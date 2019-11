Az autók A oszlopának szélessége, formája, kulcsfontosságú abból a szempontból, mennyire lehet széles sávban kilátni egy autóból.

Egy zebránál egy útkereszteződésénél, ennek kifejezetten nagy jelentősége van. A gyártók próbálkoznak mindenféle megoldással, sokszor kettéosztják ezt az oszlopot is egy kisebb üvegfelülettel, hogy segítsék a kilátást.

Persze manapság, amikor már mindent be lehet kamerázni, és virtuális valóságok hozhatóak létre, sokkal tech-centrikusabb megoldás is létezik az ilyen problémákra. Itt van például egy amerikai tinilány fejlesztése, aki ugyanezt a kérdést a saját ötlete alapján igen látványosan oldotta meg.

Egy olcsó webkamerát tett az A oszlop mögé, amelynek képét az oszlopra vetíti vissza egy projektor segítségével belülről, így lényegében azt az eredményt kapjuk, mintha átlátszó lenne az oszlop.

Nyilván autóipari szempontból még nem tekinthető piacérettnek a megoldás, de Alaina Gassler ötletét annyira elismerték, hogy 25 ezer dolláros pénzdíjat kapott érte egy alapítvány pályázatán, amelyen technológiai fejlesztéseket díjaznak többek között.

Kamerákat persze már most is számtalan célból használnak autókon is. Így például van már olyan modell is, amelyen nincs is visszapillantó tükör, mint az Audi e-tron modellen, ahol kamerák adják vissza azt, ami a kocsi mögött történik. Ugyanakkor ezeknél az elektronikus egységeknél mindig ott a lehetőség, hogy elromlanak, ezért a szabályozók, meglehetősen ragaszkodnak az egyszerűbb, hagyományos tükrökhöz.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.