Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Neumann Társaság kifejezetten átlagfelhasználóknak szánt, közérthetően megírt informatikai biztonsági tankönyvének aktualizált kiadásából már az is kiderül, hogy miként lehet felismerni a deepfake technológiával készített hamis videókat, vagy mire kell vigyáznia a fiatalok körében egyre népszerűbb TikTok közösségi szolgáltatás használatakor, de még abban is segítséget nyújt, hogyan kell megóvni digitális eszközeinket, ha azokat otthonunktól távol, például szállodában vagy étteremben használjuk.","shortLead":"A Neumann Társaság kifejezetten átlagfelhasználóknak szánt, közérthetően megírt informatikai biztonsági tankönyvének...","id":"20190930_neumann_tarsasag_ecdl_it_biztonsag_kozerhetoen_tananyag_konyv_letoltes_ingyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f01b4c7e-138a-4819-aae0-ea9aa1ef75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05966a4f-c47a-4f01-8090-743ee12c47e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_neumann_tarsasag_ecdl_it_biztonsag_kozerhetoen_tananyag_konyv_letoltes_ingyen","timestamp":"2019. szeptember. 30. 09:03","title":"Ingyen letöltheti azt a 154 oldalas könyvet, ami netezés közben nagy hasznára lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump és a Fox News volt a téma.","shortLead":"Donald Trump és a Fox News volt a téma.","id":"20190930_Robert_de_Niro_nem_birta_magaban_tartani_a_karomkodasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=293402fc-1276-4aae-99da-5a5097e331da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b10c885-c5c6-4ed2-9713-63b3730ad7da","keywords":null,"link":"/elet/20190930_Robert_de_Niro_nem_birta_magaban_tartani_a_karomkodasokat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:02","title":"Robert de Niro nem bírta magában tartani a káromkodásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"948121dd-ba8a-4eb3-a3be-fc6202f40454","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A System Of A Down először ad önállóan koncertet Magyarországon 2020. június 17-éna Budapest Arénában.\r

","shortLead":"A System Of A Down először ad önállóan koncertet Magyarországon 2020. június 17-éna Budapest Arénában.\r

","id":"20190930_Budapestre_jon_a_System_Of_A_Down","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=948121dd-ba8a-4eb3-a3be-fc6202f40454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b25c8fd-1782-4d00-8d9d-48a7de594a57","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_Budapestre_jon_a_System_Of_A_Down","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:59","title":"Budapestre jön a System Of A Down","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"590274c5-8d5f-428a-86f7-c4c7f2e82838","c_author":"Babus Endre","category":"360","description":"Selmecbánya most kicsi ékszerdoboz, de volt idő, amikor Magyarország harmadik legnagyobb városa volt, Budát és Pestet is megelőzve.","shortLead":"Selmecbánya most kicsi ékszerdoboz, de volt idő, amikor Magyarország harmadik legnagyobb városa volt, Budát és Pestet...","id":"201939_selmecbanya_egykor_aharmadik_magyar_varos_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=590274c5-8d5f-428a-86f7-c4c7f2e82838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471749ef-0dff-46cb-bdbb-617b84a66e13","keywords":null,"link":"/360/201939_selmecbanya_egykor_aharmadik_magyar_varos_volt","timestamp":"2019. szeptember. 29. 13:30","title":"Az ezüstváros, amely olyan szép, hogy Csontváry is megfestésre méltónak találta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7516000-5aaa-411b-8a02-89035729de4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Izgalmas kezdeményezés indult el, a cél, hogy év végére összeálljon Madách halhatatlan drámai költeménye.","shortLead":"Izgalmas kezdeményezés indult el, a cél, hogy év végére összeálljon Madách halhatatlan drámai költeménye.","id":"20190929_Szinhazak_ejszakaja_Madach_Imre_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7516000-5aaa-411b-8a02-89035729de4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74ea678-8c0a-4e9d-bff2-287bd827ce35","keywords":null,"link":"/kultura/20190929_Szinhazak_ejszakaja_Madach_Imre_video","timestamp":"2019. szeptember. 29. 08:38","title":"Több száz magyar színész mondja el Az ember tragédiáját - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f417134a-07ef-4273-a738-a1bf36169fbe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Ladik utcai elhagyatott házban találtak rá a nő holttestére, a rendőrségnek még nem sikerült azonosítania. Figyelem, a cikkben egyes részletek felkavaróak lehetnek! ","shortLead":"Egy Ladik utcai elhagyatott házban találtak rá a nő holttestére, a rendőrségnek még nem sikerült azonosítania...","id":"20190930_Osszeroncsoltak_az_Obudan_holtan_talalt_no_arcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f417134a-07ef-4273-a738-a1bf36169fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0126ba4-1578-4fa4-8c8b-67466a3fef58","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Osszeroncsoltak_az_Obudan_holtan_talalt_no_arcat","timestamp":"2019. szeptember. 30. 05:58","title":"Felkavaró részletek derültek ki az Óbudán holtan talált nőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da65c423-0bc7-471b-86a5-7fd206fe2ce6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton két hét múlva térhet vissza izomsérüléséből, amely miatt visszalépett első fordulós selejtezőmérkőzésétől a pekingi keménypályás tenisztorna 3,5 millió dollár összdíjazású férfiversenyében.","shortLead":"Fucsovics Márton két hét múlva térhet vissza izomsérüléséből, amely miatt visszalépett első fordulós...","id":"20190929_Ket_hetig_kell_pihennie_Fucsovics_Martonnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da65c423-0bc7-471b-86a5-7fd206fe2ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94399817-6fca-4b23-b473-56c6f58fac75","keywords":null,"link":"/sport/20190929_Ket_hetig_kell_pihennie_Fucsovics_Martonnak","timestamp":"2019. szeptember. 29. 15:44","title":"Két hétig kell pihennie Fucsovics Mártonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor magyar miniszterelnök annak ellenére is meg kívánja tartani Magyarország számára az EU bővítésével és a szomszédságpolitikával foglalkozó EU-biztosi posztot, hogy az Európai Parlamenti jogi bizottsága ellenezte a magyar jelölt, Trócsányi László jelölését. Ez a poszt ugyanis Orbán szemében kulcsfontosságú – írta a Mediapart.fr francia híroldal. ","shortLead":"Orbán Viktor magyar miniszterelnök annak ellenére is meg kívánja tartani Magyarország számára az EU bővítésével és...","id":"20190929_Miert_fontos_Orbannak_a_szomszedsagpolitika__francia_lap_a_Trocsanyiugyrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c42318a-0871-497e-8da9-c72612e56ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"282d37ed-cd53-4219-84d2-e17d555b158b","keywords":null,"link":"/vilag/20190929_Miert_fontos_Orbannak_a_szomszedsagpolitika__francia_lap_a_Trocsanyiugyrol","timestamp":"2019. szeptember. 29. 21:46","title":"Miért fontos Orbánnak a szomszédságpolitika - francia lap a Trócsányi-ügyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]