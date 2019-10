Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes fejben tartani, hogy az új járgánnyal ne érkezzen felesleges feszültség a háztartásba.","shortLead":"Egy új autó megvásárlása mindig öröm, azonban a boldogság mellé sok bizonytalanság is társul. Lássuk, mit érdemes...","id":"20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a331f867-f1eb-4ca5-bd4f-27db57d4b749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a9135b4-5f02-4431-8374-22fa0ba18561","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190912_Uj_auto_a_hazban__mire_figyeljek","timestamp":"2019. október. 07. 10:40","title":"Új autó a házban – mire figyeljek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f56cb06d-25f8-43a1-89d7-12c81d190811","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Felülmúlta a várakozásokat a film Észak-Amerikában.","shortLead":"Felülmúlta a várakozásokat a film Észak-Amerikában.","id":"20191007_Minden_idok_legjobb_oktoberi_nyitohetvegejet_produkalta_a_Joker","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f56cb06d-25f8-43a1-89d7-12c81d190811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e59d3506-dae8-46cb-9e5b-0c8751d8ff30","keywords":null,"link":"/kultura/20191007_Minden_idok_legjobb_oktoberi_nyitohetvegejet_produkalta_a_Joker","timestamp":"2019. október. 07. 10:00","title":"Minden idők legjobb októberi nyitóhétvégéjét produkálta a Joker","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b4a2217-dffb-4c4f-9c3f-8d83592aadda","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy vendég meg is sérült, amikor az állat tört-zúzott a Long Island-i szalonban.","shortLead":"Egy vendég meg is sérült, amikor az állat tört-zúzott a Long Island-i szalonban.","id":"20191007_Egy_szarvas_beugrott_egy_fodraszszalonba_es_ellopta_a_hajsuto_vasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b4a2217-dffb-4c4f-9c3f-8d83592aadda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb85be91-38e8-493f-8179-ce1db9049789","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Egy_szarvas_beugrott_egy_fodraszszalonba_es_ellopta_a_hajsuto_vasat","timestamp":"2019. október. 07. 11:30","title":"Egy szarvas beugrott egy fodrászszalonba és ellopta a hajsütő vasat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bed68b6-df9f-4f2a-b214-29ff27b3477d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezren tüntettek vasárnap a kijevi Függetlenség terén – közismert nevén a Majdanon –, hogy tiltakozzanak a szakadár oroszbarát kelet-ukrajnai régiók különleges státusza, illetve önrendelkezési jogkörének szélesítése ellen, amire a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által ígért békeerőfeszítések keretében kerülhet sor.","shortLead":"Több ezren tüntettek vasárnap a kijevi Függetlenség terén – közismert nevén a Majdanon –, hogy tiltakozzanak a szakadár...","id":"20191006_Megvolt_az_elso_tuntetes_az_uj_ukran_elnok_ellen_Zelenszkijt_kapitulacioval_vadoltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8bed68b6-df9f-4f2a-b214-29ff27b3477d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e4de8ec-04ae-497d-be53-020a8a28fcfe","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Megvolt_az_elso_tuntetes_az_uj_ukran_elnok_ellen_Zelenszkijt_kapitulacioval_vadoltak","timestamp":"2019. október. 06. 14:53","title":"Megvolt az első tüntetés az új ukrán elnök ellen, Zelenszkijt kapitulációval vádolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Williams fél évvel a szezon indulása után készült csak el Robert Kubica speciális kiosztású kormányával.","shortLead":"A Williams fél évvel a szezon indulása után készült csak el Robert Kubica speciális kiosztású kormányával.","id":"20191005_Specialis_kormanyt_kapot_Robert_Kubica","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10628f6f-3882-4bdb-a6df-5e5f981986dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1f192f5-d0e8-4f5c-bb35-bf521addbfdd","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_Specialis_kormanyt_kapot_Robert_Kubica","timestamp":"2019. október. 05. 11:44","title":"Speciális kormányt kapot Robert Kubica","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódnak a győri polgármester megpróbáltatásai, ezúttal nemi aktus közben készült felvételt közölt állítása szerint egy blog.","shortLead":"Folytatódnak a győri polgármester megpróbáltatásai, ezúttal nemi aktus közben készült felvételt közölt állítása szerint...","id":"20191005_Foto_jelent_meg_a_szexelo_Borkai_Zsoltrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51f70225-3e4a-441b-a00d-74789c465fe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d9059c0-3215-4a49-a0ed-17500b40874d","keywords":null,"link":"/itthon/20191005_Foto_jelent_meg_a_szexelo_Borkai_Zsoltrol","timestamp":"2019. október. 05. 14:37","title":"Egy blog állítása szerint a szexelő Borkai Zsoltról közölt fotót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Harminc éve egy triatlonbalesetben tört el a gerince, azóta szenved.","shortLead":"Harminc éve egy triatlonbalesetben tört el a gerince, azóta szenved.","id":"20191007_Megmutteti_Schobert_Norbi_a_gerincet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08131b44-1834-43c5-8431-650c677e8038","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Megmutteti_Schobert_Norbi_a_gerincet","timestamp":"2019. október. 07. 07:31","title":"Megműtteti Schobert Norbi a gerincét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","shortLead":"A település maradványai egy útépítés során kerültek elő.","id":"20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40c13712-ba38-49d5-8f86-b7e27394f134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"185bb6b5-8c1a-4e19-bdd4-0d435f6bd2b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_izrael_otezer_eves_nagyvaros_regeszet_lelet","timestamp":"2019. október. 06. 19:15","title":"Ötezer éves nagyváros romjaira bukkantak Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]