Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Budapesten tárgyalt a török elnök; Matolcsy György szerint nem normális a közös európai pénz; megvett a kormány egy osztrák fegyvergyártót. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Budapesten tárgyalt a török elnök; Matolcsy György szerint nem normális a közös európai pénz; megvett a kormány...","id":"20191110_es_akkor_erdogan_euro_fegyvergyar_panel_samsung_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c663a94-f4f5-4f59-a373-7afd665efc2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6149e8c4-7eb8-462e-93ec-006a3e37cd9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_es_akkor_erdogan_euro_fegyvergyar_panel_samsung_valsag","timestamp":"2019. november. 10. 07:00","title":"És akkor Orbán elmagyarázta, miért jó nekünk, hogy Erdogan állandóan ide jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","shortLead":"Persze nagyon nem is várhattak jobb fogadtatást. ","id":"20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=161131e7-17ad-4c7a-a3ab-8fc460a8f5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95aae732-ed2c-46db-9150-65f687bc7838","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Videon_ahogy_kozaporral_fogadjak_a_torok_jarorozo_csapatokat_a_szirek","timestamp":"2019. november. 09. 17:14","title":"Videón, ahogy kőzáporral fogadják a török járőröző csapatokat a szírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","shortLead":"A halálos áldozatok közül 26-an dél-koreai turisták voltak. ","id":"20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6972de02-1998-4f2b-8ce3-5cdf518db44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60d4bb9-c278-4656-9d3e-946f501a8734","keywords":null,"link":"/elet/20191109_dunai_hajobaleset_megemlekezes","timestamp":"2019. november. 09. 18:48","title":"A 28 áldozatra emlékeztek, akik a Hableányon haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy francia nő azzal vádolta meg pénteken Roman Polanskit, hogy megerőszakolta őt 1975-ben Svájcban. Az elmúlt években több nő is azt állította, hogy a francia-lengyel filmrendező - aki ellen egy 13 éves lány megerőszakolásáért elfogatóparancs van érvényben az Egyesült Államokban - szexuálisan bántalmazta.","shortLead":"Egy francia nő azzal vádolta meg pénteken Roman Polanskit, hogy megerőszakolta őt 1975-ben Svájcban. Az elmúlt években...","id":"20191109_Ujabb_no_vadolta_meg_szexualis_eroszakkal_Roman_Polanskit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd15e28-3cc0-4f56-b258-23745230df2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98ac6c4-719c-4ba2-af21-8fdd4cb75206","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Ujabb_no_vadolta_meg_szexualis_eroszakkal_Roman_Polanskit","timestamp":"2019. november. 09. 08:21","title":"Újabb nő vádolta meg szexuális erőszakkal Roman Polanskit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb9cdd4d-4d1c-4c2b-8362-1c4661e6aa82","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak azután ismerték fel, hogy kártyával fizetett. ","shortLead":"Csak azután ismerték fel, hogy kártyával fizetett. ","id":"20191108_Colin_Farell_egy_budapesti_kebabozoban_bukott_le","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb9cdd4d-4d1c-4c2b-8362-1c4661e6aa82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f3d5c8-25da-4700-aa11-9f5830fd26de","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Colin_Farell_egy_budapesti_kebabozoban_bukott_le","timestamp":"2019. november. 08. 17:38","title":"Colin Farell egy budapesti kebabozóban bukott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa – elkészítené saját okosóráját. Az eszköz a jövő év második negyedében érkezhet.","shortLead":"Minthogy az egyik fő vetélytársa a Xiaomi, így semmi meglepő sincs abban, hogy a OnePlus – akárcsak ellenlábasa –...","id":"20191109_oneplus_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdfe228a-1e05-4eb1-aba8-8a7b4d46a17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebf5de7-d94b-4229-82e8-054c9a27adcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_oneplus_okosora","timestamp":"2019. november. 09. 16:03","title":"Spéci órát ad ki az olcsóbb csúcstelefonjairól ismert OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4717ced-97a6-45b9-ba1b-e51a46336c89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A halottak nem beszélnek” – írja Rajk Judit az Élet és Irodalomban.","shortLead":"„A halottak nem beszélnek” – írja Rajk Judit az Élet és Irodalomban.","id":"20191109_Rajk_Laszlo_ozvegye_tiltakozik_amiert_Schmidt_Mariaek_emlekbelyeget_akarnak_kiadni_elhunyt_ferjerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4717ced-97a6-45b9-ba1b-e51a46336c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff01f37-11f2-40a2-9551-0f2727e377b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Rajk_Laszlo_ozvegye_tiltakozik_amiert_Schmidt_Mariaek_emlekbelyeget_akarnak_kiadni_elhunyt_ferjerol","timestamp":"2019. november. 09. 08:52","title":"Rajk László özvegye tiltakozik, amiért Schmidt Máriáék emlékbélyeget akarnak kiadni elhunyt férjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6388def-1bd8-4c7b-acea-570b708c28a4","c_author":"Györfi András - Halász Rita - Pataki Gábor ","category":"gazdasag","description":"Folytatjuk a kriptopénzek világát bemutató sorozatunkat: a Kriptopénz ABC most a kriptopénz-kereskedés alapjait tekinti át. Legutóbb beszámoltunk a terület legfontosabb eszközeiről, a hasznos oldalakról és alkalmazásokról, most rátérünk arra, hogy milyen elméleti háttérre van szükség a helyes használatukhoz.","shortLead":"Folytatjuk a kriptopénzek világát bemutató sorozatunkat: a Kriptopénz ABC most a kriptopénz-kereskedés alapjait tekinti...","id":"20191109_Bitek_ejjelnappal__a_kriptopenz_kereskedes_sajatossagai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6388def-1bd8-4c7b-acea-570b708c28a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0a330d-ac2b-4d1d-b436-a4e07adaf28d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_Bitek_ejjelnappal__a_kriptopenz_kereskedes_sajatossagai","timestamp":"2019. november. 09. 10:15","title":"Bitek éjjel-nappal - a kriptopénz-kereskedés sajátosságai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]