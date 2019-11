Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"907fd4a5-17fc-44f1-9d30-24b6d1d28a07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Támadás érte számos nagy gyártó eszközét, de szerencsére szervezett keretek között és fehérkalapos hackerektől, akik pénzjutalmat is kaptak ténykedésükért. Lezajlott Tokióban az éves Pwn2Own hacker-verseny.","shortLead":"Támadás érte számos nagy gyártó eszközét, de szerencsére szervezett keretek között és fehérkalapos hackerektől, akik...","id":"20191110_pwn2own_hacker_verseny_2019_tokio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=907fd4a5-17fc-44f1-9d30-24b6d1d28a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a693b99-e092-4d51-9f1a-b8f387a7251c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191110_pwn2own_hacker_verseny_2019_tokio","timestamp":"2019. november. 10. 10:03","title":"Ugyanaznap hackelték meg az Amazon, a Xiaomi, a Sony és a Samsung eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e5d1d-c631-4b38-87d7-42288927649c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A német labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 16. helyén álló Mainz elküldte Sandro Schwarzot.","shortLead":"A német labdarúgó-bajnokság, a Bundesliga 16. helyén álló Mainz elküldte Sandro Schwarzot.","id":"20191110_szalai_adam_mainz_sandro_schwarz_vezetoedzo_menesztes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e5d1d-c631-4b38-87d7-42288927649c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9873af81-05a6-47b5-9227-bf8d5f479930","keywords":null,"link":"/sport/20191110_szalai_adam_mainz_sandro_schwarz_vezetoedzo_menesztes","timestamp":"2019. november. 10. 13:02","title":"Menesztették Szalai Ádámék edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A XII. kerületi Turul emlékművön lévő teljes névsort felül fogják vizsgálni.","shortLead":"A XII. kerületi Turul emlékművön lévő teljes névsort felül fogják vizsgálni.","id":"20191109_Leveteti_Pokorni_Zoltan_nyilas_nagyapja_nevet_a_hosi_emlekmurol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26141cb2-0f67-4a55-b409-08ff2fac85e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eebef36-03de-4493-8644-2e7719b988ed","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Leveteti_Pokorni_Zoltan_nyilas_nagyapja_nevet_a_hosi_emlekmurol","timestamp":"2019. november. 09. 21:46","title":"Leveteti Pokorni Zoltán nyilas nagyapja nevét az áldozati emlékműről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","shortLead":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","id":"20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d420a5-1424-45eb-948c-5f3942b8a7fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","timestamp":"2019. november. 10. 06:41","title":"Időkapszulának tűnik ez az alig használt komáromi Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e1c60b-0214-483a-ae9b-6475af097d7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az agancsuknál akadtak össze.","shortLead":"Az agancsuknál akadtak össze.","id":"20191110_Lombvago_furesszel_valasztottak_szet_ket_harcolo_szarvast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6e1c60b-0214-483a-ae9b-6475af097d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c62b5f8a-98a6-4c56-8c8f-fd31c668d1bb","keywords":null,"link":"/elet/20191110_Lombvago_furesszel_valasztottak_szet_ket_harcolo_szarvast","timestamp":"2019. november. 10. 17:55","title":"Lombvágó fűrésszel választottak szét két harcoló szarvast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e693cc9-64bc-4bb6-8f24-0a06ce3512f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 7 milliárd forintnál is többet csoportosítottak át erre a célra, pénzt vontak el tanuszoda-fejlesztési programtól is.","shortLead":"Összesen 7 milliárd forintnál is többet csoportosítottak át erre a célra, pénzt vontak el tanuszoda-fejlesztési...","id":"20191109_A_kormany_elvett_18_milliardot_az_iskolak_felujitasatol_a_penzt_kiemelt_beruhazasokra_koltik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e693cc9-64bc-4bb6-8f24-0a06ce3512f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84ded717-e94b-40e9-8a65-dafcdccb08aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191109_A_kormany_elvett_18_milliardot_az_iskolak_felujitasatol_a_penzt_kiemelt_beruhazasokra_koltik","timestamp":"2019. november. 09. 11:16","title":"A kormány elvett 1,8 milliárdot az iskolák felújításától, a pénzt kiemelt beruházásokra költik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Ómolnár Miklóst és Gábor Lászlót tanúként hallgatják meg. A két kormányközeli lapban korábban azt írták a Momentum EP-képviselőjéről, hogy szexuálisan zaklatott egy nőt.","shortLead":"Ómolnár Miklóst és Gábor Lászlót tanúként hallgatják meg. A két kormányközeli lapban korábban azt írták a Momentum...","id":"20191109_Kihallgatjak_a_Ripost_es_az_Origo_foszerkesztojet_a_Donath_Annat_lejarato_cikkek_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e00a4656-9d08-459e-9b1f-40fd6688e587&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"372a6e94-db79-4bf7-bc18-235a43eebe8a","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Kihallgatjak_a_Ripost_es_az_Origo_foszerkesztojet_a_Donath_Annat_lejarato_cikkek_ugyeben","timestamp":"2019. november. 09. 12:17","title":"Kihallgatják a Ripost és az Origo főszerkesztőjét a Donáth Annát lejárató cikkek ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált világhírűvé. A lufi Alabama államban \"lépett volna fel\" az oda látogató Trump ellen szervezett demonstráción, ám egy mérges férfi késsel végighasította a hátát.","shortLead":"Az amerikai elnököt csecsemőként, pelenkában ábrázoló léggömb a 2018-as londoni Trump-ellenes tüntetések idején vált...","id":"20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53602a8f-24b5-4fcc-9726-d81161aaabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b997fa30-3861-4e0d-b602-a9c8e0309490","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Leszurtak_a_vilaghiru_Baby_Trump_oriaslufit","timestamp":"2019. november. 10. 08:42","title":"Leszúrták a világhírű Baby Trump óriáslufit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]