fa5c","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Szeles_idovel_erkezik_ma_egy_hidegfront","timestamp":"2019. szeptember. 30. 05:21","title":"Szeles idővel érkezik ma egy hidegfront","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]