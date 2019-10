Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milyen témákban kacsint össze Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, és vajon mi nem tetszik a magyar külpolitikában az orosz elnöknek? Németh András és Gergely Márton videóban elemezik a Putyin-látogatás hátterét.","shortLead":"Milyen témákban kacsint össze Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, és vajon mi nem tetszik a magyar külpolitikában...","id":"20191030_Putyinnak_addig_fontos_Magyarorszag_amig_az_EU_tagja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6eaf4342-1683-4672-ac9f-833b77438f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36953f14-0872-4a3d-a359-40da7b4ce597","keywords":null,"link":"/360/20191030_Putyinnak_addig_fontos_Magyarorszag_amig_az_EU_tagja","timestamp":"2019. október. 30. 07:00","title":"Putyinnak csak addig fontos Magyarország, amíg az EU tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Régi szövetségesként tárgyalt Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő, úgy tűnik, a két illiberális állam mindenben azonos álláspontot képvisel. A tárgyalás után nyolc megállapodást írtak alá, a jelek szerint kőolaj-, gáz- és atomfronton is minden rendben van. A kétoldalú kapcsolatok egyébként nem a Fidesz kormányzása idején javultak meg, már a szocialista kormányfők is rendszeresen találkoztak a 2000 óta hatalmon levő Putyinnal. Igaz, 2010 előtt Oroszország nemzetközi megítélését nem rontotta a Krím bekebelezése, illetve az orosz titkosszolgálat által elkövetett több külföldi merénylet.","shortLead":"Régi szövetségesként tárgyalt Budapesten Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő, úgy tűnik...","id":"20191030_Putyin_Budapesten_osszefoglalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f74107ca-0579-4093-9ed2-c399b653eee0","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Putyin_Budapesten_osszefoglalo","timestamp":"2019. október. 30. 20:30","title":"Putyin Budapesten: a nagy druzsba tovább él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0823683-d667-4985-aac0-f494557796fb","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Bebizonyosodott, hogy az ellenzéki együttműködésnek nincs alternatívája, de önmagában a kooperáció még nem vezet sikerre – írja friss tanulmányában a Political Capital. 2022-re több feladata is van az ellenzéknek: erősödniük kell a kisebb településeken is, találniuk kell egy miniszterelnök-jelöltet, és meg kell győzniük a választókat, ők is tudnak kormányozni.","shortLead":"Bebizonyosodott, hogy az ellenzéki együttműködésnek nincs alternatívája, de önmagában a kooperáció még nem vezet...","id":"20191030_Az_ellenzek_ugy_tudott_nyerni_hogy_a_Fidesz_nem_gyengult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0823683-d667-4985-aac0-f494557796fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8cb6d25-b783-4b7b-b619-857bd96ce59e","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Az_ellenzek_ugy_tudott_nyerni_hogy_a_Fidesz_nem_gyengult","timestamp":"2019. október. 30. 15:30","title":"Az ellenzék úgy tudott nyerni, hogy a Fidesz nem gyengült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","shortLead":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","id":"20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4b0851-f247-4f01-9930-9eca43011e5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","timestamp":"2019. október. 30. 08:08","title":"Eladó Szigetszentmiklóson Erich Honecker egyik autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ae9b79f-a133-49b2-ac02-03a0541af384","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóhírek szerint többen is utaztak a Cessna 414-esen. ","shortLead":"Sajtóhírek szerint többen is utaztak a Cessna 414-esen. ","id":"20191029_lakohaz_lezuhant_repulo_new_jersey","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ae9b79f-a133-49b2-ac02-03a0541af384&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c76f0b6-3e84-4ddf-b617-9f24f975d5f7","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_lakohaz_lezuhant_repulo_new_jersey","timestamp":"2019. október. 29. 18:49","title":"Lakóházra zuhant egy repülő New Jersey-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Érdekes interjút adott a BBC-nek Kovács Zoltán, újabb részletek a Momentum NAV-vizsgálatáról, nem csak Hadházyt büntették a táblás akciója miatt. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Érdekes interjút adott a BBC-nek Kovács Zoltán, újabb részletek a Momentum NAV-vizsgálatáról, nem csak Hadházyt...","id":"20191031_Radar360_Orban_a_Putyinlatogatast_magyarazta_lejar_egy_fontos_banki_hatarido","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e956e2-9b33-4c27-80b5-4f7d2af04088","keywords":null,"link":"/360/20191031_Radar360_Orban_a_Putyinlatogatast_magyarazta_lejar_egy_fontos_banki_hatarido","timestamp":"2019. október. 31. 08:00","title":"Radar360: Orbán a Putyin-látogatást magyarázta, lejár egy fontos banki határidő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának csapódott egy személyautó, a balesetben egy ember meghalt Vasasszonyfa és Tömörd között a 6839-es úton csütörtökön kora reggel.","shortLead":"Fának csapódott egy személyautó, a balesetben egy ember meghalt Vasasszonyfa és Tömörd között a 6839-es úton...","id":"20191031_halalos_baleset_vas_megye","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"217f8abe-2d9d-40c2-a495-b5e01260bfb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_halalos_baleset_vas_megye","timestamp":"2019. október. 31. 07:28","title":"Meghalt egy kettészakadt autó utasa Vasban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7861c140-3163-44b0-8516-360af971d0b1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Váratlan és meghökkentő kutatás kapcsolódik ahhoz a vitához, hogy az emberek sorsát inkább a génjeik vagy a neveltetésük, az életkörülményeik határozzák-e meg.","shortLead":"Váratlan és meghökkentő kutatás kapcsolódik ahhoz a vitához, hogy az emberek sorsát inkább a génjeik vagy...","id":"201944_migransgenetika_a_fiuk_abanyaban_maradnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7861c140-3163-44b0-8516-360af971d0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc79b24-3cd6-474f-93df-21742187ab49","keywords":null,"link":"/360/201944_migransgenetika_a_fiuk_abanyaban_maradnak","timestamp":"2019. október. 31. 13:00","title":"Váratlanul kiderült, hogy a gének is befolyásolják, ki megy el jobb munkahelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]