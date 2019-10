Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10514d80-eb42-4515-8cb5-e1143c1de772","c_author":"HVG","category":"360","description":"Halála után szimbolikusan átértelmezhető Térey János posztumusz könyvének címe, már csak azért is, mert a kötet kompozícióját még a szerző állította össze","shortLead":"Halála után szimbolikusan átértelmezhető Térey János posztumusz könyvének címe, már csak azért is, mert a kötet...","id":"201942_konyv__dantei_korbetekintes_terey_janos_nagy_tervekkel_jottem_rosmersholmba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10514d80-eb42-4515-8cb5-e1143c1de772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a077c97-294a-4831-bcfd-0cf72df5a61e","keywords":null,"link":"/360/201942_konyv__dantei_korbetekintes_terey_janos_nagy_tervekkel_jottem_rosmersholmba","timestamp":"2019. október. 17. 12:30","title":"Térey János posztumusz kötete: mintha érezte volna a közelgő véget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt úgynevezett stock fotókat, ráadásul ingyen.","shortLead":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt...","id":"20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f019ec2e-1c52-4b0f-85f6-0fbb8aeaa7be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","timestamp":"2019. október. 16. 10:33","title":"Az alábbi képeken látható emberekben egy közös: nem léteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","shortLead":"Nagy István a Nutellát is gyártó Ferrero cégcsoport képviselőivel tárgyalt.","id":"20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b1d0b45-f484-4c6e-a974-0aef09e455be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8659bd1b-3708-4572-aa25-8b69b5098e9c","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Mogyoroultetvenyeket_telepitene_az_agrarminiszter_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 15. 18:05","title":"Mogyoróültetvényeket telepítene az agrárminiszter Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha kíváncsi arra, milyen YouTube-videókért rajongott a világ tíz évvel ezelőtt éppen ezen a napon, akkor keresse fel az alábbi weboldalt.","shortLead":"Ha kíváncsi arra, milyen YouTube-videókért rajongott a világ tíz évvel ezelőtt éppen ezen a napon, akkor keresse fel...","id":"20191016_youtube_decade_tiz_evvel_ezelotti_youtube_videok_napi_bontasban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e13f253-e545-4387-9c96-225f09f692dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148e2b15-bfd8-40af-b5b9-47ccac939914","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_youtube_decade_tiz_evvel_ezelotti_youtube_videok_napi_bontasban","timestamp":"2019. október. 15. 17:03","title":"Kis időutazás: ezek voltak a YouTube legnézettebb videói tíz évvel ezelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b27cdfa-f69e-4dd9-9ceb-06ffbca775b1","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Fia betegsége miatt költöztek külföldre.","shortLead":"Fia betegsége miatt költöztek külföldre.","id":"20191016_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_Kanariszigetekrol_ingazo_MSZPs_Tobias_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b27cdfa-f69e-4dd9-9ceb-06ffbca775b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdad575-b87d-4320-91a6-606505a9083c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_Kanariszigetekrol_ingazo_MSZPs_Tobias_Jozsef","timestamp":"2019. október. 16. 14:16","title":"Lemond parlamenti mandátumáról a Kanári-szigetekről ingázó MSZP-s Tóbiás József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A közösségi oldalakon nem mindenki az, akinek látszik. A legaktívabb felhasználók mögött sokszor nincs valódi személy. A Deutsche Welle segít leleplezni a kamuprofilokat.","shortLead":"A közösségi oldalakon nem mindenki az, akinek látszik. A legaktívabb felhasználók mögött sokszor nincs valódi személy...","id":"201901016_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamuprofilokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e227f42-765f-459d-a18f-a8e2e9139afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a970ca-f024-4a87-9674-dfe6bd0a70cf","keywords":null,"link":"/360/201901016_Mikent_ismerjuk_fel_a_kamuprofilokat","timestamp":"2019. október. 16. 15:00","title":"Videó: Hogyan ismerjük fel a kamuprofilokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bírói hibák miatt megismételt eljárásban felmentették azt a hajléktalant, akit július 25-én vettek őrizetbe életvitelszerű közterületen tartózkodás miatt, és elsőfokon figyelmeztetésben részesítettek.","shortLead":"A bírói hibák miatt megismételt eljárásban felmentették azt a hajléktalant, akit július 25-én vettek őrizetbe...","id":"20191017_felmentes_birosag_hajlektalan_ferfi_utcajogasz_egyesulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=541660ca-16c1-4248-814a-3d03526428db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8b05267-6bf3-4690-a9b6-7f12d936b749","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_felmentes_birosag_hajlektalan_ferfi_utcajogasz_egyesulet","timestamp":"2019. október. 17. 10:06","title":"Felmentették a férfit, akit hajléktalansága miatt ítéltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","shortLead":"Tovább tart a kellemes meleg.\r

","id":"20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50fc6fc8-f362-4479-83a2-bb883770bbfc","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_idojaras_kellemes_meleg_indian_nyar","timestamp":"2019. október. 17. 05:06","title":"Nem hagyja magát az indián nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]