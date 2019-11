Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A számítások szerint a 2016 SF6 ugyan a veszélyes aszteroidák csoportjába sorolható, de még így is kellő távolságra lesz a Földtől.","shortLead":"A számítások szerint a 2016 SF6 ugyan a veszélyes aszteroidák csoportjába sorolható, de még így is kellő távolságra...","id":"20191118_fold_aszteroida_nasa_481394","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75dd7698-0582-4190-8fe6-14b152d8d1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3ece4b-61d9-496b-8fd1-3f78cd82156e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_fold_aszteroida_nasa_481394","timestamp":"2019. november. 18. 08:03","title":"Azt mondják, nem lesz baj: 2 nap múlva egy 610 méteres aszteroida suhan el a Föld mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","shortLead":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","id":"20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc33422-e45f-4784-8430-1c23a36253fc","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","timestamp":"2019. november. 17. 12:45","title":"Dolgozói harmadát kirúgja a meisseni porcelánüzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed285a4-f0f6-4f72-9266-8da4630dbd5f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Önkéntesen, fegyvertelenül segítettek a tüntetések romjainak eltakarításában. ","shortLead":"Önkéntesen, fegyvertelenül segítettek a tüntetések romjainak eltakarításában. ","id":"20191116_Kina_katonak__Hongkong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ed285a4-f0f6-4f72-9266-8da4630dbd5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b78d33a-1fbb-498a-b4b1-3327f43b2d14","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Kina_katonak__Hongkong","timestamp":"2019. november. 16. 16:31","title":"Kínai katonák jelentek meg Hongkong utcáin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebf2140a-a759-45f1-9bdb-f8b22504803c","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Igy_kezdodnek_a_hatoslotto_szamai_345","timestamp":"2019. november. 17. 18:13","title":"Így kezdődnek a hatoslottó számai: 3, 4, 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vasúti sínekre hajtott egy személyautó Vácnál; az érkező nemzetközi gyorsvonat elgázolta a járművet. Az autó vezetője és utasa a helyszínen meghalt vasárnap éjjel.","shortLead":"A vasúti sínekre hajtott egy személyautó Vácnál; az érkező nemzetközi gyorsvonat elgázolta a járművet. Az autó vezetője...","id":"20191118_Egy_nemzetkozi_gyorsvonat_utkozott_egy_autoval_Vacnal_ketten_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7feeb67c-1874-406c-8b82-794fed282365&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75f5a27e-54da-4e34-a9df-3a8958b94955","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Egy_nemzetkozi_gyorsvonat_utkozott_egy_autoval_Vacnal_ketten_meghaltak","timestamp":"2019. november. 18. 05:27","title":"Nemzetközi gyorsvonat ütközött egy autóval Vácnál, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűcs László, a kecskeméti planetárium munkatársa volt az Őrültech legújabb adásának vendége. A szakember mesélt a csillagászati megfigyelési technológiák, valamint az űrutazás közelmúltjáról és jelenéről is.","shortLead":"Szűcs László, a kecskeméti planetárium munkatársa volt az Őrültech legújabb adásának vendége. A szakember mesélt...","id":"20191117_orultech_podcast_teches_podcast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d80d2f-4eef-472a-813b-d9907f3f9fad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_orultech_podcast_teches_podcast","timestamp":"2019. november. 17. 21:33","title":"Podcast: Elon Musk a sci-fiből csinált valóságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Minden iskola bezárt a szamoai járvány miatt.","shortLead":"Minden iskola bezárt a szamoai járvány miatt.","id":"20191117_Szukseghelyzetet_hirdettek_Szamoan_a_kanyarojarvany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=393d5f08-787a-4644-b9f4-2f4f82c0cc20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67be9135-2be8-48cc-87e2-a6c74c2d9ee3","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Szukseghelyzetet_hirdettek_Szamoan_a_kanyarojarvany_miatt","timestamp":"2019. november. 17. 09:07","title":"Szükséghelyzetet hirdettek Szamoán a kanyarójárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","shortLead":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","id":"20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bab1f0-a909-40ee-8fc5-13f787ca739f","keywords":null,"link":"/kultura/20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","timestamp":"2019. november. 17. 12:28","title":"A legnagyobb legendákat fotózta - meghalt Terry O'Neill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]