Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","shortLead":"Egyedi tekintetével fut be óriási karriert a neten.","id":"20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=296f3597-fa39-4465-aada-b9483ae2b6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51aedd7-c505-4118-82a1-57e773d8bddd","keywords":null,"link":"/elet/20191113_Megvan_az_uj_macskasztar_guluzeme_van_es_Potatonak_hivjak","timestamp":"2019. november. 13. 12:12","title":"Megvan az új macskasztár, gülüszeme van, és Potatónak hívják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","shortLead":"Ha valakinek korábban vissza kellett fizetnie lakástámogatást, az eleshet a csoktól. ","id":"20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10c6f64a-6fae-49ab-a18d-3867d72aafa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b19d80-0520-49b4-9900-5d14cf81b2e0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191113_Ellenorzik_jovore_a_csokos_tamogatasokat","timestamp":"2019. november. 13. 14:53","title":"Ellenőrzik jövőre a csokos támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fd03aa-78c2-4c37-9b9f-3d5af803f85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 12-én éjjel mintegy 250 szakember bevonásával végeztek gyakorlatot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","shortLead":"November 12-én éjjel mintegy 250 szakember bevonásával végeztek gyakorlatot a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren.","id":"20191113_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_repulogep_baleset_szimulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5fd03aa-78c2-4c37-9b9f-3d5af803f85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88672f4-08e7-4619-91b3-3bb81e07ee78","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_liszt_ferenc_nemzetkozi_repuloter_ferihegy_repulogep_baleset_szimulacio","timestamp":"2019. november. 13. 19:03","title":"Súlyos repülőgép-balesetet szimuláltak a ferihegyi repülőtéren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d88590c-3950-4a32-995c-9479357adbbd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Díjazták a dolgozóik egészségéért legtöbbet tevő magyar cégeket. Nagyvállalati kategóriában a Vodafone győzött, a közepes cégek között a Swicon Zrt., a kisvállalatok közt az Interticket Kft.","shortLead":"Díjazták a dolgozóik egészségéért legtöbbet tevő magyar cégeket. Nagyvállalati kategóriában a Vodafone győzött...","id":"20191113_A_Vodafone_lett_Magyarorszag_legegeszsegesebb_nagyvallalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d88590c-3950-4a32-995c-9479357adbbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0adab1-8ac3-4520-ae63-581a9d1dcf6d","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_A_Vodafone_lett_Magyarorszag_legegeszsegesebb_nagyvallalata","timestamp":"2019. november. 13. 17:10","title":"A Vodafone lett Magyarország legegészségesebb nagyvállalata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae46b7a7-6ad2-449c-b0a9-b91747061a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezője eltörpül a műve mellett.","shortLead":"A tervezője eltörpül a műve mellett.","id":"20191112_karlman_King_terepjaro_suv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae46b7a7-6ad2-449c-b0a9-b91747061a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2933686a-b000-4e3d-92b3-c778251e7e78","keywords":null,"link":"/cegauto/20191112_karlman_King_terepjaro_suv","timestamp":"2019. november. 12. 13:40","title":"Egyetlen ismert járműre sem hasonlít a világ legdrágább szabadidő-autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","shortLead":"Az MSZP több uniós vezetővel is tárgyalt az ügyről.","id":"20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c4c6e7-85ca-4ddb-82f1-b44d2692b09d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098efa63-5d9a-4a44-b2f1-96f95def22da","keywords":null,"link":"/itthon/20191112_Europai_Bizottsag_elott_a_magyar_szennyvizbotrany","timestamp":"2019. november. 12. 15:28","title":"Európai Bizottság előtt a magyar szennyvízbotrány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f868a665-cee3-41b5-95a8-7e2567c18952","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A város polgármestere szerdára a legmagasabb fokozatú készültséget rendelte el.","shortLead":"A város polgármestere szerdára a legmagasabb fokozatú készültséget rendelte el.","id":"20191113_Meghalt_ket_idos_ember_Velenceben_az_arviz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f868a665-cee3-41b5-95a8-7e2567c18952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff912a7e-94db-4a98-a983-98d0236548bb","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Meghalt_ket_idos_ember_Velenceben_az_arviz_miatt","timestamp":"2019. november. 13. 09:41","title":"Meghalt két idős ember Velencében az árvíz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok, amelyekben a MediaTek 5G-s lapkakészlete dolgozik. Néhány hónapra rá pedig a belépőkategóriába is megérkezik a chip.","shortLead":"Úgy tűnik, minden a terveknek megfelelően halad, és már a jövő év első negyedében piacra kerülhetnek azok a telefonok...","id":"20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22c83684-f1ef-4282-a856-cae4355b921a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0b27ce0-6ed8-4cd9-a045-3cbbf5a8c547","keywords":null,"link":"/tudomany/20191113_mediatek_summit_5g_lapkakeszlet_bejelentese_2019_november","timestamp":"2019. november. 13. 10:33","title":"Megvan, mikor jön az olcsóbb telefonokba is az 5G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]