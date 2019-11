Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzoltók eloltották a kismértékben keletkezett tüzet.","shortLead":"A tűzoltók eloltották a kismértékben keletkezett tüzet.","id":"20191104_Robbanas_volt_egy_Vas_megyei_orvosi_rendeloben_kirepultek_az_ablakok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04ac9634-442b-44c4-87d9-0d9b9837900d","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Robbanas_volt_egy_Vas_megyei_orvosi_rendeloben_kirepultek_az_ablakok","timestamp":"2019. november. 04. 05:55","title":"Robbanás volt egy Vas megyei orvosi rendelőben, kirepültek az ablakok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","shortLead":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","id":"20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577426a5-d0af-42e5-8c3b-26ef3b3f3bdc","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","timestamp":"2019. november. 03. 10:55","title":"Boris Johnson úgy látja, szilveszterre le tudja vezényelni a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79cd825f-834c-46d0-9195-3549ef84b857","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Volt idő, mikor minden filmben ő forgatott, most más van a soron, de őt ez egyáltalán nem zavarja: már nincs benne az a vágy, hogy mindenképpen bebizonyítsa magáról, hogy ő valaki. 