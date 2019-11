Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati választáson.","shortLead":"Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati...","id":"20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"718acd01-f5e5-40fc-922b-7caf056a7237","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Megtalalhatta_a_Fidesz_Borkai_utodjat","timestamp":"2019. november. 09. 09:03","title":"Megtalálhatta a Fidesz Borkai utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bea84f-fb14-44bb-9dff-ea1eb82991b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint egy percig vonult a török elnök konvoja.","shortLead":"Több mint egy percig vonult a török elnök konvoja.","id":"20191107_Meterekre_voltak_a_tuntetok_Erdogan_konvojatol_az_Oktogonnal__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26bea84f-fb14-44bb-9dff-ea1eb82991b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1c1a49-9194-4060-8e02-bfc83ee9c3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Meterekre_voltak_a_tuntetok_Erdogan_konvojatol_az_Oktogonnal__video","timestamp":"2019. november. 07. 19:16","title":"\"Erdogan terrorist\" - kiabálták tüntetők a török elnök konvoja felé - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt önkormányzati frakcióvezetője nem érti, miért kellett megzavarni az ünnepi alakuló ülést. ","shortLead":"A párt önkormányzati frakcióvezetője nem érti, miért kellett megzavarni az ünnepi alakuló ülést. ","id":"20191108_Botranypolitizalast_emleget_a_gyori_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ada48-1f33-4756-b7f6-07c81b8674d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Botranypolitizalast_emleget_a_gyori_Fidesz","timestamp":"2019. november. 08. 07:52","title":"Botránypolitizálást emleget a győri Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban nem lehet valaki kettős állampolgár. ","shortLead":"Az író tagadta, hogy állampolgárságot is kapott volna, bár a dokumentumban ez áll, az osztrák törvények szerint azonban...","id":"20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=317614dc-fe8d-4a5d-85e1-d139bcf3ad52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a63c6069-9829-469b-b01d-eef38571cd4a","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Kiderult_hogy_Peter_Handkenak_jugoszlav_utlevele_is_volt","timestamp":"2019. november. 08. 19:42","title":"Kiderült, hogy Peter Handkénak jugoszláv útlevele is volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc77a71-881c-44d3-8bd3-86b1b3ef7ad9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapesten, az Alkotás utcában kerekeztek.","shortLead":"Budapesten, az Alkotás utcában kerekeztek.","id":"20191108_Kisgyerekkel_a_nyakaban_biciklizett_egy_ferfi_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bc77a71-881c-44d3-8bd3-86b1b3ef7ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c4cf97-43c0-4d5e-92e3-29cfefb1fcdb","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Kisgyerekkel_a_nyakaban_biciklizett_egy_ferfi_Budapesten","timestamp":"2019. november. 08. 14:39","title":"Kisgyerekkel a nyakában biciklizett egy férfi Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előzetesen megbeszélthez képest egy másik előterjesztés került a képviselők elé Kispesten a közgyűlés alakuló ülésén, így juthatott bizottsági poszthoz a kokainbotrányba keveredett volt MSZP-s Lackner Csaba.","shortLead":"Az előzetesen megbeszélthez képest egy másik előterjesztés került a képviselők elé Kispesten a közgyűlés alakuló...","id":"20191108_Lackner_bizottsagi_helye_hibas_listara_hivatkozik_a_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a438e45-ff1f-4605-b730-328433f8e3c4","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Lackner_bizottsagi_helye_hibas_listara_hivatkozik_a_polgarmester","timestamp":"2019. november. 08. 15:12","title":"Gajda szerint Lackner tévedésből kapott bizottsági helyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","shortLead":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","id":"20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328ffd35-57f9-4105-9f6d-7aef5fea899b","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","timestamp":"2019. november. 08. 07:06","title":"Bevezethetik a nulladik évfolyamot az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 22 éves fiú egy parkolóház emeletéről zuhant le.","shortLead":"A 22 éves fiú egy parkolóház emeletéről zuhant le.","id":"20191108_Belehalt_a_seruleseibe_egy_hongkongi_diaktunteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bcac20b-3688-41f5-b8ca-9678b7e6b87a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6077aaf0-3734-44ac-9bd2-874286b435ed","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Belehalt_a_seruleseibe_egy_hongkongi_diaktunteto","timestamp":"2019. november. 08. 12:19","title":"Belehalt a sérüléseibe egy diák a hongkongi tüntetések közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]