[{"available":true,"c_guid":"db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Több százezer ember előtt mondott beszédet a Liga vezetője. A 444 szerint Fradi-ultrák is voltak a tömegben.","shortLead":"Több százezer ember előtt mondott beszédet a Liga vezetője. A 444 szerint Fradi-ultrák is voltak a tömegben.","id":"20191019_Orbant_eltette_Sorossal_szemben_Matteo_Salvini_Romaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db3d1585-4ed6-4a60-a022-bba34cc057d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"599c5549-e96e-4206-bbd8-65cf925ea117","keywords":null,"link":"/vilag/20191019_Orbant_eltette_Sorossal_szemben_Matteo_Salvini_Romaban","timestamp":"2019. október. 19. 20:55","title":"Orbánt éltette Sorossal szemben Matteo Salvini Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7b67b1-9c36-4b42-a20e-95a2b539d232","c_author":"Szauer Péter","category":"360","description":"Miközben egyre több művészt foglalkoztat a klímakatasztrófa veszélye, egyes múzeumok már nem fogadnak el támogatást környezetszennyező cégektől. Londonban pedig már arra is ügyelnek, hogy az idei művészeti vásároknak kisebb legyen a karbonlábnyoma.","shortLead":"Miközben egyre több művészt foglalkoztat a klímakatasztrófa veszélye, egyes múzeumok már nem fogadnak el támogatást...","id":"201942__frieze19__fenntarthatosag__banksy_majom_kepviseloi__karbonlabnyomok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a7b67b1-9c36-4b42-a20e-95a2b539d232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a6ce72-2ea7-4d8e-a140-1539dbd927bd","keywords":null,"link":"/360/201942__frieze19__fenntarthatosag__banksy_majom_kepviseloi__karbonlabnyomok","timestamp":"2019. október. 19. 12:45","title":"A műtárgyakra költött milliárdok ellen is tiltakoznak a környezetvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal lesz hűvösebb - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.","shortLead":"Száraz, napos, meleg idő várható a jövő héten is. Hétfőn akár 28 fok is lehet, s a továbbiakban is csak néhány fokkal...","id":"20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87af3ca8-11a6-4cdd-8cf8-aab67b63acd3","keywords":null,"link":"/itthon/20191020_Szaraz_napos_ido_varhato_a_jovo_heten","timestamp":"2019. október. 20. 17:16","title":"Száraz, napos idő várható a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az év elején bemutatott egy átdolgozott AirPods fülhallgatót, de a kütyü zajszűrős verziójával még mindig adós. Állítólag két hét múlva ezt is meglátja a közönség.","shortLead":"Az Apple az év elején bemutatott egy átdolgozott AirPods fülhallgatót, de a kütyü zajszűrős verziójával még mindig...","id":"20191019_apple_airpods_pro_fullhalgato_aktiv_zajszures","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6a72f69-6028-4538-a45a-06ad91498fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74638b69-b4c1-4e21-9a9e-caa82161d207","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_apple_airpods_pro_fullhalgato_aktiv_zajszures","timestamp":"2019. október. 19. 19:03","title":"Nagy durranásra készülhet napokon belül az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hét hónapos kényszerszünete után újra fúrni kezdett a Marson az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Insight űrszondájának robotvakondja.","shortLead":"Hét hónapos kényszerszünete után újra fúrni kezdett a Marson az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) Insight...","id":"20191019_nasa_insight_hp3_furo_robotvakond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73db3500-aca1-4cdb-8fb7-ef6fb83d8f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd078c9-4219-4ec1-8aca-e683d0acf1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191019_nasa_insight_hp3_furo_robotvakond","timestamp":"2019. október. 19. 12:33","title":"Beindult a NASA Marsra kiküldött robotvakondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ősz helyett a tavasz dolgozik.

","shortLead":"Az ősz helyett a tavasz dolgozik.

","id":"20191019_Az_osz_elment_szabadsagra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993545a3-9e92-4278-851d-fa9828845780","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Az_osz_elment_szabadsagra","timestamp":"2019. október. 19. 16:17","title":"Az ősz elment szabadságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új polgármesterek készülnek az első hivatali napjaikra Budapesten és sok vidéki városban is; folytatódik a Brexit-történet; vizsgálja az Európai Bizottság, szabályosan támogatja-e a Samsung gödi beruházását a magyar kormány. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Új polgármesterek készülnek az első hivatali napjaikra Budapesten és sok vidéki városban is; folytatódik...","id":"20191020_Es_akkor_valasztas_karacsony_borkai_budapest_samsung_brexit_szegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b614606-ff6e-4612-aafc-81c24c557a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a2d937-d29d-4358-8bda-82e09c485778","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191020_Es_akkor_valasztas_karacsony_borkai_budapest_samsung_brexit_szegenyseg","timestamp":"2019. október. 20. 07:00","title":"És akkor Karácsony mély sóhajjal belenézett a főváros kasszájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a9f880-84eb-43f6-92ed-e820a4e4c60e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Paks 2-höz tartozó telkek fejlesztésére kiírt tendereken szerepel jól a felcsúti milliárdos érdekeltsége. Két munkát már elvitt, kettőt, pedig szintén behúzhat, ha nem lesz a közbeszerzés érvénytelen.","shortLead":"A Paks 2-höz tartozó telkek fejlesztésére kiírt tendereken szerepel jól a felcsúti milliárdos érdekeltsége. Két munkát...","id":"20191019_Verseny_nelkul_tarolhat_Meszaros_Lorinc_cegei_a_paksi_kozbeszerzeseken","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7a9f880-84eb-43f6-92ed-e820a4e4c60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f97f11-b467-4df0-b12c-1aee75f33cb1","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Verseny_nelkul_tarolhat_Meszaros_Lorinc_cegei_a_paksi_kozbeszerzeseken","timestamp":"2019. október. 19. 12:39","title":"Verseny nélkül tarolhatnak Mészáros Lőrinc cégei a paksi közbeszerzéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]