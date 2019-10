Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktivista október 23-án mart bele a DK önkormányzati képviselőjének mellébe.","shortLead":"Az aktivista október 23-án mart bele a DK önkormányzati képviselőjének mellébe.","id":"20191024_Garazdasag_miatt_nyomoznak_Bede_Zsolt_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6351f96-5e84-44e0-b835-b5ad1036050c","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Garazdasag_miatt_nyomoznak_Bede_Zsolt_ellen","timestamp":"2019. október. 24. 16:43","title":"Garázdaság miatt nyomoznak Bede Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA beszünteti az észak-szíriai török offenzíva miatt Törökország ellen bevezetett büntetőintézkedéseket – jelentette be Donald Trump. Az elnök az után nyilatkozott, hogy Ankara és Moszkva megegyezett arról, hogy meghosszabbítják a térségben érvényben lévő tűzszünetet, Oroszország pedig katonákat vezényel Északkelet-Szíriába. Trump Amerika győzelméről beszélt, nem sokat értik, hogy miért.","shortLead":"Az USA beszünteti az észak-szíriai török offenzíva miatt Törökország ellen bevezetett büntetőintézkedéseket –...","id":"20191023_Trump_szerint_minden_rendben_Sziriaban__vege_a_torokok_elleni_szankcioknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc33e720-5bda-4509-b8ab-d7fe47016fc2","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Trump_szerint_minden_rendben_Sziriaban__vege_a_torokok_elleni_szankcioknak","timestamp":"2019. október. 23. 20:48","title":"Trump szerint minden rendben Szíriában – vége a törökök elleni szankcióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac viszont tovább szárnyal.","shortLead":"A várakozások azt mutatják, hogy a következő 12 hónapban fővárosi átlagban nem várható áremelkedés. Az irodapiac...","id":"20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da3d8de-c465-4bcf-8fe7-1b892a423f3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_gki_lakaspiac_lakasarak_ingatlanok_aremelkedes_budapest_irodapiac","timestamp":"2019. október. 24. 07:54","title":"A GKI szerint véget ért az emelkedő árak korszaka a lakáspiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha ezt egy filmben látnánk, azt mondanánk, gyenge próbálkozás volt.","shortLead":"Ha ezt egy filmben látnánk, azt mondanánk, gyenge próbálkozás volt.","id":"20191023_Birosag_ele_alltak_Kina_legpancserebb_bergyilkosai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19a5b406-f9cb-4bbc-a49c-fa6219f4e73d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68767053-2837-483b-aa5c-42dbd2ce847e","keywords":null,"link":"/elet/20191023_Birosag_ele_alltak_Kina_legpancserebb_bergyilkosai","timestamp":"2019. október. 23. 11:51","title":"Bíróság elé álltak Kína legpancserebb bérgyilkosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecbd69f8-6775-4a52-b6b0-9fb4be659e29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bemutatkozott a vadonatúj Jazz, amit a – modell történetében először – kizárólag hibrid hajtáslánccal értékesít majd Európában a márka.","shortLead":"Bemutatkozott a vadonatúj Jazz, amit a – modell történetében először – kizárólag hibrid hajtáslánccal értékesít majd...","id":"20191023_Csak_hibridkent_jon_a_Honda_Jazz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecbd69f8-6775-4a52-b6b0-9fb4be659e29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a06d09f-c564-4b4e-9865-2b6803da7154","keywords":null,"link":"/cegauto/20191023_Csak_hibridkent_jon_a_Honda_Jazz","timestamp":"2019. október. 23. 09:19","title":"Itt az új Honda Jazz és csak hibrid lesz belőle ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a331f912-314a-485e-bc9e-4201c5f54d66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állunk Karácsony rendelkezésére - ezt mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, ahol megerősítette: lefújhatják a Liget-projektet, a kézilabda Eb-döntőt és az atlétikai világbajnokságot is, ha a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt. Végigvettük, mi lehet a következménye ennek az engedékenységnek. Dercsényi Dávid, Serdült Viktória és Sztojcsev Iván cikke.","shortLead":"Állunk Karácsony rendelkezésére - ezt mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, ahol...","id":"20191022_orban_karacsony_budapest_liget_projekt_atletika_vb_kezilabda_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a331f912-314a-485e-bc9e-4201c5f54d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1befa5e9-d07d-4c6c-9029-7a0480518829","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_orban_karacsony_budapest_liget_projekt_atletika_vb_kezilabda_eb","timestamp":"2019. október. 22. 20:00","title":"Liget-restart és lefújt vb - miért ilyen engedékeny Orbán? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","shortLead":"Nyírfából készülhetett a ragasztó, ami a neandervölgyi embertől nagyon összetett gondolkodást igényelt. ","id":"20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686461c6-cbe7-44d3-b50c-7007e5409eda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b529eff-4886-4c0a-8591-741559ac4dff","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_Osi_ragasztot_hasznalhatott_a_neandervolgyi_ember","timestamp":"2019. október. 22. 19:33","title":"Ősi ragasztót használhatott a neandervölgyi ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Akár 28 fok is lehet.","shortLead":"Akár 28 fok is lehet.","id":"20191024_nyarias_meleg_oszi_idojaras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6b46e0-c423-4ce3-8d6b-0e42a4aad596","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_nyarias_meleg_oszi_idojaras","timestamp":"2019. október. 24. 05:11","title":"Még kitart a nyárias meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]