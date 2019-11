Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23409065-71cd-472b-8d07-e4e01de9b795","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába olvasztották össze a kórházat a Semmelweis Egyetemmel, a két intézmény mást kommunikál.","shortLead":"Hiába olvasztották össze a kórházat a Semmelweis Egyetemmel, a két intézmény mást kommunikál.","id":"20191115_Bizonytalan_a_betegek_kezelese_a_Szent_Rokus_Korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23409065-71cd-472b-8d07-e4e01de9b795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9927bd3a-1394-4d33-a4f4-356392eaef4e","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Bizonytalan_a_betegek_kezelese_a_Szent_Rokus_Korhazban","timestamp":"2019. november. 15. 22:06","title":"Bizonytalan a betegek kezelése a Szent Rókus Kórházban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dc7ddc-5a3c-4ff1-9388-02a1741e8cd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zombieload nevű sebezhetőség egy új variánsát detektálták kiberbiztonsági szakemberek az Intel újabb processzorainál.","shortLead":"A Zombieload nevű sebezhetőség egy új variánsát detektálták kiberbiztonsági szakemberek az Intel újabb processzorainál.","id":"20191115_sebezhetoseg_intel_cascade_lake_processzor_zombieland_v2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96dc7ddc-5a3c-4ff1-9388-02a1741e8cd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70797f73-58ff-4a7d-802c-4d804ddd34dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_sebezhetoseg_intel_cascade_lake_processzor_zombieland_v2","timestamp":"2019. november. 15. 10:03","title":"Újabb veszélyes sebezhetőséget fedeztek fel az Intel processzoraiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"20 darab Szu-35-öst vennének, de Amerikának ez nagyon nem tetszik.","shortLead":"20 darab Szu-35-öst vennének, de Amerikának ez nagyon nem tetszik.","id":"20191115_Buntetes_var_Egyiptomra_ha_orosz_harci_gepeket_vaasarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c7d284-3d2b-4aa3-bf15-bcbbf81b643d","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Buntetes_var_Egyiptomra_ha_orosz_harci_gepeket_vaasarol","timestamp":"2019. november. 15. 10:31","title":"Büntetés vár Egyiptomra, ha orosz harci gépeket vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"096ca94b-51a0-4bfd-a4a3-130e83fba2f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eseményen magát az ünnepeltet is várják.\r

