Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cff2908-a785-426d-97e9-88ce39ccfc24","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A színész nagy autógyűjtő volt, és a kollekció egy része most új tulajdonosra vár.","shortLead":"A színész nagy autógyűjtő volt, és a kollekció egy része most új tulajdonosra vár.","id":"20191004_libaborozteto_autolista_elarverezik_paul_walker_21_kocsijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cff2908-a785-426d-97e9-88ce39ccfc24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f06d4c8-8165-47c5-a1f1-8b793a8f4265","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_libaborozteto_autolista_elarverezik_paul_walker_21_kocsijat","timestamp":"2019. október. 04. 06:41","title":"Libabőröztető autólista: elárverezik Paul Walker 21 járművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István. A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészséghez került az ügy.","shortLead":"Egy volt LMP-s képviselő Várnai László (most Civilzugló) Facebook-posztja után tett feljelentést Tényi István...","id":"20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b39b852e-daa9-4699-afd9-806e13a6a7bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a7a424-0c9c-4f0f-90a5-7e88006efe2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_Nyomozas_indult_kenyszerites_miatt_a_Karacsonyhangfelvetel_ugyeben","timestamp":"2019. október. 03. 15:52","title":"Kényszerítés miatt indult nyomozás a Karácsony-hangfelvétel ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök humoros kedvében volt.","shortLead":"Az orosz elnök humoros kedvében volt.","id":"20191003_Putyin_meresz_viccel_provokalta_az_amerikaiakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c23b79a-e94d-4197-b857-52eaba7af77b","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_Putyin_meresz_viccel_provokalta_az_amerikaiakat","timestamp":"2019. október. 03. 12:33","title":"Putyin merész viccel provokálta az amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész szerint még tavaly februárban a Demokratikus Koalíció politikusa anyagi juttatást ígért egy férfinak azért, hogy lépjen vissza a javára a képviselőjelöltségtől.","shortLead":"A legfőbb ügyész szerint még tavaly februárban a Demokratikus Koalíció politikusa anyagi juttatást ígért egy férfinak...","id":"20191004_Polt_Peter_inditvanyozta_Varju_Laszlo_mentelmi_joganak_felfuggeszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cfc002a-bd1e-4c92-a3f8-e1291652237f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f744e93-0f69-48d3-a72b-c83ee29f3aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_Polt_Peter_inditvanyozta_Varju_Laszlo_mentelmi_joganak_felfuggeszteset","timestamp":"2019. október. 04. 10:41","title":"Polt Péter indítványozta Varju László mentelmi jogának felfüggesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elég jó színész, hogy tömegek vegyék komolyan.","shortLead":"Elég jó színész, hogy tömegek vegyék komolyan.","id":"20191004_Viccnek_szantak_a_videot_amin_Joaquin_Phoenix_kiakad_a_Joker_operatorere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e743ad02-6629-4adf-8b11-c9b545abd7d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533a12c8-cbc9-4d47-b75c-6bee791353ab","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Viccnek_szantak_a_videot_amin_Joaquin_Phoenix_kiakad_a_Joker_operatorere","timestamp":"2019. október. 04. 12:04","title":"Viccnek szánták a videót, amin Joaquin Phoenix kiakad a Joker operatőrére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1c4e9c6-938f-49e2-b55f-7a05811e674c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Insta-pozitív múzeum egyik célja, hogy minél nagyobb terepet engedjen a kreatív energiáknak.","shortLead":"Az Insta-pozitív múzeum egyik célja, hogy minél nagyobb terepet engedjen a kreatív energiáknak.","id":"20191004_Szelfimuzeum_nyilik_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1c4e9c6-938f-49e2-b55f-7a05811e674c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b379e06-8d81-4200-a8ac-0a7a2df6222d","keywords":null,"link":"/elet/20191004_Szelfimuzeum_nyilik_Becsben","timestamp":"2019. október. 04. 11:07","title":"Bécs szelfikkel csábít múzeumba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A CX-Ray hálózatelemző szoftvere megállapítja az egyes cégek dolgozói körében az elköteleződés vagy a csapathangulat aktuális mutatóit, és azonosítja azokat a kulcsembereket, akiken mindez múlhat.","shortLead":"A CX-Ray hálózatelemző szoftvere megállapítja az egyes cégek dolgozói körében az elköteleződés vagy a csapathangulat...","id":"20191003_Szoftver_mutatja_meg_kikre_erdemes_figyelnie_egy_cegnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14a89905-00ca-4af4-a74e-cce2eb38c82e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"882d5bfb-bc8b-469e-b072-12f8d3981a6b","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191003_Szoftver_mutatja_meg_kikre_erdemes_figyelnie_egy_cegnek","timestamp":"2019. október. 03. 14:15","title":"Szoftver mutatja meg, kikre érdemes figyelnie egy cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Legalábbis két osztrák autós szervezet szerint, mert az nem igazságos megoldás, hogy a szegényebb autósokat azzal büntetik, hogy kitiltják autóikat a városközpontokból. ","shortLead":"Legalábbis két osztrák autós szervezet szerint, mert az nem igazságos megoldás, hogy a szegényebb autósokat azzal...","id":"20191004_Nem_kitiltassal_hanem_biouzemanyagokkal_kene_harcolni_a_szennyezo_autok_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fecc1603-2b65-4ec6-b6df-1af9483aa184","keywords":null,"link":"/cegauto/20191004_Nem_kitiltassal_hanem_biouzemanyagokkal_kene_harcolni_a_szennyezo_autok_ellen","timestamp":"2019. október. 05. 07:58","title":"Nem kitiltással, hanem bio-üzemanyagokkal kéne harcolni a szennyező autók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]