Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Esélyük sem volt. ","shortLead":"Esélyük sem volt. ","id":"20191119_oroszorszag_tavho_forro_viz_csotores_baleset_halalos_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1025cbb-b6cd-4730-9233-6fc9509b2537","keywords":null,"link":"/cegauto/20191119_oroszorszag_tavho_forro_viz_csotores_baleset_halalos_aldozat","timestamp":"2019. november. 19. 17:25","title":"Forró vízzel teli gödörbe zuhant az autójuk, ketten meghaltak Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Schmuck Erzsébet, az országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt és Karácsony Gergely főpolgármestert a bizottság soron következő, klímavészhelyzetről szóló ülésére.","shortLead":"Schmuck Erzsébet, az országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke meghívta Orbán Viktor miniszterelnököt és...","id":"20191119_Az_LMP_a_klimaveszhelyzetrol_szolo_bizottsagi_ulesre_varja_Orbant_es_Karacsonyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12a4960-cc11-427f-a12e-2ff828c7620c","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Az_LMP_a_klimaveszhelyzetrol_szolo_bizottsagi_ulesre_varja_Orbant_es_Karacsonyt","timestamp":"2019. november. 19. 17:22","title":"Az LMP a klímavészhelyzetről szóló bizottsági ülésre várja Orbánt és Karácsonyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e362bab0-d224-4814-8dab-e833362ba8d1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Magyarországon egyre mélyül a lakhatási válság, alig találni olyan mutatót, amely ne a társadalmi egyenlőtlenségek növekedését jelezné. Az állami lakáspolitikák pedig nem javítanak, hanem a legtöbb esetben tovább mélyítik az egyenlőtlenségeket – erre a megállapításra jutott a Habitat for Humanity 2019-es lakhatási jelentése.","shortLead":"Magyarországon egyre mélyül a lakhatási válság, alig találni olyan mutatót, amely ne a társadalmi egyenlőtlenségek...","id":"20191118_lakas_habitat_lakhatas_szegenyseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e362bab0-d224-4814-8dab-e833362ba8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40210117-7ab3-4388-a0c6-36b4ce2ce39f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_lakas_habitat_lakhatas_szegenyseg","timestamp":"2019. november. 18. 20:00","title":"Beázó tető, penészes falak: a magyar lakosság negyede él ilyen lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191120_Nem_csak_a_Katonaban_lepett_at_erkolcsi_hatarokat_a_szinhaz_volt_munkatarsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085bdaa6-8c8b-4c62-aeb0-f5cc4c636bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260cc545-b912-40fc-b175-459a2ebec708","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Nem_csak_a_Katonaban_lepett_at_erkolcsi_hatarokat_a_szinhaz_volt_munkatarsa","timestamp":"2019. november. 20. 06:45","title":"Nem csak a Katonában lépett át erkölcsi határokat a színház volt munkatársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már Kresz László az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszternek a sajtófőnöke, miután Császár Attila, a Hír TV és az egykori Echo TV műsorvezető-riportere távozott a posztról.","shortLead":"Már Kresz László az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszternek a sajtófőnöke, miután Császár Attila, a Hír...","id":"20191119_Masfel_ev_alatt_mar_az_otodik_sajtofonoket_fogyasztja_Kasler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8255fe7c-ba30-4891-a91d-d1cd24e44eee","keywords":null,"link":"/itthon/20191119_Masfel_ev_alatt_mar_az_otodik_sajtofonoket_fogyasztja_Kasler","timestamp":"2019. november. 19. 17:13","title":"Másfél év alatt már az ötödik sajtófőnökét fogyasztja Kásler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13edb8e7-c621-41ac-a0a8-bc27e3ea7245","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A különszámaival együtt csak nyolc alkalommal vehetik kézbe a Cosmo-lányok. ","shortLead":"A különszámaival együtt csak nyolc alkalommal vehetik kézbe a Cosmo-lányok. ","id":"20191118_Ritkabban_jelenik_meg_jovore_a_magyar_Cosmopolitan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13edb8e7-c621-41ac-a0a8-bc27e3ea7245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a23854-36c6-4d7c-b370-34cb42dcaea6","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Ritkabban_jelenik_meg_jovore_a_magyar_Cosmopolitan","timestamp":"2019. november. 18. 11:37","title":"Ritkábban jelenik meg jövőre a magyar Cosmopolitan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és a kedvezményezett száján is cipzár van.","shortLead":"Nem gondolják, hogy a nyilvánosságra tartozik, mire költ az állam 800 millió forintot. A minisztérium és...","id":"201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a99a98-6482-4d54-bfea-bfe9f2f8218e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a23c31b-3221-428f-9e41-0eba4bfb080b","keywords":null,"link":"/360/201946_pannon_terseg_fejleszteseert_vagyonosodnak_aveszpremi_sracok","timestamp":"2019. november. 18. 10:00","title":"Mindenki titkolózik a milliárdos vagyonú veszprémi srácokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Súlyos vádakat fogalmazott meg az ügyészség a fideszes politikussal szemben.","shortLead":"Súlyos vádakat fogalmazott meg az ügyészség a fideszes politikussal szemben.","id":"20191118_simonka_vadirat_parlament_ugyeszseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97a29386-df36-4b24-9545-ff29c5d018c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f99da585-bc48-4bd1-8ff7-32fbb110e2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_simonka_vadirat_parlament_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 18. 10:42","title":"Simonka még törvényt is módosíttatott a saját érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]