[{"available":true,"c_guid":"438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Politico belenézett a magyar biztosjelölt vagyonnyilatkozatába, amelyben egy érdekes autót is talált. ","shortLead":"A Politico belenézett a magyar biztosjelölt vagyonnyilatkozatába, amelyben egy érdekes autót is talált. ","id":"20191108_Varhelyi_Oliver_biztosjelolt_vagyonnyilatkozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=438d0691-1962-4ff9-8e2d-750d577d0ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f727b7a-78f7-49eb-a54d-5aefc3e67697","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Varhelyi_Oliver_biztosjelolt_vagyonnyilatkozat","timestamp":"2019. november. 08. 10:06","title":"Várhelyi kemény percekre számíthat, ha nem határolódik el Orbántól – mondja egy EP-képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","shortLead":"A kormány azonban kivár, egyelőre nem vetik be a hadsereget.","id":"20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff51eb2f-2c57-4df9-91d3-5184d73423c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95acde0-6d4b-495b-9ca2-603988d7aeb6","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Fellazadtak_a_rendorok_a_boliviai_elnok_ellen_aki_mar_puccsrol_beszel","timestamp":"2019. november. 09. 10:41","title":"Fellázadtak a rendőrök a bolíviai elnök ellen, aki már puccsról beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e752633b-d81e-4707-b70f-f4d2a4e501d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Már megvehetőek az elhunyt színészek szerepeltetésének jogai is.","shortLead":"Már megvehetőek az elhunyt színészek szerepeltetésének jogai is.","id":"20191108_Kiakadtak_a_hollywoodi_sztarok_hogy_James_Dean_CGIklonja_szerepel_egy_filmben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e752633b-d81e-4707-b70f-f4d2a4e501d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f17c1c02-1670-4fce-9c27-be3391102bc9","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Kiakadtak_a_hollywoodi_sztarok_hogy_James_Dean_CGIklonja_szerepel_egy_filmben","timestamp":"2019. november. 08. 10:43","title":"Kiakadtak a hollywoodi sztárok, hogy James Dean CGI-klónja szerepel egy filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán először ismerte el, hogy a Forradalmi Bíróság vizsgálja az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) egy nyugalmazott munkatársának 2007-es rejtélyes eltűnését. A magánnyomozóként tevékenykedő Robert Levinson a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) titkos küldetésén vett részt Iránban.","shortLead":"Irán először ismerte el, hogy a Forradalmi Bíróság vizsgálja az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI...","id":"20191109_12_ev_utan_megtort_Iran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"654ea6a4-1c95-4fb0-adb1-f0ee74629f94","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_12_ev_utan_megtort_Iran","timestamp":"2019. november. 09. 13:45","title":"12 év után megtört Irán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6caca3aa-eaae-40f9-b0ff-df160202eb5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szőnyegek és szigetelőanyagok gyártására alkalmas textilipari alapanyagokat tudnak előállítani használt ruhaneműkből svájci kutatók. Már azon is dolgoznak, hogy a használt ruhákból új ruhák születhessenek.

","shortLead":"Szőnyegek és szigetelőanyagok gyártására alkalmas textilipari alapanyagokat tudnak előállítani használt ruhaneműkből...","id":"20191109_hasznalt_ruhak_ujrahasznositasa_textilipar_szonyeg_szigeteloanyag_texaid_texcycle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6caca3aa-eaae-40f9-b0ff-df160202eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d53f05-8181-466f-8331-a87379139ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_hasznalt_ruhak_ujrahasznositasa_textilipar_szonyeg_szigeteloanyag_texaid_texcycle","timestamp":"2019. november. 09. 12:03","title":"Végre tényleg lesz értelme visszaküldeni a használt ruhát a gyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Növekszik Trump kihívóinak száma. A demokraták közt is feltűnt egy milliárdos.","shortLead":"Növekszik Trump kihívóinak száma. A demokraták közt is feltűnt egy milliárdos.","id":"20191109_Michael_Bloomberg_hivatalosan_is_bejelentette_amerikai_elnok_lenne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37927d13-b9d5-44f4-9b77-fb3f28df966b","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Michael_Bloomberg_hivatalosan_is_bejelentette_amerikai_elnok_lenne","timestamp":"2019. november. 09. 08:02","title":"Michael Bloomberg hivatalosan is bejelentette, amerikai elnök lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","shortLead":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","id":"20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328ffd35-57f9-4105-9f6d-7aef5fea899b","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","timestamp":"2019. november. 08. 07:06","title":"Bevezethetik a nulladik évfolyamot az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Fekete-Győr válaszolt a román ügynöközésre, Karácsony reagált a közlekedési káoszra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Fekete-Győr válaszolt a román ügynöközésre, Karácsony reagált a közlekedési káoszra. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20191108_Radar_360_kaosz_Budapesten_Erdogan_miatt_agyhalott_a_NATO_Macron_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d052bafb-2c0c-47c6-a3c2-1f8200993432","keywords":null,"link":"/360/20191108_Radar_360_kaosz_Budapesten_Erdogan_miatt_agyhalott_a_NATO_Macron_szerint","timestamp":"2019. november. 08. 08:00","title":"Radar 360: káosz Budapesten Erdogan miatt, agyhalott a NATO Macron szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]