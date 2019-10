Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adatok szerint a magyar átlagbér a szlováknál és a horvátnál is magasabb.","shortLead":"Az adatok szerint a magyar átlagbér a szlováknál és a horvátnál is magasabb.","id":"20191028_Eurostat_Tobbet_er_a_magyarorszagi_atlagfizetes_a_romaniainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370bb5f6-041d-44f2-bf67-8fdc7090348b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_Eurostat_Tobbet_er_a_magyarorszagi_atlagfizetes_a_romaniainal","timestamp":"2019. október. 28. 08:10","title":"Eurostat: Többet ér a magyarországi átlagfizetés a romániainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan lejár a Huaweinek adott (újabb) türelmi idő, azonban nem mindenki akar elfordulni a kínai cégtől. Az egyik chiptervező cég lépése akár precedenst is teremthet.","shortLead":"Hamarosan lejár a Huaweinek adott (újabb) türelmi idő, azonban nem mindenki akar elfordulni a kínai cégtől. Az egyik...","id":"20191029_arm_holdings_processzor_architektura_licenszelese_huawei_kirin_chip","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffb4e6e-7287-41b3-b40b-f2a58a7bc4be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_arm_holdings_processzor_architektura_licenszelese_huawei_kirin_chip","timestamp":"2019. október. 29. 12:03","title":"Váratlanul kinyílt egy ajtó a Huawei előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112a1c78-5e2a-44de-af5d-520c27eb1fac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 14 ezer embernek járhatna ingyen bérlet regisztrált álláskeresőként.","shortLead":"Közel 14 ezer embernek járhatna ingyen bérlet regisztrált álláskeresőként.","id":"20191029_Masfel_milliard_forintbol_lehetne_ingyen_BKKberletet_adni_az_allaskeresoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112a1c78-5e2a-44de-af5d-520c27eb1fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe837740-d47f-46fc-a550-a85b95930c76","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Masfel_milliard_forintbol_lehetne_ingyen_BKKberletet_adni_az_allaskeresoknek","timestamp":"2019. október. 29. 08:02","title":"Másfél milliárd forintból lehetne ingyen BKK-bérletet adni az álláskeresőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közérdekű adatigénylésre adták ki a víziközműprojektek már odaítélt támogatásainak listáját.","shortLead":"Közérdekű adatigénylésre adták ki a víziközműprojektek már odaítélt támogatásainak listáját.","id":"20191028_70_milliard_forintot_nyertek_Meszarosek_a_sulyosan_szabalytalannak_itelt_programban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19839944-c0dd-4e70-a399-ad0fdb72415d","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_70_milliard_forintot_nyertek_Meszarosek_a_sulyosan_szabalytalannak_itelt_programban","timestamp":"2019. október. 28. 11:18","title":"70 milliárd forintot nyertek Mészárosék a súlyosan szabálytalannak ítélt programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88edabb-00fc-452c-a29d-dc2b1f116712","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: táblacsata, zavar, kiűzetés, gatya, kvantumfölény.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191027_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c88edabb-00fc-452c-a29d-dc2b1f116712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c69ce00-96a5-46d3-939e-c803e66fbeb8","keywords":null,"link":"/360/20191027_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya_es","timestamp":"2019. október. 27. 19:00","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolya gatyameséje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg, hogy hányan szeretik az atlétikát, és fogjunk össze a jó ügyért.”","shortLead":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg...","id":"20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda29722-44ed-412a-8027-dbafaea43aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:38","title":"Baji Balázs megijedt, amikor megtudta, hogy elmaradhat a budapesti atlétikai vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hon védelmére mindenkinek késznek kell lennie - hangoztatta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, a fővárosi kormányhivatalban. „Ahhoz, hogy békében élhessünk, mindig készen kell állni” – mondta.","shortLead":"A hon védelmére mindenkinek késznek kell lennie - hangoztatta a honvédelmi miniszter kedden Budapesten, a fővárosi...","id":"20191029_A_honvedelmi_miniszter_163szor_kellett_megkuzdenunk_a_fuggetlensegert_90szer_nyertek_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f193d4d-3edf-42f9-aa23-e0ab6fb33165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc089ab8-232a-4aca-a036-dbd912ef9ba5","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_A_honvedelmi_miniszter_163szor_kellett_megkuzdenunk_a_fuggetlensegert_90szer_nyertek_a_magyarok","timestamp":"2019. október. 29. 14:59","title":"A honvédelmi miniszter: 163-szor kellett megküzdenünk a függetlenségért, 90-szer nyertek a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A police.hu-n lesz fent, merre nem lehet majd menni.","shortLead":"A police.hu-n lesz fent, merre nem lehet majd menni.","id":"20191028_szergej_lavrov_vlagyimir_putyin_tek_utlezaras_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e4db36e-7fd2-479c-a08d-6130b91fa9d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90926f17-8646-41a5-83f2-2531a405877f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_szergej_lavrov_vlagyimir_putyin_tek_utlezaras_budapest","timestamp":"2019. október. 28. 18:20","title":"Putyin és Lavrov miatt útlezárásokra kell készülni Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]