[{"available":true,"c_guid":"8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","shortLead":"Michael Ignatieff szerint nem vonják be a lobogót, küzdenek tovább.","id":"20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c20b50f-cbf8-41ea-ae28-ae0897162781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a079f4-1f52-4309-9c49-011197a532b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_ceu_rektor_michael_ignatieff_orban_viktor_fidesz","timestamp":"2019. október. 03. 11:42","title":"CEU-rektor: Magyarország nem lesz mindig egypártrendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya azzal szembesült, hogy míg szülőföldjén a lányok nem sportolnak, itt még kötélre mászni is meg kell tanulnia, hogy befejezhesse a középiskolát. Emellett gyakorolnia is kell, hogy elérje álmát és modell lehessen. A filmet 4 részben láthatják a hvg360-on, a cikkben elérhető az első epizód. ","shortLead":"Egy fiatal menekült lány magyarországi újrakezdését követhetjük végig a Könnyű Leckék című dokumentumfilmben. Kafiya...","id":"20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3e27834-e6ac-4f0e-9b68-6d8e11a171e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c78ec8-7c91-4002-997f-153d3efb0c34","keywords":null,"link":"/360/20191001_Doku360_Konnyu_Leckek_elso_resz","timestamp":"2019. október. 01. 19:00","title":"Doku360: \"Szomáliában utáltam a férfiakat, itt voltam már szerelmes\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ba32649-e4b7-4917-8d4a-216bad7a6e64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Alig egy évvel az után, hogy a Vodafone-csoport megvásárolta a UPC magyar leányvállalatát, már csak a saját márkanevén fog szolgáltatást kínálni.","shortLead":"Alig egy évvel az után, hogy a Vodafone-csoport megvásárolta a UPC magyar leányvállalatát, már csak a saját márkanevén...","id":"20191002_Eltunik_a_magyar_piacrol_a_UPC_markanev","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ba32649-e4b7-4917-8d4a-216bad7a6e64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceec9b00-a69e-49ab-939f-5cf1f655e263","keywords":null,"link":"/kkv/20191002_Eltunik_a_magyar_piacrol_a_UPC_markanev","timestamp":"2019. október. 02. 10:10","title":"Eltűnik a magyar piacról a UPC márkanév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Későn vette észre a sofőr, hogy egy férfi fekszik az úttesten.","shortLead":"Későn vette észre a sofőr, hogy egy férfi fekszik az úttesten.","id":"20191002_Egy_utoin_fekvo_ferfit_gazolt_halalra_egy_autos_Asvanyraron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"781f8f91-5b0e-4f65-9304-779f46de613d","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Egy_utoin_fekvo_ferfit_gazolt_halalra_egy_autos_Asvanyraron","timestamp":"2019. október. 02. 21:55","title":"Egy úton fekvő férfit gázolt halálra egy autós Ásványrárón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök humoros kedvében volt.","shortLead":"Az orosz elnök humoros kedvében volt.","id":"20191003_Putyin_meresz_viccel_provokalta_az_amerikaiakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23b79a-e94d-4197-b857-52eaba7af77b","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Putyin_meresz_viccel_provokalta_az_amerikaiakat","timestamp":"2019. október. 03. 12:33","title":"Putyin merész viccel provokálta az amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef258333-c457-4362-8011-4998b0f10ed3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet-utód Quantis, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is befagyasztották. Sok ügyfél járhatott pórul.","shortLead":"Óriásbüntetést kapott a Brokernet-utód Quantis, és fő partnere, a Novis biztosító egyes termékeinek értékesítését is...","id":"20191003_Nagy_tulelo_a_Brokernet_utodja_de_az_MNB_buntetesei_bajba_sodorhatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef258333-c457-4362-8011-4998b0f10ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b562bc-c3ec-4032-8764-03d6915be036","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_Nagy_tulelo_a_Brokernet_utodja_de_az_MNB_buntetesei_bajba_sodorhatjak","timestamp":"2019. október. 03. 16:32","title":"Nagy túlélő a Brokernet utódja, de az MNB büntetései bajba sodorhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","shortLead":"Az erőszakossá vált tüntetések már több halálos áldozatot is követeltek.","id":"20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8727e92-c7e0-491e-9422-b4fc6fc2e264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0770e37-3a1c-4d8a-8e8f-a745491fc474","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Kijarasi_tilalmat_rendeltek_el_Bagdadban","timestamp":"2019. október. 03. 07:44","title":"Kijárási tilalmat rendeltek el Bagdadban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bd668-3e13-4118-80ae-54da9a6ec26e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő azt hitte, betörőt ért tetten. Pedig csak eltévesztette a saját lakását.","shortLead":"A nő azt hitte, betörőt ért tetten. Pedig csak eltévesztette a saját lakását.","id":"20191003_amber_guyger_rendor_dallas_szomszed_birosag_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211bd668-3e13-4118-80ae-54da9a6ec26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23642592-7106-4639-9040-254aee239942","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_amber_guyger_rendor_dallas_szomszed_birosag_itelet","timestamp":"2019. október. 03. 06:07","title":"Agyonlőtte fekete szomszédját, tíz évet kapott egy amerikai rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]