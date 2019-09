Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A tanulásban valamiért elakadt diákoknak nyújt segítséget egy új kezdeményezés. Az Ezcool tanulásközpont nem iskola, nem magántanár, nem pszichológiai segítség, hanem mindez együtt: egyfajta ifjúsági coaching.","shortLead":"A tanulásban valamiért elakadt diákoknak nyújt segítséget egy új kezdeményezés. Az Ezcool tanulásközpont nem iskola...","id":"20190930_Biztos_hogy_segit_a_korrepetalas_ha_nem_megy_a_matek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=024fe09b-cd64-4156-a1c6-381b1f63edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a4c386-8fe1-498c-b127-f4c55bd85810","keywords":null,"link":"/360/20190930_Biztos_hogy_segit_a_korrepetalas_ha_nem_megy_a_matek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 07:00","title":"Biztos, hogy segít a korrepetálás, ha nem megy a matek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d05028f-5b7b-4073-863a-777ffabf6c47","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Letették a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének alapkövét.","shortLead":"Letették a Mol tiszaújvárosi poliolüzemének alapkövét.","id":"20190928_Kepek_igy_all_ma_Magyarorszag_legnagyobb_ipari_beruhazasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d05028f-5b7b-4073-863a-777ffabf6c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f406d13a-a5e4-46e8-8e61-b7d3874cd492","keywords":null,"link":"/kkv/20190928_Kepek_igy_all_ma_Magyarorszag_legnagyobb_ipari_beruhazasa","timestamp":"2019. szeptember. 28. 13:20","title":"Képek: így áll ma Magyarország legnagyobb ipari beruházása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendőrök gumilövedéket is használtak.","shortLead":"A rendőrök gumilövedéket is használtak.","id":"20190929_Ismet_osszecsaptak_egymassal_a_rendorok_es_a_tuntetok_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c2f7e8-9b8b-4064-aaa3-f85ef90c965e","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Ismet_osszecsaptak_egymassal_a_rendorok_es_a_tuntetok_Hongkongban","timestamp":"2019. szeptember. 29. 12:56","title":"Ismét összecsaptak egymással a rendőrök és a tüntetők Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De az ellenzéki pártnak ez nem elég, hétfőn visszatérnek a tévéhez.","shortLead":"De az ellenzéki pártnak ez nem elég, hétfőn visszatérnek a tévéhez.","id":"20190928_Engedett_az_MTVA_a_kozteve_beolvassa_a_DK_nyilatkozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5a76a0b-b748-4a2a-b8cb-6491646c3abe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacf6418-d493-4bef-9846-ae786bfcbaad","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Engedett_az_MTVA_a_kozteve_beolvassa_a_DK_nyilatkozatat","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:55","title":"Engedett az MTVA, a köztévé beolvassa a DK nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500267ba-1bbc-4324-8cf1-caf432ef01f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A teqballt népszerűsítették.","shortLead":"A teqballt népszerűsítették.","id":"20190928_Puyol_es_Cafu_technikazott_Balassagyarmaton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=500267ba-1bbc-4324-8cf1-caf432ef01f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac91182-7071-49ff-aab9-a8cdafd5acbd","keywords":null,"link":"/elet/20190928_Puyol_es_Cafu_technikazott_Balassagyarmaton","timestamp":"2019. szeptember. 28. 17:37","title":"Puyol és Cafu technikázott Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703c6b9f-ed34-4709-9978-e2d06c751ae4","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem kevés botrány után 2018 őszén zárt be a Roma Nemzetiségi Szakgimnázium Budapesten. A NAV négy éve nyomoz, a főváros felé fennálló tartozás rendezéséről még mindig csak tárgyalnak. A fenntartó fővárosi roma önkormányzat szerint a volt tanárok fizetését nem nekik kell rendezni.","shortLead":"Nem kevés botrány után 2018 őszén zárt be a Roma Nemzetiségi Szakgimnázium Budapesten. A NAV négy éve nyomoz, a főváros...","id":"20190928_A_NAV_negy_ev_alatt_se_tudott_a_vegere_jarni_a_fovarosi_roma_iskola_ugyenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=703c6b9f-ed34-4709-9978-e2d06c751ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b3adf5-ed86-45a4-aa99-58a072340e64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190928_A_NAV_negy_ev_alatt_se_tudott_a_vegere_jarni_a_fovarosi_roma_iskola_ugyenek","timestamp":"2019. szeptember. 28. 11:00","title":"Négy éve nem sikerül rendezni a fővárosi roma \"fantomiskola\" ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt francia államfőt hétfőn helyezik örök nyugalomra.","shortLead":"A volt francia államfőt hétfőn helyezik örök nyugalomra.","id":"20190928_Orban_Viktor_is_ott_lesz_Jacques_Chirac_temetesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54ef7122-086d-4182-a2fa-a5a98bda7a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e8b8c6-5185-4547-8b07-2488d4b87ea5","keywords":null,"link":"/itthon/20190928_Orban_Viktor_is_ott_lesz_Jacques_Chirac_temetesen","timestamp":"2019. szeptember. 28. 15:58","title":"Orbán Viktor is ott lesz Jacques Chirac temetésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Viharos széllel érkezik meg hétfőn a hidegfront, 5 megyére és a fővárosra narancssárga figyelmeztetést adtak ki.","id":"20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38f37a05-d5c5-400d-acc1-fc93a8fa642a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb05f231-d904-4c67-ab1b-ef72a1a0af51","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_idojaras_szellokes_hetfo_omsz","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:44","title":"Hatalmas széllel érkezik a hidegfront, kiadták a figyelmeztetést a fél országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]