[{"available":true,"c_guid":"173c5ebe-5e3f-4a9c-812b-d90445965191","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A németek többsége nem hiszi egy frissen közölt felmérés szerint, hogy a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kram-Karrenbauer alkalmas a kancellári tisztségre.","shortLead":"A németek többsége nem hiszi egy frissen közölt felmérés szerint, hogy a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU...","id":"20191005_Ennek_a_felmeresnek_biztosan_nem_fog_orulni_Merkel_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=173c5ebe-5e3f-4a9c-812b-d90445965191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aa2f64d-dc7d-43aa-901f-b94dd8d4db60","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Ennek_a_felmeresnek_biztosan_nem_fog_orulni_Merkel_utodja","timestamp":"2019. október. 05. 11:55","title":"Ennek a felmérésnek biztosan nem fog örülni Merkel utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","shortLead":"Ilaria Cusinato, volt férjének új tanítványa meg sem tudta közelíteni Hosszú Katinkát.","id":"20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ccc08e-9d5e-41a2-bb79-118856c242be","keywords":null,"link":"/sport/20191006_Negy_magyar_arany_az_uszovilagkupa_zaronapjan","timestamp":"2019. október. 06. 20:31","title":"Négy magyar arany az úszó-világkupa zárónapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4edb67-905d-4a30-9428-626a4218aca3","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Romantika nélkül emlékezik Nagy Bálint építész a demokratikus ellenzéki szerepére és az általa tíz éve vezetett FUGA-ra. Tönkretett épületei miatt nincs harag benne, igazán azt szeretné, ha kizsákmányolná egy építésziroda. ","shortLead":"Romantika nélkül emlékezik Nagy Bálint építész a demokratikus ellenzéki szerepére és az általa tíz éve vezetett...","id":"201940__nagy_balint_epitesz__afugarol_rendszervaltasrol__kivul_maradas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be4edb67-905d-4a30-9428-626a4218aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d180f38-04a9-43ac-a2bb-579f92ba963b","keywords":null,"link":"/360/201940__nagy_balint_epitesz__afugarol_rendszervaltasrol__kivul_maradas","timestamp":"2019. október. 06. 12:00","title":"\"Meg akartam úszni a konfliktusokat, amiket TGM, Rajk Laci és mások nem úsztak meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20","c_author":"Tóth Richárd","category":"360","description":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja visszabontani, és közben azt kiabálja, hogy itt repül a kismadár\". Nádas Péter író mondja ezt az elmúlt 30 évről a Plusz-mínusz 30 című kötetben. A többi szerző hangulata is hasonló.","shortLead":"„Elég volt. A könyökömön jön ki. Jön egy politikai kalandor, aki a társadalom szerkezetét ismét tövig akarja...","id":"20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8097a0d5-b834-4e05-930b-f301f791ab20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc92c46b-66e9-4934-890c-ac849b279c4e","keywords":null,"link":"/360/20191007_Magyar_rendszervaltas_harminc_ev_keseruseg","timestamp":"2019. október. 07. 07:00","title":"\"Páratlan és rémisztő a magyarok nemtörődömsége\" – Esszékötet az elmúlt 30 évről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","shortLead":"Bottal ásó cebu szigeti disznókat figyeltek meg. \r

","id":"20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94d8c97e-2b82-4926-8e44-07b2a037b9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6510910f-d3be-49ad-b1c3-c561f20978ec","keywords":null,"link":"/elet/20191006_cebu_szigeti_diszno_eszkozhasznalat_kutatas_film","timestamp":"2019. október. 06. 10:52","title":"Ilyen még nem történt: eszközt használó disznókat sikerült filmre venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"HVG","category":"360","description":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség, hogy beteljesüljön az államfő vállalása. A magyar faállományra mindenesetre ráférne a beavatkozás. ","shortLead":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség...","id":"201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1959362-501b-4f39-9c87-d81e4d147b70","keywords":null,"link":"/360/201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","timestamp":"2019. október. 06. 14:30","title":"Hajdú-Bihar megyényi erdőt telepítene Áder, most még messze vagyunk ettől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d023e6f2-0d12-4e77-868b-501dc9cd3e78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar fejlesztés célja elvileg az lenne, hogy annak nyújtsanak lelki támaszt, aki valamilyen oknál fogva szorong sötétben, egyedül az utcán. Félő azonban, hogy sok esetben a valódi segítségnyújtás a hecchívások miatt elmarad.","shortLead":"A magyar fejlesztés célja elvileg az lenne, hogy annak nyújtsanak lelki támaszt, aki valamilyen oknál fogva szorong...","id":"20191006_telefonbetyarok_segitsegnyujtas_hazakisero_telefon_lelkisegely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d023e6f2-0d12-4e77-868b-501dc9cd3e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e11235-97bb-4b3f-9f80-f6910b50bb60","keywords":null,"link":"/elet/20191006_telefonbetyarok_segitsegnyujtas_hazakisero_telefon_lelkisegely","timestamp":"2019. október. 06. 14:21","title":"Telefonbetyárok züllesztik \"társadalmi szemetessé\" a Hazakísérő Telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cac2313-7e28-41c9-a220-e4587f194736","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiadta a nap összesítését a rendőrség.","shortLead":"Kiadta a nap összesítését a rendőrség.","id":"20191005_52_olyan_baleset_volt_penteken_ahol_megserult_valaki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cac2313-7e28-41c9-a220-e4587f194736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83ea48a-9d56-4741-87dc-38a6ef38fbc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_52_olyan_baleset_volt_penteken_ahol_megserult_valaki","timestamp":"2019. október. 05. 11:22","title":"52 olyan baleset volt pénteken, ahol megsérült valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]