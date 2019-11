Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6388def-1bd8-4c7b-acea-570b708c28a4","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"Folytatjuk a kriptopénzek világát bemutató sorozatunkat: a Kriptopénz ABC most a kriptopénz-kereskedés alapjait tekinti át. Legutóbb beszámoltunk a terület legfontosabb eszközeiről, a hasznos oldalakról és alkalmazásokról, most rátérünk arra, hogy milyen elméleti háttérre van szükség a helyes használatukhoz.","shortLead":"Folytatjuk a kriptopénzek világát bemutató sorozatunkat: a Kriptopénz ABC most a kriptopénz-kereskedés alapjait tekinti...","id":"20191109_Bitek_ejjelnappal__a_kriptopenz_kereskedes_sajatossagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6388def-1bd8-4c7b-acea-570b708c28a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0a330d-ac2b-4d1d-b436-a4e07adaf28d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Bitek_ejjelnappal__a_kriptopenz_kereskedes_sajatossagai","timestamp":"2019. november. 09. 10:15","title":"Bitek éjjel-nappal - a kriptopénz-kereskedés sajátosságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"A HVG Top 500-ban szereplő cégek adatainak legkritikusabb számolgatása is azt mutatja, hogy gyorsabban gyarapodtak, mint a magyar GDP. ","shortLead":"A HVG Top 500-ban szereplő cégek adatainak legkritikusabb számolgatása is azt mutatja, hogy gyorsabban gyarapodtak...","id":"20191109_Top_500_Akik_sajat_erobol_nyertek__es_veszitettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83aef2e1-b27f-4059-a85a-963929f23b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d964d0d-3620-475b-8612-9134ae15ad41","keywords":null,"link":"/360/20191109_Top_500_Akik_sajat_erobol_nyertek__es_veszitettek","timestamp":"2019. november. 09. 10:01","title":"Top 500: Akad itthon nagy cég, amely saját erőből is tud nyerni – vagy veszíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Délelőtt tíz óráig a hazai választási névjegyzékben szereplő 18 millió 217 ezer választópolgár 6,89 százaléka adta le voksát. ","shortLead":"Délelőtt tíz óráig a hazai választási névjegyzékben szereplő 18 millió 217 ezer választópolgár 6,89 százaléka adta le...","id":"20191110_romania_elnokvalasztas_magyarlakta_megyek_alacsony_reszvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d73aac-14fc-4437-a570-8d52a0341a65","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_romania_elnokvalasztas_magyarlakta_megyek_alacsony_reszvetel","timestamp":"2019. november. 10. 10:36","title":"Román elnökválasztás: alacsony a részvétel a magyarlakta megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790666ba-74e1-40a6-96de-bec9719a7896","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Pihenő rét és amerikai konyhás lépcsőforduló is várja a műhelyek és műtermek mellett a diákokat a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem új zugligeti campusában. De számos más építészeti megoldás is ösztönzi még itt közös munkára a hallgatókat.","shortLead":"Pihenő rét és amerikai konyhás lépcsőforduló is várja a műhelyek és műtermek mellett a diákokat a Moholy-Nagy Művészeti...","id":"201945__a_mome_uj_campusa__osszehoz__amerikai_konyhas_nappali__tagitott_terek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=790666ba-74e1-40a6-96de-bec9719a7896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b51c2d5-9c57-4b7a-9385-c40c6d894ed6","keywords":null,"link":"/360/201945__a_mome_uj_campusa__osszehoz__amerikai_konyhas_nappali__tagitott_terek","timestamp":"2019. november. 10. 16:00","title":"Világszínvonalú otthont kapott Budán az európai hírű dizájnegyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya mellett található benzinkutak, ahol a mellékhelyiség használatát pénz megfizetéséhez kötik.” Ezzel a sorral indul a magyar politikatörténet egyik legizgalmasabb írásbeli kérdése.","shortLead":"„Egyre több autós szembesül azzal az apró, de annál bosszantóbb ténnyel, hogy sorra szaporodnak azok az autópálya...","id":"20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8982e8c5-417e-48d2-9e92-2a5f136edce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7be837-573a-4a19-b777-12e1aa712743","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_Megkerdeztek_a_kormanyt_be_akare_avatkozni_amiert_egyre_tobb_a_fizetos_WC_az_autopalyakon","timestamp":"2019. november. 09. 12:54","title":"Megkérdezték a kormányt, be akar-e avatkozni, amiért egyre több a fizetős WC az autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66946e23-c34a-4d2b-bd13-6f130930194e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kedvenc alkotásaink bemutatásával adunk egy kis kóstolót a jövő héten kezdődő Verzió Filmfesztivál programjából. Hogy néz ki a gyerekek szemével Molenbeek, az a brüsszeli negyed, amelyet ma csak a terroristák fészkeként, európai no-go zónaként ismerünk? Mit kezd az emberiség a 400 méter mélyen a föld alatt raktározott nukleáris hulladékkal, és mi történt egy Kádár-kori elmegyógyintézet falai között? Nehéz témák, amelyeket fogyasztható formában dolgoztak fel dokumentumfilmes rendezők. Jó csemegézést kívánunk. ","shortLead":"Kedvenc alkotásaink bemutatásával adunk egy kis kóstolót a jövő héten kezdődő Verzió Filmfesztivál programjából...","id":"20191110_A_Foldet_szo_szerint_kibelezzuk_az_ujsagiras_meg_valsagban_van__nagyon_nem_jo_most_elni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66946e23-c34a-4d2b-bd13-6f130930194e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86a4eed3-36ef-4fbc-9f49-1f827dc029bf","keywords":null,"link":"/elet/20191110_A_Foldet_szo_szerint_kibelezzuk_az_ujsagiras_meg_valsagban_van__nagyon_nem_jo_most_elni","timestamp":"2019. november. 10. 20:00","title":"Bűn-e, ha arrébb tesz az ember egy hegyet és kibelezi a Földet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és környékén zajló rali Európa-bajnoki futam szombati napján Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.","shortLead":"Magyarország 2022-től gyorsaságimotoros-világbajnoki (MotoGP) futamot rendezhet - jelentette be a Nyíregyházán és...","id":"20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f1600cc-f40f-481a-aefb-72d286e61ca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ddffe6f-be66-4a55-929f-956e1a491125","keywords":null,"link":"/cegauto/20191109_MotoGPfutamot_rendezhet_Magyarorszag_2022tol","timestamp":"2019. november. 09. 14:41","title":"MotoGP-futamot rendezhet Magyarország 2022-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e28a4f5-7508-4068-b794-78c1b0d64e93","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Nemzet Sportolói nevében szólalt meg a korábbi sportoló, bukott köztársasági elnök.","shortLead":"A Nemzet Sportolói nevében szólalt meg a korábbi sportoló, bukott köztársasági elnök.","id":"20191109_Schmitt_Pal_arra_keri_Karacsonyt_mondjon_igent_a_budapesti_atletikai_vebere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e28a4f5-7508-4068-b794-78c1b0d64e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3109f760-815e-46c7-890f-0488f58b3ea0","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Schmitt_Pal_arra_keri_Karacsonyt_mondjon_igent_a_budapesti_atletikai_vebere","timestamp":"2019. november. 09. 11:36","title":"Schmitt Pál arra kéri Karácsonyt, mondjon igent a budapesti atlétikai vébére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]