[{"available":true,"c_guid":"843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni kell a szólás-, a gondolat- és a sajtószabadságért.","shortLead":"Budapestet a budapestieknek. A megválasztott főpolgármester ünnepi beszédében szólt arról is, minden eszközzel tenni...","id":"20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=843863f2-23b3-47ce-b01a-46c4df866c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed36c71e-d94c-424e-a61c-fdfb1609a4df","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_karacsony_gergely_oktober_23_hajos_andras","timestamp":"2019. október. 23. 20:28","title":"Karácsony: Visszavettük, hogy visszaadjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3dac600-7526-48b7-b3c7-764aa3ecaf9c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Cambdrige-i Egyetem kutatói mesterséges levelet hoztak létre, amely napfény, szén-dioxid és víz felhasználásával képes előállítani egy széles körben alkalmazott gázt, amelyet jelenleg fosszilis anyagokból nyernek. A technológia felhasználható lesz fenntartható folyékony üzemanyag előállítására, amely a benzin alternatívája lehet.","shortLead":"A Cambdrige-i Egyetem kutatói mesterséges levelet hoztak létre, amely napfény, szén-dioxid és víz felhasználásával...","id":"20191023_mesterseges_level_uzemanyag_termeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3dac600-7526-48b7-b3c7-764aa3ecaf9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee275826-dbd2-438e-a506-f18ebca4469a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_mesterseges_level_uzemanyag_termeles","timestamp":"2019. október. 23. 12:03","title":"Megcsinálták a mesterséges levelet, amely üzemanyagot termelhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára fejeznek be, így akkortól fizikai lehetőség lesz arra, hogy Magyarország cseppfolyósított földgázt vásároljon Katartól. A horvátok felől már idén év végétől lehetőség lesz gázt szállítani Magyarországra.","shortLead":"Horvátország elkezdte építeni a cseppfolyósított földgáz (LNG) fogadására alkalmas kikötőt, amelyet 2021 januárjára...","id":"20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76f46336-adb5-4979-808b-cc9ce96a5ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07116a4e-c7b4-4240-803e-9e33ceffa56e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_katari_foldgaz_lng_horvatorszag_szijjarto_peter","timestamp":"2019. október. 22. 13:21","title":"Szijjártó: 2021 januárjától érkezhet katari földgáz Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy újra borul a brit kormány terve, és további három hónapig az EU-ban marad Nagy-Britannia.","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy újra borul a brit kormány terve, és további három hónapig az EU-ban marad Nagy-Britannia.","id":"20191023_Tusk_Januar_31ig_csuszhat_a_Brexit_ha_a_marado_27_tagallam_ezt_elfogadja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedd546f-534f-45e1-b656-f29a53958db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191023_Tusk_Januar_31ig_csuszhat_a_Brexit_ha_a_marado_27_tagallam_ezt_elfogadja","timestamp":"2019. október. 23. 08:38","title":"Tusk: Január 31-ig csúszhat a Brexit, ha a maradó 27 tagállam ezt elfogadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai törvények nem teszik lehetővé, hogy a civilek használják azt a radartechnológiát, amit a Google belepakolt új telefonjaiba.","shortLead":"Az indiai törvények nem teszik lehetővé, hogy a civilek használják azt a radartechnológiát, amit a Google belepakolt új...","id":"20191024_google_pixel_4_okostelefon_google_pixel_4_xl_erintes_nelkuli_vezerles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=512ebb75-1a59-4877-b385-d397b5403525&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fad85d-89b3-4ed4-8a44-004274a9f89c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_google_pixel_4_okostelefon_google_pixel_4_xl_erintes_nelkuli_vezerles","timestamp":"2019. október. 24. 10:03","title":"Olyan radartechnológia van a Google új telefonjaiban, hogy Indiában piacra sem dobhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","shortLead":"A férfi égési sérüléseket szenvedett, mentőhelikopterrel vitték kórházba. ","id":"20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63ae427c-3f0f-43ae-9604-ae3287c04f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f3fc84-8268-4c85-8fb4-4154250c0bc0","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Gazrobbanas_repitett_ki_egy_ferfit_az_ablakon_Solymaron_valsagos_az_allapota","timestamp":"2019. október. 22. 19:52","title":"Gázrobbanás repített ki egy férfit az ablakon Solymáron, válságos az állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes fotót osztott meg a IX. kerületi polgármester. ","shortLead":"Érdekes fotót osztott meg a IX. kerületi polgármester. ","id":"20191022_Foto_Ures_irattartokat_talalt_Baranyi_Krisztina_a_ferencvarosi_hivatalban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94f8041-78d2-41ca-87bf-4890adfbde6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Foto_Ures_irattartokat_talalt_Baranyi_Krisztina_a_ferencvarosi_hivatalban","timestamp":"2019. október. 22. 15:29","title":"Üres irattartókat talált Baranyi Krisztina a ferencvárosi hivatalban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","id":"20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5979fd-a067-4a48-be91-4b2a3936fb7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","timestamp":"2019. október. 22. 13:30","title":"Az EU-nak is elismerte a kormány: az MNB-alapítványok közpénzből gazdálkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]