Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt két képviselőjének is tartozik az oldal. ","shortLead":"A párt két képviselőjének is tartozik az oldal. ","id":"20191112_A_Jobbik_is_vegrehajtast_indit_a_Pesti_Sracok_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27387903-35f4-4e2d-8b90-7960f8450b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09e82875-c656-4cfe-980c-fcd2e6d94a90","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_A_Jobbik_is_vegrehajtast_indit_a_Pesti_Sracok_ellen","timestamp":"2019. november. 12. 09:19","title":"A Jobbik is végrehajtást indít a Pesti Srácok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Rebel Whopper most debütál Európában.","shortLead":"A Rebel Whopper most debütál Európában.","id":"20191112_burger_king_muhus_burger_ferihegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51f4e3ed-d3f2-49b7-8af0-a925aae11aaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bd2eb2-7ddd-4154-9e94-77b2570b2698","keywords":null,"link":"/kkv/20191112_burger_king_muhus_burger_ferihegy","timestamp":"2019. november. 12. 13:47","title":"Már itthon is árul műhúsos burgert a Burger King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség Soroksáron: az ellenzéki képviselők rögtön az alakuló ülésén megmutatták a Fidesz támogatta polgármesternek, hogy mire számíthat. És a legfontosabb pozíciókról még csak ezután döntenek. ","shortLead":"Furcsa helyzetekhez vezetett – és sejthetően vezet majd – a képviselő-testületben kialakult szavazategyenlőség...","id":"20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4769b15c-c640-48f7-a9ee-bea5d3e37e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e3b0b6-bbf8-4f68-9f51-cc11dbb3693e","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Osszefogott_az_ellenzek_Soroksaron_tiszteletdij_nelkul_maradt_a_polgarmester","timestamp":"2019. november. 12. 06:15","title":"Összefogott az ellenzék Soroksáron: fizetés nélkül maradt a polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kormányhivatali változások jönnek, orosz pénzek a brit konzervatívoknál és menekülő elnök Bolíviában. Ez a hvg360...","id":"20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae6c51-5b61-4c92-bfc6-1015cd3efbea","keywords":null,"link":"/360/20191112_Radar360_Meszaros_valtoztat_az_energiapiacon_Gyurcsany_youtuber_lett","timestamp":"2019. november. 12. 08:00","title":"Radar360: Mészáros változtat az energiapiacon, Gyurcsány youtuber lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","shortLead":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","id":"20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51aedd7-c505-4118-82a1-57e773d8bddd","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","timestamp":"2019. november. 13. 12:12","title":"Megvan az új macskasztár, gülüszeme van, és Potatónak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google-nek támadt egy ötlete, hogyan jelezhetné a felhasználók felé már jó előre, melyik weboldal lassú és melyik gyors. Egy felirat és a betöltést jelző sáv is mutatni fogja a felhasználóknak, melyik weboldalt érdemes bezárni és inkább máshol böngészgetni helyette.","shortLead":"A Google-nek támadt egy ötlete, hogyan jelezhetné a felhasználók felé már jó előre, melyik weboldal lassú és melyik...","id":"20191112_google_chrome_lassu_weboldal_betoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75a1a40-3670-4ae3-bfc5-43da6dcae1d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_google_chrome_lassu_weboldal_betoltes","timestamp":"2019. november. 12. 08:03","title":"Nagyszerű új funkció jön a Chrome-ba, ezt minden netező imádni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a15f68-6637-4da3-bf4e-8b817f819231","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokkal többe került, mint amire elsőre gondol.","shortLead":"Sokkal többe került, mint amire elsőre gondol.","id":"20191112_karora_draga_ora_vilag_legdragabb_oraja_patek_philippe_grandmaster_chime_rif_6300a","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85a15f68-6637-4da3-bf4e-8b817f819231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318e3eff-bf25-497c-871f-97b02a77530b","keywords":null,"link":"/elet/20191112_karora_draga_ora_vilag_legdragabb_oraja_patek_philippe_grandmaster_chime_rif_6300a","timestamp":"2019. november. 12. 15:39","title":"Eladták a világ legdrágább óráját, többe került, mint amire elsőre gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiugrott az ablakon, és elvette a gyerektől. ","shortLead":"Kiugrott az ablakon, és elvette a gyerektől. ","id":"20191112_Az_ablakbol_szurta_ki_az_ozdi_ferfi_a_10_ezrest_amit_el_akart_rabolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bc6cd83-7d59-4ebb-8f16-dd57d03416aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3191f208-5cf7-41a4-9d41-36d97b3c7ab6","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Az_ablakbol_szurta_ki_az_ozdi_ferfi_a_10_ezrest_amit_el_akart_rabolni","timestamp":"2019. november. 12. 13:40","title":"Az ablakból szúrta ki az ózdi férfi a 10 ezrest, amit el akart rabolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]