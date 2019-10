Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","shortLead":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","id":"20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48251c68-1704-4097-9302-41a40a73fa05","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","timestamp":"2019. október. 24. 07:45","title":"Erről tudjon: néhány nagyon korai vonatot is érint az óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fe06634-bc5e-4700-8e1a-b447d193b5d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A zárva tartó Aurórát támadta meg egy szélsőjobboldali csoport október 23-án, olvasónk elmondása alapján csak akkor kezdtek el skandálni, amikor az ott függő szivárványos zászlót már felgyújtották. A rendőrség garázdaság miatt nyomozást indított.","shortLead":"A zárva tartó Aurórát támadta meg egy szélsőjobboldali csoport október 23-án, olvasónk elmondása alapján csak akkor...","id":"20191024_Odamentek_egettek_aztan_nyomtak_full_hangeron_egy_ria_ria_hungariat__video_az_Aurora_elleni_tamadasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2fe06634-bc5e-4700-8e1a-b447d193b5d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef6cf320-bd63-496a-9b12-cdb11b04480c","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Odamentek_egettek_aztan_nyomtak_full_hangeron_egy_ria_ria_hungariat__video_az_Aurora_elleni_tamadasrol","timestamp":"2019. október. 24. 15:20","title":"\"Odamentek, égettek, aztán nyomtak full hangerőn egy ria-ria Hungáriát\" – videó az Auróra ellen támadókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA beszünteti az észak-szíriai török offenzíva miatt Törökország ellen bevezetett büntetőintézkedéseket – jelentette be Donald Trump. Az elnök az után nyilatkozott, hogy Ankara és Moszkva megegyezett arról, hogy meghosszabbítják a térségben érvényben lévő tűzszünetet, Oroszország pedig katonákat vezényel Északkelet-Szíriába. Trump Amerika győzelméről beszélt, nem sokat értik, hogy miért.","shortLead":"Az USA beszünteti az észak-szíriai török offenzíva miatt Törökország ellen bevezetett büntetőintézkedéseket –...","id":"20191023_Trump_szerint_minden_rendben_Sziriaban__vege_a_torokok_elleni_szankcioknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc33e720-5bda-4509-b8ab-d7fe47016fc2","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Trump_szerint_minden_rendben_Sziriaban__vege_a_torokok_elleni_szankcioknak","timestamp":"2019. október. 23. 20:48","title":"Trump szerint minden rendben Szíriában – vége a törökök elleni szankcióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A toxikológus Kadarkai Endre Egyszóval című műsorának volt a vendége.","shortLead":"A toxikológus Kadarkai Endre Egyszóval című műsorának volt a vendége.","id":"20191024_Zacher_Gabort_ketszer_is_felkertek_miniszternek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4680f9-200e-4616-a284-67b53396b301","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Zacher_Gabort_ketszer_is_felkertek_miniszternek","timestamp":"2019. október. 24. 09:16","title":"Zacher Gábort kétszer is felkérték miniszternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"A kormány egyetért azzal, hogy a NATO Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságot telepítsen Magyarországra – áll egy kedden késő este közzétett határozatban.","shortLead":"A kormány egyetért azzal, hogy a NATO Közép-európai Többnemzeti Hadosztály-parancsnokságot telepítsen Magyarországra –...","id":"20191023_Uj_NATOparancsnoksag_telepul_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5ae9d7b-e895-448e-add3-d4e998ed35c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0859ea-5d11-4365-9469-b93d267b0ec6","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Uj_NATOparancsnoksag_telepul_Magyarorszagra","timestamp":"2019. október. 23. 13:53","title":"Új NATO-parancsnokság települ Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy meglepő döntetlen és egy kínos vereség után Oroszországban folytatja az Európa Ligát a Ferencváros. ","shortLead":"Egy meglepő döntetlen és egy kínos vereség után Oroszországban folytatja az Európa Ligát a Ferencváros. ","id":"20191024_CSZKA_Moszkva_Ferencvaros__elo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0900cfb5-755b-4698-9dd2-82ff259ba7ff","keywords":null,"link":"/sport/20191024_CSZKA_Moszkva_Ferencvaros__elo","timestamp":"2019. október. 24. 18:58","title":"CSZKA Moszkva-Ferencváros – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dbc1597-2d53-4277-97e5-b92055a1d42f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ez a világ első ilyen formájú hotele.","shortLead":"Ez a világ első ilyen formájú hotele.","id":"20191024_Gitar_alaku_szalloda_nyilt_Floridaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3dbc1597-2d53-4277-97e5-b92055a1d42f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e531d66-4af6-4c5b-960c-0a5bac4f0332","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Gitar_alaku_szalloda_nyilt_Floridaban","timestamp":"2019. október. 24. 21:03","title":"Gitár alakú szálloda nyílt Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek a matériák sokkal nagyobb hatással lehetnek az életünkre, mint azt elsőre gondolnánk.","shortLead":"A Torontói Egyetem kutatói több száz, az égésgátló anyagokról szóló tanulmányt vizsgáltak át, és kiderült, ezek...","id":"20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f14788a-984f-4978-af23-b43025ce1362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387a1703-2c45-4a62-b9e7-cf41a38a6045","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_egesgatlo_szer_tanulmany_mergezo_anyag","timestamp":"2019. október. 24. 20:03","title":"Megnézték a tudósok, hol található mérgező égésgátló anyag, az eredmény kissé ijesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]