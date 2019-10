Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"044c0e39-285e-47aa-ab4e-34e8765e1634","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ALDE egyik alelnökévé választották a momentumos politikust","shortLead":"Az ALDE egyik alelnökévé választották a momentumos politikust","id":"20191026_Berg_Daniel_a_Momentum_tagja_lett_az_europai_liberalis_part_egyik_alelnoke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=044c0e39-285e-47aa-ab4e-34e8765e1634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1569bfb6-5ac8-49bc-aa83-fdbded31cf70","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Berg_Daniel_a_Momentum_tagja_lett_az_europai_liberalis_part_egyik_alelnoke","timestamp":"2019. október. 26. 14:40","title":"Berg Dániel, a Momentum tagja lett az európai liberális párt egyik alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52afd67c-d44f-4ba9-a1dd-b7f74d9966de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szél többször is hozzácsapta az épülethez az ablaktisztítókat tartó szerkezetet.","shortLead":"A szél többször is hozzácsapta az épülethez az ablaktisztítókat tartó szerkezetet.","id":"20191026_Lezuhant_egy_allvanyrol_egy_munkas_ablaktisztitas_kozben_a_tuzoltoknak_kellett_megmenteniuk_Video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52afd67c-d44f-4ba9-a1dd-b7f74d9966de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192e1238-eafd-4793-a53c-73d1512f037f","keywords":null,"link":"/vilag/20191026_Lezuhant_egy_allvanyrol_egy_munkas_ablaktisztitas_kozben_a_tuzoltoknak_kellett_megmenteniuk_Video","timestamp":"2019. október. 26. 15:19","title":"Videó: Ablaktisztító munkások kerültek életveszélybe a viharos szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik autó a baleset következtében felborult.","shortLead":"Az egyik autó a baleset következtében felborult.","id":"20191025_Harom_auto_utkozott_Budapesten_a_Vaci_uton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e120d6a9-ae2a-4bff-8cdd-4b91791f4820","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_Harom_auto_utkozott_Budapesten_a_Vaci_uton","timestamp":"2019. október. 25. 21:06","title":"Három autó ütközött Budapesten a Váci úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy Joker telitalálat van az ötös lottón.","shortLead":"Egy Joker telitalálat van az ötös lottón.","id":"20191026_Megvannak_a_lottoszamok_joker_telitalalat_is_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb4f3b4-ca4d-48a0-be08-10eab666e89c","keywords":null,"link":"/itthon/20191026_Megvannak_a_lottoszamok_joker_telitalalat_is_van","timestamp":"2019. október. 26. 19:48","title":"Megvannak a lottószámok, joker telitalálat is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Torlódik a forgalom M1-es autópályán és köd is van.","shortLead":"Torlódik a forgalom M1-es autópályán és köd is van.","id":"20191026_Negyes_karambol_tobb_kilometeres_dugo_az_M1esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3846f86e-0e9c-4a51-b98f-b0cd1a4579e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434c1990-4093-471a-8915-587fa1ce2313","keywords":null,"link":"/cegauto/20191026_Negyes_karambol_tobb_kilometeres_dugo_az_M1esen","timestamp":"2019. október. 26. 09:06","title":"Négyes karambol, több kilométeres dugó az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Komoly köd nehezíti a közlekedést Zala megyében.","shortLead":"Komoly köd nehezíti a közlekedést Zala megyében.","id":"20191027_Foto_Erre_vigyazzanak_az_M7esen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ebc6f0a-776f-4e46-b122-d5f35e057040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dace09-0dcf-45e0-a94d-1b05121bab40","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Foto_Erre_vigyazzanak_az_M7esen","timestamp":"2019. október. 27. 13:22","title":"Fotó: Erre vigyázzanak az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c281e4-4f14-451f-bfd2-43c090068971","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A produkció közleményben tudatta, hogy jövőre az Eurovíziós indulás helyett közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit segítik.","shortLead":"A produkció közleményben tudatta, hogy jövőre az Eurovíziós indulás helyett közvetlenül a magyar könnyűzene tehetségeit...","id":"20191026_Jovore_nem_A_Dal_kuld_versenyzot_az_Eurovizios_Dalfesztivalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3c281e4-4f14-451f-bfd2-43c090068971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb8af5c-d79e-4168-9e48-a882b3cb2038","keywords":null,"link":"/kultura/20191026_Jovore_nem_A_Dal_kuld_versenyzot_az_Eurovizios_Dalfesztivalra","timestamp":"2019. október. 26. 14:23","title":"Jövőre nem A Dal küld versenyzőt az Eurovíziós Dalfesztiválra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 48 ezer küldeményt küldtek már vissza a Magyar Államkincstárnak. ","shortLead":"Több mint 48 ezer küldeményt küldtek már vissza a Magyar Államkincstárnak. ","id":"20191025_Tobb_mint_400_millio_forintnyi_rezsiutalvanyt_nem_sikerult_kezbesiteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6773e1-5e10-406c-a305-d70a9bcd04bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191025_Tobb_mint_400_millio_forintnyi_rezsiutalvanyt_nem_sikerult_kezbesiteni","timestamp":"2019. október. 25. 19:31","title":"Több mint 400 millió forintnyi rezsiutalványt nem sikerült kézbesíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]