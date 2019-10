Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az OGYÉI teljes adatbázisához hozzáférhettek a hackerek. ","shortLead":"Az OGYÉI teljes adatbázisához hozzáférhettek a hackerek. ","id":"20191025_ogyei_gyogyszerhatosag_adatbazis_hackertamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=319f6c7b-a1f8-449e-aa2b-2c6f75e654e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83607fe1-cac1-424a-a3ac-285d787f78b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ogyei_gyogyszerhatosag_adatbazis_hackertamadas","timestamp":"2019. október. 25. 17:32","title":"Feltörték a gyógyszerhatóság rendszerét, betegadatokat is ellophattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d744ba1-9626-4e57-92e2-6a49aae793e1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Aquarius és a Veritas ásványvizeket piacra dobó cég került bajba. ","shortLead":"Az Aquarius és a Veritas ásványvizeket piacra dobó cég került bajba. ","id":"20191025_csodeljaras_asvanyviz_aquarius_veritas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d744ba1-9626-4e57-92e2-6a49aae793e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757a2d4-060a-4552-878d-7cef9c68246f","keywords":null,"link":"/kkv/20191025_csodeljaras_asvanyviz_aquarius_veritas","timestamp":"2019. október. 25. 17:25","title":"Csődeljárás indult két népszerű ásványvíz gyártója ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem sokkal utána van lemaradva a Nestlé és a PepsiCo. ","shortLead":"Nem sokkal utána van lemaradva a Nestlé és a PepsiCo. ","id":"20191026_Megneveztek_a_vilag_legnagyobb_szemeteloit_a_CocaCola_vezeti_a_szegyenlistat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479356b9-0c00-4e98-9d00-9d091ca586b6","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Megneveztek_a_vilag_legnagyobb_szemeteloit_a_CocaCola_vezeti_a_szegyenlistat","timestamp":"2019. október. 26. 10:49","title":"Megnevezték a világ legnagyobb szemetelőit: a Coca-Cola vezeti a szégyenlistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b32242-aaf9-4090-abf1-570cba4ba369","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Törökország jogellenes módon háborús környezetbe telepített vissza szíriai menekülteket, miközben az Északkelet-Szíriába tervezett biztonsági övezet még nem jött létre - írta pénteki közleményében az Amnesty International (AI) nemzetközi jogvédő szervezet.","shortLead":"Törökország jogellenes módon háborús környezetbe telepített vissza szíriai menekülteket, miközben...","id":"20191025_Amnesty_Torokorszag_haborus_ovezetbe_telepitett_vissza_sziriai_menekulteket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b32242-aaf9-4090-abf1-570cba4ba369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5e04a3-8e52-4e8d-ba1d-653fae9585a9","keywords":null,"link":"/vilag/20191025_Amnesty_Torokorszag_haborus_ovezetbe_telepitett_vissza_sziriai_menekulteket","timestamp":"2019. október. 25. 18:57","title":"Amnesty: Törökország háborús övezetbe telepített vissza szíriai menekülteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A szíriai-török határ közelében lévő Idlib tartományban halt meg Abu Bakra al-Bagdadi, az Iszlám Állam (IS) alapítója és elsőszámú vezetője. Az első jelentések szerint az amerikai és kurd erők rajtaütöttek a Barisa nevű településen bujkáló terroristavezéren, s a mikor al-Bagdadi látta, hogy nincs esélye a menekvésre, felrobbantotta a testén lévő robbanómellényt. Állítólag felesége és több gyermeke is életét vesztette. Trump szerint gyáván halt meg.","shortLead":"A szíriai-török határ közelében lévő Idlib tartományban halt meg Abu Bakra al-Bagdadi, az Iszlám Állam (IS) alapítója...","id":"20191027_Igy_halt_meg_az_iszlam_allam_vereskezu_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d4ea35-2181-4136-a111-0f08502414b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58bdf39-78ed-48fe-9973-68a27824b32f","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Igy_halt_meg_az_iszlam_allam_vereskezu_vezetoje","timestamp":"2019. október. 27. 15:06","title":"Így halt meg az Iszlám Állam véreskezű vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1feeccb1-ae06-48a1-832e-8a9c62e22d21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nick Vujicic látogatásáról korábban fotót közölt a miniszterelnök, most videó is van.","shortLead":"Nick Vujicic látogatásáról korábban fotót közölt a miniszterelnök, most videó is van.","id":"20191026_Video_Orban_Viktor_megolelte_a_vegtagok_nelkuli_motivacios_trenert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1feeccb1-ae06-48a1-832e-8a9c62e22d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af51d71-860b-48e8-806c-d936d2f8a27d","keywords":null,"link":"/elet/20191026_Video_Orban_Viktor_megolelte_a_vegtagok_nelkuli_motivacios_trenert","timestamp":"2019. október. 26. 08:36","title":"Orbán megölelte a végtag nélküli motivációs trénert, majd elmondta, mi a munkája lényege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f76d5910-b705-4fd4-90db-55336bbad15f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"14 nap helyett csak 11-et töltött börtönben. ","shortLead":"14 nap helyett csak 11-et töltött börtönben. ","id":"20191025_Ido_elott_kiengedtek_a_bortonbol_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f76d5910-b705-4fd4-90db-55336bbad15f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7ac3a7-e8b1-4ba0-80f7-f31426386ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20191025_Ido_elott_kiengedtek_a_bortonbol_a_Szuletett_felesegek_szinesznojet","timestamp":"2019. október. 25. 21:14","title":"Idő előtt kiengedték a börtönből a Született feleségek színésznőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Európai uniós pénzből telepítik a vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat.","shortLead":"Európai uniós pénzből telepítik a vezeték nélküli internetkapcsolati pontokat.","id":"20191026_Ujabb_142_magyar_telepulesen_lesz_ingyenes_wifi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=540ba979-e73a-41d0-b888-9fdc672251ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c54922b-e740-4c21-ba0c-68272babed2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191026_Ujabb_142_magyar_telepulesen_lesz_ingyenes_wifi","timestamp":"2019. október. 26. 19:47","title":"Újabb 142 magyar településen lesz ingyenes wifi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]