Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wizz Air arculati elemeit felhasználva terjesztenek kamu nyereményjátékot ismeretlen csalók. A felhíváshoz weblap és Facebook-oldal is tartozik, mindkettő átverés.","shortLead":"A Wizz Air arculati elemeit felhasználva terjesztenek kamu nyereményjátékot ismeretlen csalók. A felhíváshoz weblap és...","id":"20191016_wizz_air_kamu_nyeremenyjatek_atveres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b915a58-195f-4419-bed8-c24e88eb36bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_wizz_air_kamu_nyeremenyjatek_atveres","timestamp":"2019. október. 16. 11:11","title":"Jó nagy átverést terjesztenek a Wizz Air nevével, nehogy lekattintsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy átlagos vasárnaphoz képest 3 terabájttal nagyobb böngészési adatforgalmat mért hálózatán a Telenor október 13-án, az önkormányzati választások napján. ","shortLead":"Egy átlagos vasárnaphoz képest 3 terabájttal nagyobb böngészési adatforgalmat mért hálózatán a Telenor október 13-án...","id":"20191015_onkormanyzati_valasztasok_2019_oktober_13_polgarmester_valasztas_mobilinternet_adatforgalom_telenor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3df46414-7d7f-4200-af42-185396e8da41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa83c7-74da-4e92-b4f7-6f67c0cd85a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_onkormanyzati_valasztasok_2019_oktober_13_polgarmester_valasztas_mobilinternet_adatforgalom_telenor","timestamp":"2019. október. 15. 15:48","title":"Berobbantotta a mobilnetet (is) a választás vasárnapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eddig minden évben részletesen közzétették, hogy egyes szektorokban mekkora fizetést lehetett kapni. Most nagyon úgy tűnik, lemondanak erről.","shortLead":"Eddig minden évben részletesen közzétették, hogy egyes szektorokban mekkora fizetést lehetett kapni. Most nagyon...","id":"20191017_Ujabb_statisztikai_adatsort_nem_kozol_az_allam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba18c807-c1c0-4cd2-8db5-c04a178b6075","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Ujabb_statisztikai_adatsort_nem_kozol_az_allam","timestamp":"2019. október. 17. 12:47","title":"Újabb fontos statisztika közlését hagyta abba az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros lakás mellé például adnak egy 3 milliós autót is.","shortLead":"Talán meglepő, hogy ingatlanozik is az Aston Martin, de azért az autók itt is előkerülnek. Egy 71,5 millió dolláros...","id":"20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d9e69f4-876c-47af-98d4-139c3341ff37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba176408-259a-474b-a5da-00ace49e0f11","keywords":null,"link":"/cegauto/20191014_Aston_Martin_Vulcan_Miami_Penthouse","timestamp":"2019. október. 15. 16:18","title":"Igaz, hogy 21 milliárd forint ez a lakás, de adnak hozzá egy Aston Martin Vulcant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar kormányfő a Türk Tanács VII. csúcstalálkozóján beszélt arról, hogy sok magyarban kipcsak vér van.","shortLead":"A magyar kormányfő a Türk Tanács VII. csúcstalálkozóján beszélt arról, hogy sok magyarban kipcsak vér van.","id":"20191015_Orban_Vannak_kipcsakok_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be46da6-6854-43a4-95b6-2b034d207294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d140d9d0-a584-464c-b9ff-18276deaa81a","keywords":null,"link":"/vilag/20191015_Orban_Vannak_kipcsakok_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 15. 18:01","title":"Orbán: Vannak kipcsakok Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter az ellenzéki kihívókat is legyőzve magabiztosan, a szavazatok 47,9 százalékával nyerte a hetedik kerületi polgármesterválasztást. A Demokratikus Koalíció politikusa a hvg.hu-nak azt mondta: nem szokása megváltoztatni az ígéreteit, ezért még mindig elfogadható kiindulópontnak tartja az éjféli zárórát a bulinegyedben. Ez alól csak azok kaphatnának felmentést, akik tesznek a zajártalom és a kosz ellen. Nem fognak örülni az Airbnb-lakáskiadók sem. ","shortLead":"Niedermüller Péter az ellenzéki kihívókat is legyőzve magabiztosan, a szavazatok 47,9 százalékával nyerte a hetedik...","id":"20191015j_Niedermuller_Peter_bulinegyed_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4798a380-a6e2-438f-aa4a-3e96a880d5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da08c261-deeb-4499-8b5e-fdc06f13e508","keywords":null,"link":"/itthon/20191015j_Niedermuller_Peter_bulinegyed_interju","timestamp":"2019. október. 15. 17:00","title":"Éjféli záróra és megrendszabályozott Airbnb-k – mihez kezd a bulinegyeddel Niedermüller Péter?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos elnökség egyhangú támogatásával választották meg. ","shortLead":"Az országos elnökség egyhangú támogatásával választották meg. ","id":"20191017_Molnar_Zsolt_lett_az_MSZP_uj_partigazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bdd0a7b-29db-4132-adfa-0e530eaa7aca","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Molnar_Zsolt_lett_az_MSZP_uj_partigazgatoja","timestamp":"2019. október. 17. 08:46","title":"Molnár Zsolt lett az MSZP új pártigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","shortLead":"Évente nyolc tonna kokain fogy a brit fővárosban.","id":"20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c77a23-f353-4006-93c0-453213347bc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428f5b60-0908-4a38-a15e-64dfeb70ea19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191016_Attort_egy_alomhatart_a_londoni_kokainpiac_evi_egymilliard_fontot_koltenek_el","timestamp":"2019. október. 16. 19:34","title":"Áttört egy álomhatárt a londoni kokainpiac: évi egymilliárd fontot költenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]