[{"available":true,"c_guid":"8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők szerint megtörtént az első olyan operáció, amelyet az e-cigarettázás okozta károsodás miatt hajtottak végre egy páciensen. A helyszín az Egyesült Államok.","shortLead":"A szakértők szerint megtörtént az első olyan operáció, amelyet az e-cigarettázás okozta károsodás miatt hajtottak végre...","id":"20191112_elektromos_cigaretta_e_cigi_halaleset_tudoatultetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a33508c-2948-4c49-8768-23ce76d2d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c32f6bb4-1ebd-4493-8455-d4c0caca741f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_elektromos_cigaretta_e_cigi_halaleset_tudoatultetes","timestamp":"2019. november. 12. 17:17","title":"E-cigarettázás miatt kellett átültetni egy férfi tüdejét Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a volt baloldali kormányok szereplői csak a felügyelőbizottságokba kerültek be, a cégvezetők közé viszont csak komoly pályázattal lehet bejutni. A Czeglédy-féle megbízásokról azt mondta, a kerületek ügyei semmilyen hatással nincsenek rá.","shortLead":"A főpolgármester szerint a volt baloldali kormányok szereplői csak a felügyelőbizottságokba kerültek be, a cégvezetők...","id":"20191112_Karacsony_Gergely_ledobta_magarol_a_Czegledyugyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e8b51ed-ba7d-4798-8661-9d6a6e33c50b","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Karacsony_Gergely_ledobta_magarol_a_Czegledyugyet","timestamp":"2019. november. 12. 18:43","title":"Karácsony Gergely ledobta magáról a Czeglédy-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","shortLead":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","id":"20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51aedd7-c505-4118-82a1-57e773d8bddd","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","timestamp":"2019. november. 13. 12:12","title":"Megvan az új macskasztár, gülüszeme van, és Potatónak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"John Legend amerikai zenész került ki győztesen a versenyből. Örült neki, de kicsit meg is ijedt tőle. Előtte Idris Elba nyert.","shortLead":"John Legend amerikai zenész került ki győztesen a versenyből. Örült neki, de kicsit meg is ijedt tőle. Előtte Idris...","id":"20191113_john_legend_2019_legszexibb_ferfija_people_magazin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cad8ffa1-04c7-4156-bc7b-6e7d2fdfd199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe6a425-a607-4a8d-8fd9-1d3f40731aa7","keywords":null,"link":"/kultura/20191113_john_legend_2019_legszexibb_ferfija_people_magazin","timestamp":"2019. november. 13. 10:35","title":"Megválasztották 2019 legszexibb férfiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg 130 km/h a megengedett legnagyobb tempó az országban, de lépniük kellett, mert súlyos nitrogén-krízis fenyegeti az országot. Több ipari és infrastrukturális beruházást leállítottak korábban a túl magas nitrogén-oxid-szennyezettség miatt.","shortLead":"Jelenleg 130 km/h a megengedett legnagyobb tempó az országban, de lépniük kellett, mert súlyos nitrogén-krízis...","id":"20191113_100zal_lehet_csak_menni_majd_Hollandiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e4aab3-9e65-4a7c-9033-0fa32aed81dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c3c5ac-eae0-4848-be21-f16129007f6b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191113_100zal_lehet_csak_menni_majd_Hollandiaban","timestamp":"2019. november. 13. 16:28","title":"100 km/h-s zóna lehet Hollandia, így mentenék meg saját gazdaságukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3e2876-696b-467f-9481-01042e4ec63f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég kerültek piacra a Google idei csúcstelefonjai, a Pixel 4 és Pixel 4 XL modellek. Hamar fény derült néhány hibájukra, amelyeket a gyártójuk is elismert és javított, illetve javítani fog. Van azonban egy olyan gond is, amelyen nem segíthet a szoftverfrissítés.","shortLead":"Nemrég kerültek piacra a Google idei csúcstelefonjai, a Pixel 4 és Pixel 4 XL modellek. Hamar fény derült néhány...","id":"20191112_pixel_4_xl_torturateszt_hajlitasteszt_eredmenye_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb3e2876-696b-467f-9481-01042e4ec63f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26ba5e3f-20b3-47e3-9a01-a693c4be82cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191112_pixel_4_xl_torturateszt_hajlitasteszt_eredmenye_video","timestamp":"2019. november. 12. 14:03","title":"Akadt egy olyan probléma a Google telefonjával, amin nem segíthet a szoftverfrissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297af52b-7896-4fb8-9033-ae78894ef491","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kontinens egyik legszebb tengerpartján ezután csak jegy ellenében lehet majd fürödni. Így próbálják meg távol tartani a tömeget. ","shortLead":"A kontinens egyik legszebb tengerpartján ezután csak jegy ellenében lehet majd fürödni. Így próbálják meg távol tartani...","id":"20191112_Belepodijat_fognak_szedni_Europa_foldi_paradicsomaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=297af52b-7896-4fb8-9033-ae78894ef491&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d690d67-1de1-4b31-9685-b693129ad156","keywords":null,"link":"/elet/20191112_Belepodijat_fognak_szedni_Europa_foldi_paradicsomaban","timestamp":"2019. november. 12. 15:25","title":"Belépődíjat fognak szedni Európa földi paradicsomában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Középiskolásokat szállító busz karambolozott Szlovákiában, rekordméretű heroinfogás, és jön a csokellenőrzés. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Középiskolásokat szállító busz karambolozott Szlovákiában, rekordméretű heroinfogás, és jön a csokellenőrzés. A hvg360...","id":"20191113_Radar_360_kivegzestol_fel_Hasszan_F_halalos_arviz_Velenceben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ec0a96-7080-4929-94b6-5c5d65b82097","keywords":null,"link":"/360/20191113_Radar_360_kivegzestol_fel_Hasszan_F_halalos_arviz_Velenceben","timestamp":"2019. november. 13. 17:30","title":"Radar 360: kivégzéstől fél Hasszán F., halálos árvíz Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]