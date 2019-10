Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","shortLead":"Csillag, ami egyben hógolyó. De csak amíg egyben marad. Az ellenzék győzött és győzhet, a pártjai irrelevánssá váltak.","id":"20191025_Csillag_szuletik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bfff21ed-0be4-415f-84e3-b3c21eece7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3049c0c6-d693-4150-a494-3ac83fa53c63","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Csillag_szuletik","timestamp":"2019. október. 25. 11:10","title":"Tóta W.: Csillag születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Parlament szerint Erdogan török elnök fegyvernek használja a menekülteket, és félő, hogy a hadműveletek miatt újra erőre kap az Iszlám Állam.","shortLead":"A Parlament szerint Erdogan török elnök fegyvernek használja a menekülteket, és félő, hogy a hadműveletek miatt újra...","id":"20191024_Az_EPkepviselok_szankciokkal_sujtanak_Torokorszagot_a_sziriai_hadmuvelet_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fc9b3dc-d57b-4b26-8627-3b425d9ab0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_Az_EPkepviselok_szankciokkal_sujtanak_Torokorszagot_a_sziriai_hadmuvelet_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:05","title":"Győzött a Néppárt iránti hűség: a Fidesz is megszavazta a Törökországot elítélő EP-állásfoglalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2192c5f-bed9-476d-a4c2-bfeddcc9daa3","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A kreativitás nélkülözhetetlen kelléke a szellemi fejlődésnek. Joshua Wolf Shenk amerikai író megfigyelései azt bizonyítják, hogy kreativitásunk mozgatórugóját megtalálhatjuk egy alkotótársban, a kreatív „párunkban”. ","shortLead":"A kreativitás nélkülözhetetlen kelléke a szellemi fejlődésnek. Joshua Wolf Shenk amerikai író megfigyelései azt...","id":"20191024_Onnek_van_mar_kreativ_parosa_Mint_John_Lennonnak_Paul_McCartney_vagy_Marie_Curienek_Pierre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2192c5f-bed9-476d-a4c2-bfeddcc9daa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b1dfb32-d417-49ab-88f3-4f4f1b5de6d4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191024_Onnek_van_mar_kreativ_parosa_Mint_John_Lennonnak_Paul_McCartney_vagy_Marie_Curienek_Pierre","timestamp":"2019. október. 24. 12:00","title":"Önnek van már kreatív párja? Mint John Lennonnak Paul McCartney vagy Marie Curie-nek Pierre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán ellen tiltakozott volna a DK a Zeneakadémia előtt, azonban megérkezett Bede Zsolt és balhét csinált, akciója után az egyik képviselőt kórházba szállították.","shortLead":"Orbán ellen tiltakozott volna a DK a Zeneakadémia előtt, azonban megérkezett Bede Zsolt és balhét csinált, akciója után...","id":"20191023_Zuzodasokat_szenvedett_a_korhazba_szallitott_DKs_kepviselo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1405ee4c-0688-4183-9800-b445a6fc489e","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Zuzodasokat_szenvedett_a_korhazba_szallitott_DKs_kepviselo","timestamp":"2019. október. 23. 22:18","title":"Zúzódásokat szenvedett a kórházba szállított DK-s képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Több budapesti járatot is töröltek az egész napos munkabeszüntetés miatt.","shortLead":"Több budapesti járatot is töröltek az egész napos munkabeszüntetés miatt.","id":"20191025_Fekete_pentek_Olaszorszagban__kozlekedesi_kaoszt_okozott_a_sztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a2cfa5e-28fe-4e5e-9512-99df4ce8e7b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Fekete_pentek_Olaszorszagban__kozlekedesi_kaoszt_okozott_a_sztrajk","timestamp":"2019. október. 25. 13:40","title":"Fekete péntek Olaszországban - közlekedési káoszt okozott a sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vesztegetés miatt egy évet kapott Balogh János, büntetését két évre függesztették fel. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Vesztegetés miatt egy évet kapott Balogh János, büntetését két évre függesztették fel. Az ítélet nem jogerős.","id":"20191024_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos_vesztegetes_felfuggesztett_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dedc922-7e28-4942-afb3-df9496d9c76f","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos_vesztegetes_felfuggesztett_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 11:05","title":"Felfüggesztett börtönre ítélték az Országos Roma Önkormányzat vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Lehetetlen spontán interjút készíteni a politikusokkal a Parlamentben, miután Kövér László tovább szigorította az újságírók mozgását a Házban. ","shortLead":"Lehetetlen spontán interjút készíteni a politikusokkal a Parlamentben, miután Kövér László tovább szigorította...","id":"201943__parlamenti_sajtoszigor__kitiltott_ujsagirok__bosszu__menekulore_fogtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3870ae-b7b7-4d26-bd45-2252d90a8974","keywords":null,"link":"/360/201943__parlamenti_sajtoszigor__kitiltott_ujsagirok__bosszu__menekulore_fogtak","timestamp":"2019. október. 24. 11:00","title":"Válasz a kérdésekre: mikrofonállvánnyá fokozták le az újságírókat az Országházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gondozási kötelezettség elmulasztása miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Gondozási kötelezettség elmulasztása miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20191024_Valaszolt_is_a_halott_anyja_neveben_a_szomszedoknak_a_holttestel_ket_evig_egyutt_elo_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0811e739-4ec6-48f1-b334-0070c31bc775","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Valaszolt_is_a_halott_anyja_neveben_a_szomszedoknak_a_holttestel_ket_evig_egyutt_elo_no","timestamp":"2019. október. 24. 19:43","title":"Általános iskolai matektanár az évekig a halott anyjával élő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]