Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A búcsúra készül Mario Draghi; csalók okoztak milliárdos kárt a CIG Pannónia biztosítójának; megnéztük, hol tart a BMW-gyár építése. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"A búcsúra készül Mario Draghi; csalók okoztak milliárdos kárt a CIG Pannónia biztosítójának; megnéztük, hol tart...","id":"20191027_Es_akkor_Draghi_Cig_Pannonia_BMW_gyar_munkaerohiany_sziria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535a2c4c-1e43-4dae-82fb-2160591651a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191027_Es_akkor_Draghi_Cig_Pannonia_BMW_gyar_munkaerohiany_sziria","timestamp":"2019. október. 27. 07:00","title":"És akkor Mészárosék levelet kaptak a nigériai hercegtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61087ba-d2d1-48bb-9579-7fab8e09b77e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Özönvízszerű esőzések miatt több ember sem találnak Spanyolországban, köztük a 30 éves nőt és a 18 éves testvérét.","shortLead":"Özönvízszerű esőzések miatt több ember sem találnak Spanyolországban, köztük a 30 éves nőt és a 18 éves testvérét.","id":"20191026_Eltunt_egy_magyar_testverpar_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d61087ba-d2d1-48bb-9579-7fab8e09b77e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692b2eed-0210-42f6-ae21-8b0ccccd33f2","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Eltunt_egy_magyar_testverpar_Spanyolorszagban","timestamp":"2019. október. 26. 16:17","title":"Eltűnt egy magyar testvérpár Mallorcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94a3cae-b8ff-497f-a844-ced2da82cce7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerintünk a chipsgyártó engedély nélkül használta a prosecco nevet. ","shortLead":"Szerintünk a chipsgyártó engedély nélkül használta a prosecco nevet. ","id":"20191027_Prosecco_Pringles_Olaszorszag_eredetmegjeloles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f94a3cae-b8ff-497f-a844-ced2da82cce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d646e5ed-4caf-4e48-b432-8de4f58af9d1","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Prosecco_Pringles_Olaszorszag_eredetmegjeloles","timestamp":"2019. október. 27. 09:59","title":"Felháborodtak az olaszok a Prosecco Pringles miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katalán függetlenségi mozgalom vezetőinek szabadon engedéséért gyűltek össze 350 ezren.","shortLead":"A katalán függetlenségi mozgalom vezetőinek szabadon engedéséért gyűltek össze 350 ezren.","id":"20191027_Ismet_szazezrek_tuntettek_Barcelonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff295b64-5414-4061-a66f-d7bb09cc46a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"109e2bff-227b-4803-9703-debcfc6f44ab","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Ismet_szazezrek_tuntettek_Barcelonaban","timestamp":"2019. október. 27. 09:52","title":"Ismét százezrek tüntettek Barcelonában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pikó András hétfőn már alá is tudja írni az erről szóló döntést. ","shortLead":"Pikó András hétfőn már alá is tudja írni az erről szóló döntést. ","id":"20191026_Jo_hirt_kozolt_a_jegyzo_Piko_Andrassal_le_tudjak_allitani_a_kilakoltatasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c73d934-3ec9-434d-95f5-7325bcd5f449","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Jo_hirt_kozolt_a_jegyzo_Piko_Andrassal_le_tudjak_allitani_a_kilakoltatasokat","timestamp":"2019. október. 26. 13:34","title":"Jó hírt közölt a jegyző Pikó Andrással: le tudják állítani a kilakoltatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d57193-ab21-4baa-ace2-c458c07c9c65","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"A világon a legtöbb Velázquez-, Goya-, Rubens- és Bosch-alkotással büszkélkedő Prado heti két nap nyitvatartással és néhány száz festménnyel indult.","shortLead":"A világon a legtöbb Velázquez-, Goya-, Rubens- és Bosch-alkotással büszkélkedő Prado heti két nap nyitvatartással és...","id":"201943__a_200_eves_prado__kiralyi_festmenyek__cseles_tuzvesz__meses_gyujtemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d57193-ab21-4baa-ace2-c458c07c9c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b11d1ce-5219-476d-a194-2ca50df9b4be","keywords":null,"link":"/360/201943__a_200_eves_prado__kiralyi_festmenyek__cseles_tuzvesz__meses_gyujtemeny","timestamp":"2019. október. 27. 16:00","title":"A múzeum, amit egy álhír miatt újítottak fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661b2dda-4072-4783-83de-2981f993d197","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, mire képes a Toyota luxusmárkájának legfrissebb, 313 lóerős hibrid divatterepjárója. Ami akár 7 személyes, államilag támogatott változatban is kapható.","shortLead":"Kipróbáltuk, mire képes a Toyota luxusmárkájának legfrissebb, 313 lóerős hibrid divatterepjárója. Ami akár 7 személyes...","id":"20191027_lexus_rx_hibrid_suv_teszt_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=661b2dda-4072-4783-83de-2981f993d197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b45135a-73d2-43e2-afcf-cca09da07667","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_lexus_rx_hibrid_suv_teszt_menetproba","timestamp":"2019. október. 27. 14:00","title":"Ha már unalmas a német szentháromság: vezettük az új Lexus RX-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb049af-eb0e-4283-84c0-7d23259494dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20191026_Megnyilt_a_Budapest_Auto_Show__elo_kozvetites_a_helyszinrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eb049af-eb0e-4283-84c0-7d23259494dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee04a253-582e-454d-b0db-22c4442862bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Megnyilt_a_Budapest_Auto_Show__elo_kozvetites_a_helyszinrol","timestamp":"2019. október. 26. 10:45","title":"Megnyílt a Budapest Autó Show - videó a helyszínről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]