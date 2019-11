Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06aa8387-4de7-43f2-88b1-11d9906142bd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet őket ugyanis november 1-jétől cirkuszban szerepeltetni. A szabályozás megszegői borsos büntetésre számíthatnak.","shortLead":"Nem lehet őket ugyanis november 1-jétől cirkuszban szerepeltetni. A szabályozás megszegői borsos büntetésre...","id":"20191101_Fellelegezhetnek_a_szlovakiai_elefantok_oroszlanok_delfinek_es_zsirafok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06aa8387-4de7-43f2-88b1-11d9906142bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477fcdc0-396c-4b76-879d-073b62a0531f","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Fellelegezhetnek_a_szlovakiai_elefantok_oroszlanok_delfinek_es_zsirafok","timestamp":"2019. november. 01. 16:45","title":"Fellélegezhetnek a szlovákiai elefántok, oroszlánok, delfinek és zsiráfok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c864f40-8c11-44ca-b81b-5edff2f64f76","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kínai Tudományos Akadémia olyan új mélytengeri járművel állt elő, amellyel a legénysége a Mariana-árokba is képes lemerülni. Kína nem először menne oda.","shortLead":"A Kínai Tudományos Akadémia olyan új mélytengeri járművel állt elő, amellyel a legénysége a Mariana-árokba is képes...","id":"20191102_kina_melytengeri_merulo_jarmu_mariana_arok_a_fold_legmelyebb_pontja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c864f40-8c11-44ca-b81b-5edff2f64f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ef617c-55e1-47c0-a308-5406a75e6324","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_kina_melytengeri_merulo_jarmu_mariana_arok_a_fold_legmelyebb_pontja","timestamp":"2019. november. 02. 14:03","title":"Különleges járművet épített Kína, a Föld legmélyebb pontjára mennek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage, a legradikálisabb EU-ellenes brit politikai erő, a Brexit Párt vezetője, de ennek fejében a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit rögzítő megállapodás elvetését követelte.","shortLead":"Választási szövetséget ajánlott pénteken Boris Johnson konzervatív párti brit miniszterelnöknek Nigel Farage...","id":"20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ba0e41e-618f-4f9c-8711-644e41048830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafba246-ced7-4705-993b-47c117c9a813","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_Szovetseges_ajanlottak_Boris_Johnsonnak_de_ebbol_nem_biztos_hogy_ker","timestamp":"2019. november. 01. 17:14","title":"Szövetséget ajánlottak Boris Johnsonnak, de ebből nem biztos, hogy kér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai olajat szállító tartályhajó ellen, amely szerinte felelős a Brazília partjait sújtó olajszennyezésért.","shortLead":"A brazil szövetségi rendőrség pénteken közölte, hogy vizsgálatot folytat egy görög zászló alatt közlekedő, venezuelai...","id":"20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f525d44c-cbfd-45ca-9a1c-a7870e4854c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c12d7685-9554-4ee2-af75-4ef7afcf1db0","keywords":null,"link":"/vilag/20191101_A_brazilok_szerint_egy_gorog_hajo_felelos_a_parjaikat_sujto_olajszennyezesert","timestamp":"2019. november. 01. 19:17","title":"A brazilok szerint egy görög hajó felelős a parjaikat sújtó olajszennyezésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25af92b9-1852-4a53-bfc8-0baa888b45ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar szociológia egyik újjáteremtője 89 éves volt. ","shortLead":"A magyar szociológia egyik újjáteremtője 89 éves volt. ","id":"20191102_Elhunyt_Huszar_Tibor_akademikus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25af92b9-1852-4a53-bfc8-0baa888b45ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3d2b58-65d4-46da-b955-6eb9858e0e7f","keywords":null,"link":"/kultura/20191102_Elhunyt_Huszar_Tibor_akademikus","timestamp":"2019. november. 02. 17:01","title":"Elhunyt Huszár Tibor akadémikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A petíciót az a Liget Budapest is megosztotta, amely eddig arról beszélt, a fővárosnak nincs joghatósága a kérdésben, fegyvertelen, nem állíthatja le a beruházást.\r

\r

","shortLead":"A petíciót az a Liget Budapest is megosztotta, amely eddig arról beszélt, a fővárosnak nincs joghatósága a kérdésben...","id":"20191101_Videkrol_indulo_peticio_keri_a_kormanyt_epitse_meg_a_varosligeti_muzeumokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6806b2c-034b-48b5-859f-735ab88f4235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b84709d-a96e-4a27-b67d-c8863065d88f","keywords":null,"link":"/elet/20191101_Videkrol_indulo_peticio_keri_a_kormanyt_epitse_meg_a_varosligeti_muzeumokat","timestamp":"2019. november. 01. 20:08","title":"Vidékről induló petíció kéri a kormányt, építse meg a városligeti múzeumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"396e92a7-bbc6-4069-8487-6cbbb204fbb7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű előzőleg kimentett egy bajba jutott halászt a tengerből.\r

\r

","shortLead":"A jármű előzőleg kimentett egy bajba jutott halászt a tengerből.\r

\r

","id":"20191101_Het_emberrel_a_tengerbe_zuhant_egy_mentohelikopter_DelKoreaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=396e92a7-bbc6-4069-8487-6cbbb204fbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf2c2f7-26f5-4b8f-9524-b202226106f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191101_Het_emberrel_a_tengerbe_zuhant_egy_mentohelikopter_DelKoreaban","timestamp":"2019. november. 01. 14:50","title":"Hét emberrel a tengerbe zuhant egy mentőhelikopter Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik valamiért mindig is kívülálló voltak, de egymásra találtak. Róluk szól az Outsiderek című dokumentumfilm. Első rész. ","shortLead":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik...","id":"20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a46ea8e-35fe-4f1b-8304-702e76438ffa","keywords":null,"link":"/360/20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","timestamp":"2019. november. 02. 19:00","title":"Doku360: \"Elbűvölt a látvány, én is ilyen nagy művész akartam lenni\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]