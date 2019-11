Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcf75400-cbe2-415f-902b-6dcc1e3228c4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak az emlékezetet és a gondolkodást, hanem a járást is megváltoztatja az időskori elbutulás. Ez azonban jobb hír, mint első látásra tűnik.","shortLead":"Nemcsak az emlékezetet és a gondolkodást, hanem a járást is megváltoztatja az időskori elbutulás. Ez azonban jobb hír...","id":"201945_uj_demenciadiagnozis_nagy_lepes_azemberisegnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf75400-cbe2-415f-902b-6dcc1e3228c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5223feb-50e8-4cf2-ae73-2232352bac33","keywords":null,"link":"/360/201945_uj_demenciadiagnozis_nagy_lepes_azemberisegnek","timestamp":"2019. november. 11. 10:00","title":"Megnézik, hogyan jár az ember, aztán évekkel korábban megmondják, mi lehet a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8747b0ec-ae3f-4ad8-86bb-67ed9a428c8a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nézőket jobban érdekelte a második világháború, mint a kultikus horror folytatása.","shortLead":"A nézőket jobban érdekelte a második világháború, mint a kultikus horror folytatása.","id":"20191110_Roland_Emmerich_haborus_eposza_legyozte_az_Alom_doktort_az_eszakamerikai_mozikban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8747b0ec-ae3f-4ad8-86bb-67ed9a428c8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0421a2-31e2-4e14-97d6-1a9532f88cef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Roland_Emmerich_haborus_eposza_legyozte_az_Alom_doktort_az_eszakamerikai_mozikban","timestamp":"2019. november. 10. 18:42","title":"Háborús eposz győzte le az Álom doktort az észak-amerikai mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913db0de-e067-4437-a552-9a073380ff5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ország ismert olajkészleteit egyharmadával növelő olajmezőt fedeztek fel Iránban – jelentette be Haszan Róháni köztársasági elnök egy vasárnapi beszédében.\r

","shortLead":"Az ország ismert olajkészleteit egyharmadával növelő olajmezőt fedeztek fel Iránban – jelentette be Haszan Róháni...","id":"20191110_iran_olajmez_haszan_rohani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=913db0de-e067-4437-a552-9a073380ff5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99d9432-f11f-4936-b3bd-804f78b95e11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_iran_olajmez_haszan_rohani","timestamp":"2019. november. 10. 14:11","title":"Óriási olajmezőt fedeztek fel Irán alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kelemen Hunor (RMDSZ) közel négy százalékos eredményt ért el az elnökválasztás első fordulójában.","shortLead":"Kelemen Hunor (RMDSZ) közel négy százalékos eredményt ért el az elnökválasztás első fordulójában.","id":"20191111_Iohannis_nyert_Romaniaban_az_elso_reszeredmenyek_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8bb7e87f-d839-494b-bfdc-c393091c8e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac9d8b9-47e8-4e2f-8355-dde216f2c4c7","keywords":null,"link":"/vilag/20191111_Iohannis_nyert_Romaniaban_az_elso_reszeredmenyek_szerint","timestamp":"2019. november. 11. 08:03","title":"Iohannis magabiztosan nyert Romániában az első részeredmények szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergellyel kapcsolatban sulykolta a kormányközeli sajtó a kampányban a végletekig, hogy alkalmatlan, most számszerűsítették 5 médium esetében, hogy hányszor írták le.","shortLead":"Karácsony Gergellyel kapcsolatban sulykolta a kormányközeli sajtó a kampányban a végletekig, hogy alkalmatlan, most...","id":"20191111_Otszazszor_irta_le_a_kormanykozeli_sajto_Karacsonyrol_hogy_alkalmatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d3e663b-fce4-4ac0-a3dc-0534c851be18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d034da0-553e-4aff-bb63-48cef753a066","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Otszazszor_irta_le_a_kormanykozeli_sajto_Karacsonyrol_hogy_alkalmatlan","timestamp":"2019. november. 11. 15:13","title":"Ötszázszor írta le a kormányközeli sajtó Karácsonyról, hogy alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfb1c35a-3541-4f68-a30b-141065c26805","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"A történelemben először állt elő az a helyzet, hogy van, amiről a fiatalabb generációk többet tudnak, mint az idősebbek. A digitális világ különösen a nyugdíjasoknak idegen. Érdemes hát megfordítani a tanulás-tanítás szereplőit: tanítsák a gyerekek a nagyikat! Ezt célozza egy most indult országos program.","shortLead":"A történelemben először állt elő az a helyzet, hogy van, amiről a fiatalabb generációk többet tudnak, mint...","id":"20191111_nyugdijas_internet_digitalis_irastudas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfb1c35a-3541-4f68-a30b-141065c26805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24399cce-2255-4272-8d3b-17439383ac8a","keywords":null,"link":"/elet/20191111_nyugdijas_internet_digitalis_irastudas","timestamp":"2019. november. 11. 18:00","title":"A nagyi is tudni akarja, mi az a Tinder","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d9cd32-ce3d-4e7f-b41d-bcb1f2517b4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akarják, hogy ismét megerősödjön az Iszlám Állam.","shortLead":"Nem akarják, hogy ismét megerősödjön az Iszlám Állam.","id":"20191110_500600_amerikai_katona_marad_Sziriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0d9cd32-ce3d-4e7f-b41d-bcb1f2517b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea91dfef-d4b4-4220-a667-f10f2c142844","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_500600_amerikai_katona_marad_Sziriaban","timestamp":"2019. november. 10. 20:12","title":"500-600 amerikai katona marad Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset a sztráda 43-as kilométerénél történt.","shortLead":"A baleset a sztráda 43-as kilométerénél történt.","id":"20191110_negyes_karambol_baleset_m6","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570a9a00-d1fa-4b92-a980-c2ac5f910bdf","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_negyes_karambol_baleset_m6","timestamp":"2019. november. 10. 19:48","title":"Négyes karambol az M6-oson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]