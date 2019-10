Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f583917-7093-4d3b-9971-585d78ffd3bc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapest környéke tele van jobbnál jobb túrahelyekkel. Mutatunk is néhányat.","shortLead":"Budapest környéke tele van jobbnál jobb túrahelyekkel. Mutatunk is néhányat.","id":"20191004_Pilisi_kalandok_vertesi_varak_bakonyi_szurdok_hetvegi_turatippeink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f583917-7093-4d3b-9971-585d78ffd3bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4c234b6-e6c4-4a1e-82b7-9334def51652","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Pilisi_kalandok_vertesi_varak_bakonyi_szurdok_hetvegi_turatippeink","timestamp":"2019. október. 04. 14:56","title":"Pilisi kalandok, vértesi várak, bakonyi szurdok: hétvégi túratippeink","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"264dae8f-911c-4151-ab30-b9047d0838d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rögtön négyezer méterről ugrott.","shortLead":"Rögtön négyezer méterről ugrott.","id":"20191003_78_evesen_lett_ujonc_ejtoernyos_Richard_atya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=264dae8f-911c-4151-ab30-b9047d0838d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388db963-8b55-4e86-bd66-826ed6daba92","keywords":null,"link":"/elet/20191003_78_evesen_lett_ujonc_ejtoernyos_Richard_atya","timestamp":"2019. október. 03. 09:21","title":"78 évesen lett újonc ejtőernyős Richárd atya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Szeptember 30-ával beolvadt a Hír Tv-t üzemeltető cégbe az Echo Tv-t üzemeltető társaság.","shortLead":"Szeptember 30-ával beolvadt a Hír Tv-t üzemeltető cégbe az Echo Tv-t üzemeltető társaság.","id":"20191003_echo_tv_hirtv_kesma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6275fab-4011-4ed9-a9ee-85c1a08522ec","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_echo_tv_hirtv_kesma","timestamp":"2019. október. 03. 13:04","title":"Ennyi volt, hivatalosan is megszűnt az Echo Tv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnézést kért, de elég nehezen hozta össze.","shortLead":"Elnézést kért, de elég nehezen hozta össze.","id":"20191003_Joaquin_Phoenix_alaposan_kiakadt_a_Joker_operatorere_aztan_szembesitettek_a_felvetellel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c59d9b-a63c-40b1-a098-26a1d9ffe13b","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Joaquin_Phoenix_alaposan_kiakadt_a_Joker_operatorere_aztan_szembesitettek_a_felvetellel","timestamp":"2019. október. 03. 11:35","title":"Joaquin Phoenix kiakadt a Joker operatőrére, aztán szembesítették a felvétellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54e6ad93-1f4b-4c91-8e20-86c6b0ddd42a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kislemez minden bevételét a Greenpeace-nek adják át a szerzők.","shortLead":"A kislemez minden bevételét a Greenpeace-nek adják át a szerzők.","id":"20191003_Kiadtak_kislemezen_Greta_Thunberg_beszedenek_death_metal_feldolgozasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e6ad93-1f4b-4c91-8e20-86c6b0ddd42a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e131600c-ca6d-4b06-a8dc-6924e04ace1b","keywords":null,"link":"/kultura/20191003_Kiadtak_kislemezen_Greta_Thunberg_beszedenek_death_metal_feldolgozasat","timestamp":"2019. október. 03. 20:20","title":"Kiadták kislemezen Greta Thunberg beszédének death metal feldolgozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccc55e4-9205-4949-b42b-0d8d810b4f66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári tesztelés után végre megérkezett a Threads from Instagram. A csevegőalkalmazással a fiatalokat szólítja meg a Facebook, miközben van némi snapchates beütése.","shortLead":"A nyári tesztelés után végre megérkezett a Threads from Instagram. A csevegőalkalmazással a fiatalokat szólítja meg...","id":"20191004_instagram_threads_csevegoalkalmazas_applikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ccc55e4-9205-4949-b42b-0d8d810b4f66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4bd5fb-c02d-4b63-a684-4c71e4a51e2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191004_instagram_threads_csevegoalkalmazas_applikacio","timestamp":"2019. október. 04. 09:03","title":"Itt a Facebook új csevegőalkalmazása, az instagramozók örülhetnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6192a3-4700-4c2f-9c6e-7614971de755","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért két és fél napig nem tudták felvenni fulladó kislányát. ","shortLead":"Ezért két és fél napig nem tudták felvenni fulladó kislányát. ","id":"20191004_oxigen_egeszsegugy_gyermekklinika_leguti_betegseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6192a3-4700-4c2f-9c6e-7614971de755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc9e7023-ae2f-4a53-999b-c254600ec2b3","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_oxigen_egeszsegugy_gyermekklinika_leguti_betegseg","timestamp":"2019. október. 04. 19:57","title":"Nem volt elég oxigén a pécsi gyermekklinika légúti osztályán - állítja egy édesapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"360","description":"Lesz még egy nagy botrány, ami megrengeti a Fidesz táborát? Janky Béla szociológus nem tudja megtippelni, lesznek-e még szivárogtatások, de azt mérésekből tudja, hogy a jobboldal bázisa ilyenkor már mozdíthatatlan, és immunis a botrányokra. De hogyan hat a Karácsony Gergelyről készített hangfelvétel, vagy éppen Wittinghoff Tamás szexvideója?","shortLead":"Lesz még egy nagy botrány, ami megrengeti a Fidesz táborát? Janky Béla szociológus nem tudja megtippelni, lesznek-e még...","id":"20191003_A_bizonytalanokhoz_nem_jutnak_el_a_botranyokat_a_biztos_szavazokhoz_nem_jutnak_el_a_tenyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=deddd3e3-cf3b-4c0c-a72d-fbb76e6652f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b434db8-e11d-4b0c-bbe0-5c854e71a43f","keywords":null,"link":"/360/20191003_A_bizonytalanokhoz_nem_jutnak_el_a_botranyokat_a_biztos_szavazokhoz_nem_jutnak_el_a_tenyek","timestamp":"2019. október. 03. 10:30","title":"Nem jutnak el a botrányok a bizonytalanokhoz, a pártszavazókhoz pedig a tények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]