[{"available":true,"c_guid":"020bff6b-c334-47a5-9855-664ae1425413","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szokásos rövid, ám velős videókkal mutatja meg az Apple a vadonatúj iPadOS néhány képességét.","shortLead":"A szokásos rövid, ám velős videókkal mutatja meg az Apple a vadonatúj iPadOS néhány képességét.","id":"20190930_apple_ipad_os_funkciok_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=020bff6b-c334-47a5-9855-664ae1425413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3617e4d4-022b-4905-b3d8-19a8015f899c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_apple_ipad_os_funkciok_video","timestamp":"2019. szeptember. 30. 17:03","title":"Az Apple megmutatja, miért is cserélte le az iPhone-os rendszert iPadesre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddc8d1b6-1f0f-4ab9-9092-8cbbbdab0f80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még a héten szakértői szintű találkozót tartanak a két ország képviselői.","shortLead":"Még a héten szakértői szintű találkozót tartanak a két ország képviselői.","id":"20191001_Ujraindulnak_az_amerikaieszakkoreai_targyalasok_a_nuklearis_leszerelesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddc8d1b6-1f0f-4ab9-9092-8cbbbdab0f80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fe0e8f7-679d-42db-8cdf-cec5403a5867","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Ujraindulnak_az_amerikaieszakkoreai_targyalasok_a_nuklearis_leszerelesrol","timestamp":"2019. október. 01. 12:46","title":"Újraindulnak az amerikai-észak-koreai tárgyalások a nukleáris leszerelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiállításokról szóló cikkekkel érdemelték ki az elismerést.","shortLead":"Kiállításokról szóló cikkekkel érdemelték ki az elismerést.","id":"20190930_Ket_muveszetkritikusi_dijjal_jutalmaztak_a_Muerto_szerzoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c143740-549e-4ad9-b225-f1b5f0d23520","keywords":null,"link":"/kultura/20190930_Ket_muveszetkritikusi_dijjal_jutalmaztak_a_Muerto_szerzoit","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:18","title":"Két művészetkritikusi díjjal jutalmazták a Műértő szerzőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80295776-91e9-46ee-aa39-93d95a34123e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A küszöbön álló Pixel 4-ek egyik sokat emlegetett különlegessége nem lesz mindenütt elérhető, de ezúttal mi nem maradunk ki a jóból.","shortLead":"A küszöbön álló Pixel 4-ek egyik sokat emlegetett különlegessége nem lesz mindenütt elérhető, de ezúttal mi nem...","id":"20190930_google_pixel_4_motion_sense_radartechnologia_magyarorszagon_hasznalhato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80295776-91e9-46ee-aa39-93d95a34123e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"456dff28-5505-4b7e-95d8-06e848a2175c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_google_pixel_4_motion_sense_radartechnologia_magyarorszagon_hasznalhato","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:03","title":"Magyarországra is behozza a Google telefonja egyedülálló technológiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819218e8-b8c2-4c74-86de-aeffd2a06ba4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hónapok óta tartó huzavona után leült ellenzéki képviselőkkel tárgyalni Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, de a képviselők nem lettek sokkal okosabbak. ","shortLead":"Hónapok óta tartó huzavona után leült ellenzéki képviselőkkel tárgyalni Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója, de...","id":"20190930_papp_daniel_kozmedia_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=819218e8-b8c2-4c74-86de-aeffd2a06ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f46fd9-f607-4fdd-aa99-ea20378d803e","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_papp_daniel_kozmedia_ellenzek","timestamp":"2019. szeptember. 30. 10:54","title":"\"A közmédia betartja a törvényeket\" – ezt válaszolta az MTVA-vezér ellenzéki politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei hallhatók.","shortLead":"A Párbeszéd képviselője szerint a felvételen, amelyen Karácsony Gergely hallható, nem egyetlen elnökségi ülés részletei...","id":"20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a16cf59-9d1e-4c7a-b59c-bfa78da94c8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8e24e1-b15c-4ed5-aa0c-04010c9cdc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_parbeszed_fidesz_karacsony_gergely_hangfelvetel_szabo_timea","timestamp":"2019. szeptember. 30. 20:41","title":"Szabó Tímea: A Fidesz érdeke, hogy ellenzéki képviselőket hallgassanak le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A jogi szakbizottság magyar tagja szerint a jogi határzár miatt büntették Trócsányit. ","shortLead":"A jogi szakbizottság magyar tagja szerint a jogi határzár miatt büntették Trócsányit. ","id":"20190930_Szajer_Trocsanyi_elutasitasarol_Gyava_dontes_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f70f6cf4-f1f5-4f6c-93f6-c3ce22c2a292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a14ccf-ba54-4350-91a2-5922901aefe4","keywords":null,"link":"/itthon/20190930_Szajer_Trocsanyi_elutasitasarol_Gyava_dontes_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 30. 14:39","title":"Szájer Trócsányi elutasításáról: \"Gyáva döntés született\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító Elon Musk.","shortLead":"Még idén tesztrepülésre küldené Starship űrhajóját a SpaceX, amelyről új részleteket árult el a vállalatot irányító...","id":"20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bca4a7d-fa98-4660-9516-35a5dfb8e0ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20190930_elon_musk_starship_urhajo_spacex","timestamp":"2019. szeptember. 30. 19:03","title":"Elon Musk állítja: űrhajója 100 embert is elvisz egy másik bolygóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]