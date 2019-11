Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közel 18 százalékkal volt magasabb az építőipari termelés volumene szeptemberben egy évvel korábbihoz képest.","shortLead":"Közel 18 százalékkal volt magasabb az építőipari termelés volumene szeptemberben egy évvel korábbihoz képest.","id":"20191112_Nagyon_megindult_az_epitoipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de08676d-15ca-48f2-8498-25a48faf115a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a075695c-8e9b-4c99-a2e6-75cc3ca7284b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191112_Nagyon_megindult_az_epitoipar","timestamp":"2019. november. 12. 09:37","title":"Nagyon megindult az építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e9553d-27bb-47d4-aca7-aed69ee21ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt távozása után három nappal Győrbe látogatott a Fidesz-elnökség egyik tagja, az egyúttal kampányfőnöki teendőket is ellátó Kósa Lajos. A helyiek nem kis meglepetésére azonban nem a múlt héten lemondott polgármester lehetséges utódjáról hozott híreket, így a helyiek – köztük a szóba került jelöltek – is csak találgathatnak, vajon kit választ a posztra a pártvezetés. Az elnökség információink szerint keddi ülésén hozza meg a döntést. ","shortLead":"Borkai Zsolt távozása után három nappal Győrbe látogatott a Fidesz-elnökség egyik tagja, az egyúttal kampányfőnöki...","id":"20191112_Kosa_Lajos_Gyorbe_latogatott__es_egy_szot_sem_szolt_Borkai_Zsolt_utodjarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e9553d-27bb-47d4-aca7-aed69ee21ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e8685c3-9708-4058-a163-c1318790d828","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Kosa_Lajos_Gyorbe_latogatott__es_egy_szot_sem_szolt_Borkai_Zsolt_utodjarol","timestamp":"2019. november. 12. 15:41","title":"Kósa Lajos meglátogatta a győri Fideszt – és egy szót sem szólt Borkai Zsolt utódjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","shortLead":"Nem is akárhol, hanem versenypályán.","id":"20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81800ba9-029d-4ab1-a7ae-c59d90afdc99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41f2ddd-2aad-448f-8fcb-62f8af5d10f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191111_Neha_a_vilag_legdragabb_autojat_is_meg_kell_hajtani__video","timestamp":"2019. november. 11. 09:13","title":"Néha a világ legdrágább autóját is meg kell hajtani – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f24c651-0905-4075-a42a-a76a93b03268","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Naprendszerünk legbelsőbb bolygója néhány órát utazva ismét áthalad a Nap előtt. A jelenséget élőben közvetítik.","shortLead":"Naprendszerünk legbelsőbb bolygója néhány órát utazva ismét áthalad a Nap előtt. A jelenséget élőben közvetítik.","id":"20191111_merkur_atvonulas_2019_november_11_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f24c651-0905-4075-a42a-a76a93b03268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fe2727-9eb0-4443-a06a-2562d80ebfb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_merkur_atvonulas_2019_november_11_nap","timestamp":"2019. november. 11. 15:55","title":"Ritka égi jelenséget lehet most látni, a Merkúr épp átvonul a Nap előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Index szerint a tárgyalások már a finisben vannak.","shortLead":"Az Index szerint a tárgyalások már a finisben vannak.","id":"20191111_meszaros_lorinc_mvm_matrai_eromu_opus_holding","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7286379-1c9e-4593-a29b-4ca63dbe1c73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_meszaros_lorinc_mvm_matrai_eromu_opus_holding","timestamp":"2019. november. 11. 20:24","title":"Állami kézbe kerülhet Mészárosék Mátrai Erőműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az USA-ban, Kanadában és Hollandiában már elérhető a Disney+.","shortLead":"Az USA-ban, Kanadában és Hollandiában már elérhető a Disney+.","id":"20191112_disney_streaming","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ecab5b6-63dd-4708-9385-112818b3d984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c3e9440-0db0-4fd1-bc0f-3a32463b058e","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_disney_streaming","timestamp":"2019. november. 12. 12:35","title":"A Disney csatába indította jedi lovagjait és szuperhőseit a streamingháborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db9d226-447d-4e68-8373-68d5c008f0ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oleg Szokolov azt állítja, a nő késsel támadt rá.","shortLead":"Oleg Szokolov azt állítja, a nő késsel támadt rá.","id":"20191111_orosz_tortenesz_oleg_szokolov_emberoles_darabolas_szentpetervar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3db9d226-447d-4e68-8373-68d5c008f0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f45213-877a-48d9-80da-f8cc5b73d310","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_orosz_tortenesz_oleg_szokolov_emberoles_darabolas_szentpetervar","timestamp":"2019. november. 11. 20:34","title":"Elismerte az orosz történész, hogy megölte és feldarabolta partnerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccba8df1-a545-4459-99b4-4dd106b660ad","c_author":"Krusovszky Dénes","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Krusovszky Dénesnek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: káosz, kupleráj, nyelvvizsga, osztozkodók, hegedű.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191110_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes_tohuvabohu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccba8df1-a545-4459-99b4-4dd106b660ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac39dd86-c20a-46f1-a18e-56e7c41e2611","keywords":null,"link":"/360/20191110_Az_en_hetem_Krusovszky_Denes_tohuvabohu","timestamp":"2019. november. 10. 19:00","title":"Az én hetem: Krusovszky Dénes útkeresése a tohuvabohuban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]