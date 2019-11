Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Évek óta rontja Törökország és Albánia viszonyát, hogy Ankara azzal vádolja a balkáni országot, hogy ott megvetették a lábukat a 2016-os törökországi puccskísérlet állítólagos kitervelőjét, Fethullan Gülent támogató aktivisták. Gülen emberei valóban ott vannak Albániában, de éppen Erdogan miatt.","shortLead":"Évek óta rontja Törökország és Albánia viszonyát, hogy Ankara azzal vádolja a balkáni országot, hogy ott megvetették...","id":"20191108_Gulen_miatt_szorongatja_Erdogan_Albaniat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fe33a11-e5dd-4fa7-9d97-8655c9d37222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011018e3-87cf-4d8d-ba28-3c726e044a38","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_Gulen_miatt_szorongatja_Erdogan_Albaniat","timestamp":"2019. november. 08. 14:34","title":"Erdogan a kicsit sem barátságos arcát mutatja Albánia felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9b6873-e7f3-4717-9750-0bfd895864fa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymás után érkeznek a hírek arról, hogy miként valósítanák meg a gyártók az idei (és valószínűleg a jövő) év slágerét, az összehajtható telefont. A Xiaomi egyik elképzelése a Motoroláéra hajaz.","shortLead":"Egymás után érkeznek a hírek arról, hogy miként valósítanák meg a gyártók az idei (és valószínűleg a jövő) év slágerét...","id":"20191108_xiaomi_szabadalom_kagylo_formaju_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a9b6873-e7f3-4717-9750-0bfd895864fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7fd663-907c-4fe5-a962-6a37f39543e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_xiaomi_szabadalom_kagylo_formaju_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. november. 08. 14:03","title":"Megirigyelte a Xiaomi a Motorola összehajtható telefonját?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda49586-176d-4d5f-bab7-402d6c8b0d5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már itthon is rendelhető BMW-újdonság legolcsóbb változatában egy 140 lóerős benzinmotor dolgozik.","shortLead":"A már itthon is rendelhető BMW-újdonság legolcsóbb változatában egy 140 lóerős benzinmotor dolgozik.","id":"20191108_9_millio_forinttol_indul_itthon_a_bmw_2_gran_coupe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda49586-176d-4d5f-bab7-402d6c8b0d5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edeedf67-b71b-4b90-ab52-f470024fa4db","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_9_millio_forinttol_indul_itthon_a_bmw_2_gran_coupe","timestamp":"2019. november. 08. 13:21","title":"9 millió forinttól indul itthon a BMW 2 Gran Coupé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamisítatlan őszi idő ez, köddel, nyálkával.","shortLead":"Hamisítatlan őszi idő ez, köddel, nyálkával.","id":"20191109_A_hetvegen_ne_hagyja_otthon_az_esernyojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9eb12b2-64da-428f-ad2c-8259d79d8977","keywords":null,"link":"/elet/20191109_A_hetvegen_ne_hagyja_otthon_az_esernyojet","timestamp":"2019. november. 09. 07:57","title":"A hétvégén ne hagyja otthon az esernyőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"765c9f5e-63ea-46a9-966a-7b5e94cef687","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A genetikai sokszínűség tehette naggyá Rómát – állapították meg antropológusok DNS-vizsgálatok alapján.","shortLead":"A genetikai sokszínűség tehette naggyá Rómát – állapították meg antropológusok DNS-vizsgálatok alapján.","id":"20191109_romai_birodalom_genetikai_sokszinuseg_dns_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=765c9f5e-63ea-46a9-966a-7b5e94cef687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad04d07-9146-4b5d-b067-2314ddb85213","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_romai_birodalom_genetikai_sokszinuseg_dns_vizsgalat","timestamp":"2019. november. 09. 20:03","title":"Megfejtették a Római Birodalom titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint az LMP-s képviselő a Fideszhez pártolt, a volt jobbikos civil képviselőből pedig alpolgármester lett. ","shortLead":"Az ellenzék szerint az LMP-s képviselő a Fideszhez pártolt, a volt jobbikos civil képviselőből pedig alpolgármester...","id":"20191108_Azzal_vadoljak_az_LMPt_es_a_fuggetlen_kepviselot_Csepelen_hogy_a_Fideszhez_partoltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ba90929-2a55-4374-af7a-c5294642f0a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c2da2d-70ed-4b31-bb1a-7e5c25cb166f","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Azzal_vadoljak_az_LMPt_es_a_fuggetlen_kepviselot_Csepelen_hogy_a_Fideszhez_partoltak","timestamp":"2019. november. 08. 20:50","title":"Azzal vádolják az LMP-s és a független képviselőt Csepelen, hogy a Fideszhez pártoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333d64ff-829e-429f-ba6f-62431bf0c1de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol Mini deklaráltan villanyautómárka lenne hosszabb távon. Most be is mutatta első elektromos modelljét. ","shortLead":"Az angol Mini deklaráltan villanyautómárka lenne hosszabb távon. Most be is mutatta első elektromos modelljét. ","id":"20191108_mini_cooper_se_magyarorszg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333d64ff-829e-429f-ba6f-62431bf0c1de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7540df5d-d5bd-4b87-be8a-ea129eee98ac","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_mini_cooper_se_magyarorszg","timestamp":"2019. november. 08. 09:41","title":"A Miniből is van már elektromos, meg is néztük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","shortLead":"A Samsung Kínában is elindította a Galaxy Fold árusítását, és a jelek szerint ez jó döntés volt.","id":"20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dddde51b-adef-4b13-b833-42874d68bc72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a60668d-d31f-4f0c-ab6f-26b011e1b87b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_samsung_galaxy_fold_okostelefon_arusitasa_kina","timestamp":"2019. november. 08. 16:03","title":"Szétkapkodták a kínaiak a Samsung összehajtható okostelefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]