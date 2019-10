Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61e14215-9a47-4606-9ab5-070c1b1158db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy párkapcsolat összes szépsége és nyűgje befér egy autóba Reisz Gábor új rövidfilmjében. Az egészben ráadásul az a legszebb, hogy valójában a hétperces alkotás egy reklám lett. ","shortLead":"Egy párkapcsolat összes szépsége és nyűgje befér egy autóba Reisz Gábor új rövidfilmjében. Az egészben ráadásul...","id":"20191001_Sari_nem_jelentett_nekem_semmit_hidd_mar_el__szuper_kisfilm_erkezett_Reisz_Gabortol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61e14215-9a47-4606-9ab5-070c1b1158db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadccbc5-70ab-44aa-a995-79224946b096","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Sari_nem_jelentett_nekem_semmit_hidd_mar_el__szuper_kisfilm_erkezett_Reisz_Gabortol","timestamp":"2019. október. 01. 15:07","title":"\"Sári nem jelentett nekem semmit, hidd már el\" - szuper kisfilm érkezett Reisz Gábortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok vezetnek a felmondásukhoz.","shortLead":"Közel ezer magyar fizikai dolgozót kérdeztek arról, mi motiválja őket, hogy a munkahelyükön maradjanak, és milyen bajok...","id":"20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dcb5b1a-61f2-4b7d-ba15-24820ad45fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea6ab1b-b781-4e51-ae24-c773be353358","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Ceges_buli_helyett_teljesitmenybonusz_kell_a_munkasoknak","timestamp":"2019. október. 02. 09:07","title":"Céges buli helyett teljesítménybónusz kell a munkásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter a washingtoni NPR-nek adott rövid interjút, melyben a hazai sajtó helyzetére is kitért.","shortLead":"A magyar külügyminiszter a washingtoni NPR-nek adott rövid interjút, melyben a hazai sajtó helyzetére is kitért.","id":"20191002_szijjarto_peter_amerika_mediahelyzet_sajtoszabadsag_kesma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90901f8b-2109-4b90-aff7-a32a2cef51b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1729c342-86a0-4c6b-bd46-733049f8156d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_szijjarto_peter_amerika_mediahelyzet_sajtoszabadsag_kesma","timestamp":"2019. október. 02. 13:25","title":"Szijjártó Amerikában: Magyarországon sajtószabadság van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hegedűművész templomi koncertsorozatára 350 millió forint támogatást nyert el idén, ennyit még a Vígszínház sem kapott.","shortLead":"A hegedűművész templomi koncertsorozatára 350 millió forint támogatást nyert el idén, ennyit még a Vígszínház sem...","id":"20191002_maga_zoltan_emmi_tamogatas_kulturtao","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69fea145-3833-44bd-9b11-bbc9d87f829d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef1f1d1c-a263-484c-afd6-93dcfb6ec73a","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_maga_zoltan_emmi_tamogatas_kulturtao","timestamp":"2019. október. 02. 10:51","title":"Nagyon bőkezű volt Mága Zoltánnal az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jól sikerült a tesztek, így elérkezettnek látta az időt a Google, hogy bekapcsolja térképszolgáltatásában is az inkognitó módot.","shortLead":"Jól sikerült a tesztek, így elérkezettnek látta az időt a Google, hogy bekapcsolja térképszolgáltatásában is...","id":"20191003_google_terkep_inkognito_mod_bekapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c78c61e-fa3a-4c77-b831-4c55d8deefe7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191003_google_terkep_inkognito_mod_bekapcsolasa","timestamp":"2019. október. 03. 08:03","title":"Megérkezett a Google Térkép rég várt funkciója, titokban is lehet keresni helyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2601ddc-4a37-4a0b-974e-0b958b771b45","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","timestamp":"2019. október. 01. 14:25","title":"Itt a Fidesz csodafegyvere: részátadás félkész utak és létesítmények felavatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kedden Hongkongban 30 metrómegállót lezárnak, többen úgy értelmezik, gyakorlatilag kihirdették a hadiállapotot a mai, extrém erőszakosnak ígérkező tüntetések előtt.



","shortLead":"Kedden Hongkongban 30 metrómegállót lezárnak, többen úgy értelmezik, gyakorlatilag kihirdették a hadiállapotot a mai...","id":"20191001_Brutalis_tuntetesre_szamitanak_ma_Hongkongban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81f2366c-0a3c-41fe-b074-40090444c48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a04810-612f-49d8-9e6f-9459702bd383","keywords":null,"link":"/vilag/20191001_Brutalis_tuntetesre_szamitanak_ma_Hongkongban","timestamp":"2019. október. 01. 10:48","title":"Brutális tüntetésre számítanak ma Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2e1d07-a415-4e85-b053-7f8178078104","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kijevben járt Tom Cruise, hogy forgatási helyszíneket találjon új filmjének, és az egykori komikus-színész államelnökkel is találkozott.\r

\r

","shortLead":"Kijevben járt Tom Cruise, hogy forgatási helyszíneket találjon új filmjének, és az egykori komikus-színész...","id":"20191001_Tom_Cruise_az_ukranoknak_promozik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b2e1d07-a415-4e85-b053-7f8178078104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89fce0f-68e1-4968-9157-8ea3f11ff263","keywords":null,"link":"/kultura/20191001_Tom_Cruise_az_ukranoknak_promozik","timestamp":"2019. október. 01. 10:29","title":"Tom Cruise az ukránoknak promózik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]